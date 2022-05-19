https://tr.sputniknews.com/20220519/istanbulda-torbaci-operasyonu-15-gozalti-1056499438.html

İstanbul'da 'torbacı' operasyonu: 15 gözaltı

İstanbul'da 'torbacı' operasyonu: 15 gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik Anadolu Yakası'ndaki 5 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı. 19.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-19T13:20+0300

2022-05-19T13:20+0300

2022-05-19T13:20+0300

türkiye

torbacı

operasyon

istanbul

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı ilçelerde uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.Soruşturma kapsamında, teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışması yürüten polis ekipleri, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Maltepe ve Pendik'te çok sayıda adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 15 şüpheliyi yakaladı.Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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torbacı, operasyon, istanbul