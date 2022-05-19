https://tr.sputniknews.com/20220519/istanbulda-torbaci-operasyonu-15-gozalti-1056499438.html
İstanbul'da 'torbacı' operasyonu: 15 gözaltı
İstanbul'da 'torbacı' operasyonu: 15 gözaltı
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik Anadolu Yakası'ndaki 5 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı. 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T13:20+0300
2022-05-19T13:20+0300
2022-05-19T13:20+0300
türkiye
torbacı
operasyon
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0a/1056250455_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_d04deb619d72b0f023af9cf64f1d20c7.jpg
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı ilçelerde uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.Soruşturma kapsamında, teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışması yürüten polis ekipleri, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Maltepe ve Pendik'te çok sayıda adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 15 şüpheliyi yakaladı.Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0a/1056250455_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_359e1efb71f449e2dbd7d65dd995cfcb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
torbacı, operasyon, istanbul
İstanbul'da 'torbacı' operasyonu: 15 gözaltı
Abone ol
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik Anadolu Yakası'ndaki 5 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı ilçelerde uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışması yürüten polis ekipleri, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Maltepe ve Pendik'te çok sayıda adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 15 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.