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İstanbul'da 'torbacı' operasyonu: 15 gözaltı
İstanbul'da 'torbacı' operasyonu: 15 gözaltı
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik Anadolu Yakası'ndaki 5 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı. 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T13:20+0300
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türkiye
torbacı
operasyon
istanbul
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı ilçelerde uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.Soruşturma kapsamında, teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışması yürüten polis ekipleri, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Maltepe ve Pendik'te çok sayıda adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 15 şüpheliyi yakaladı.Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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torbacı, operasyon, istanbul

İstanbul'da 'torbacı' operasyonu: 15 gözaltı

13:20 19.05.2022
© AAgözaltı - polis
gözaltı - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2022
© AA
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İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik Anadolu Yakası'ndaki 5 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı ilçelerde uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışması yürüten polis ekipleri, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Maltepe ve Pendik'te çok sayıda adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 15 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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