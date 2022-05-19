https://tr.sputniknews.com/20220519/ilya-repinin-korkunc-ivan-oglunu-olduruyor-tablosunun-restorasyonu-tamamlandi-1056509658.html

İlya Repin’in ‘Korkunç İvan oğlunu öldürüyor’ tablosunun restorasyonu tamamlandı

İlya Repin’in ‘Korkunç İvan oğlunu öldürüyor’ tablosunun restorasyonu tamamlandı

Rusya’nın başkenti Moskova’daki Tretyakov Galerisi, büyük Rus ressam İlya Repin’in, 2018’de bir vandal tarafından zarar verilen ‘Korkunç İvan oğlunu öldürüyor’... 19.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-19T17:17+0300

2022-05-19T17:17+0300

2022-05-19T17:17+0300

yaşam

korkunç ivan

restorasyon

tablo

tretyakov galerisi

ilya repin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1056509631_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d5c7863e059e31feae5c401168e88e41.jpg

Tretyakov Galerisi, Repin’in ünlü ‘Korkunç İvan oğlunu öldürüyor’ tablosunun restorasyonunu tamamladı. 25 Mayıs 2018’de zarar verilen tablonun restorasyonunda en yeni malzemeler ve teknolojiler kullanıldı.Restorasyon sürecinde Rusya’da bir ilk olarak vernik kaplamayı inceltmeye yönelik yenilikçi bir yaklaşım uygulandı, böylelikle tabloda sanatçının uyguladığı gerçek renk tonlaması yakalanabildi.Saldırı neticesinde tablo üç yerden yırtılmıştı. Darbeler nedeniyle boya tabakası ve tuval genel olarak ciddi şekilde zarar görmüştü.Tablo 23 Mayıs’ta Tretyakov Galerisi’nde yeniden görülebilecek.

tretyakov galerisi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

korkunç ivan, restorasyon, tablo, tretyakov galerisi, ilya repin