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İtalya Başbakanı Draghi: Temmuz başında Türkiye ile ikili zirve için Ankara'da olacağım
İtalya Başbakanı Draghi: Temmuz başında Türkiye ile ikili zirve için Ankara'da olacağım
İtalya Başbakanı Mario Draghi, temmuz başında Türkiye ile ikili zirve için Ankara'da olacağını söyledi. 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T13:24+0300
2022-05-19T13:24+0300
dünya
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italya
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Draghi, parlamentonun üst kanadı Senato'da Ukrayna krizi, uluslararası gelişmeler ve temaslarına ilişkin parlamenterlere bilgi verdi.İnsani krizin kötüleşmesini önlemek için bir an önce ateşkese varılması gerektiğini dile getiren Draghi, "İtalya, her türlü arabuluculuk için Avrupalı ortaklar ve müttefikleriyle birlikte hareket edecek ancak barışın nasıl olacağına Ukrayna karar verecek, Ukrayna'sız bir barış kabul edilemez" dedi.İtalya ile Türkiye arasında hükümetlerarası zirvenin 10 yıldır yapılamadığını hatırlatan Draghi, "Temmuz başında Türkiye ile ikili zirve için Ankara'da olacağım. Bu görüşmede çatışma bağlamındaki diplomatik ve müzakere perspektiflerini ve İtalya ile Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesini ele alacağız" ifadelerini kullandı
https://tr.sputniknews.com/20220509/avrupada-rus-petrol-ve-turevleri-ile-dogalgazina-yaptirim-kaosu-ulkeler-ikna-edilemiyor-1056213162.html
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mario draghi, italya, türkiye, ziyaret

İtalya Başbakanı Draghi: Temmuz başında Türkiye ile ikili zirve için Ankara'da olacağım

13:24 19.05.2022
© İHA / İHA-AW577649 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de düzenlenen NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'nin ardından İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir araya geldi.
 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de düzenlenen NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi'nin ardından İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2022
© İHA / İHA-AW577649
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İtalya Başbakanı Mario Draghi, temmuz başında Türkiye ile ikili zirve için Ankara'da olacağını söyledi.
Draghi, parlamentonun üst kanadı Senato'da Ukrayna krizi, uluslararası gelişmeler ve temaslarına ilişkin parlamenterlere bilgi verdi.
İnsani krizin kötüleşmesini önlemek için bir an önce ateşkese varılması gerektiğini dile getiren Draghi, "İtalya, her türlü arabuluculuk için Avrupalı ortaklar ve müttefikleriyle birlikte hareket edecek ancak barışın nasıl olacağına Ukrayna karar verecek, Ukrayna'sız bir barış kabul edilemez" dedi.
İtalya ile Türkiye arasında hükümetlerarası zirvenin 10 yıldır yapılamadığını hatırlatan Draghi, "Temmuz başında Türkiye ile ikili zirve için Ankara'da olacağım. Bu görüşmede çatışma bağlamındaki diplomatik ve müzakere perspektiflerini ve İtalya ile Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesini ele alacağız" ifadelerini kullandı
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