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https://tr.sputniknews.com/20220519/ilya-repinin-korkunc-ivan-oglunu-olduruyor-tablosunun-restorasyonu-tamamlandi-1056509658.html
İlya Repin’in ‘Korkunç İvan oğlunu öldürüyor’ tablosunun restorasyonu tamamlandı
İlya Repin’in ‘Korkunç İvan oğlunu öldürüyor’ tablosunun restorasyonu tamamlandı
Rusya’nın başkenti Moskova’daki Tretyakov Galerisi, büyük Rus ressam İlya Repin’in, 2018’de bir vandal tarafından zarar verilen ‘Korkunç İvan oğlunu öldürüyor’... 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T17:17+0300
2022-05-19T17:17+0300
yaşam
korkunç ivan
restorasyon
tablo
tretyakov galerisi
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Tretyakov Galerisi, Repin’in ünlü ‘Korkunç İvan oğlunu öldürüyor’ tablosunun restorasyonunu tamamladı. 25 Mayıs 2018’de zarar verilen tablonun restorasyonunda en yeni malzemeler ve teknolojiler kullanıldı.Restorasyon sürecinde Rusya’da bir ilk olarak vernik kaplamayı inceltmeye yönelik yenilikçi bir yaklaşım uygulandı, böylelikle tabloda sanatçının uyguladığı gerçek renk tonlaması yakalanabildi.Saldırı neticesinde tablo üç yerden yırtılmıştı. Darbeler nedeniyle boya tabakası ve tuval genel olarak ciddi şekilde zarar görmüştü.Tablo 23 Mayıs’ta Tretyakov Galerisi’nde yeniden görülebilecek.
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korkunç ivan, restorasyon, tablo, tretyakov galerisi, ilya repin

İlya Repin’in ‘Korkunç İvan oğlunu öldürüyor’ tablosunun restorasyonu tamamlandı

17:17 19.05.2022
© SputnikKorkunç İvan
Korkunç İvan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2022
© Sputnik
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Rusya’nın başkenti Moskova’daki Tretyakov Galerisi, büyük Rus ressam İlya Repin’in, 2018’de bir vandal tarafından zarar verilen ‘Korkunç İvan oğlunu öldürüyor’ isimli tablosunun restorasyonunun tamamlandığını duyurdu.
Tretyakov Galerisi, Repin’in ünlü ‘Korkunç İvan oğlunu öldürüyor’ tablosunun restorasyonunu tamamladı. 25 Mayıs 2018’de zarar verilen tablonun restorasyonunda en yeni malzemeler ve teknolojiler kullanıldı.
Restorasyon sürecinde Rusya’da bir ilk olarak vernik kaplamayı inceltmeye yönelik yenilikçi bir yaklaşım uygulandı, böylelikle tabloda sanatçının uyguladığı gerçek renk tonlaması yakalanabildi.
Saldırı neticesinde tablo üç yerden yırtılmıştı. Darbeler nedeniyle boya tabakası ve tuval genel olarak ciddi şekilde zarar görmüştü.
Tablo 23 Mayıs’ta Tretyakov Galerisi’nde yeniden görülebilecek.
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