https://tr.sputniknews.com/20220519/italya-basbakani-draghi-temmuz-basinda-turkiye-ile-ikili-zirve-icin-ankarada-olacagim-1056499744.html

İtalya Başbakanı Draghi: Temmuz başında Türkiye ile ikili zirve için Ankara'da olacağım

İtalya Başbakanı Draghi: Temmuz başında Türkiye ile ikili zirve için Ankara'da olacağım

İtalya Başbakanı Mario Draghi, temmuz başında Türkiye ile ikili zirve için Ankara'da olacağını söyledi. 19.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-19T13:24+0300

2022-05-19T13:24+0300

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Draghi, parlamentonun üst kanadı Senato'da Ukrayna krizi, uluslararası gelişmeler ve temaslarına ilişkin parlamenterlere bilgi verdi.İnsani krizin kötüleşmesini önlemek için bir an önce ateşkese varılması gerektiğini dile getiren Draghi, "İtalya, her türlü arabuluculuk için Avrupalı ortaklar ve müttefikleriyle birlikte hareket edecek ancak barışın nasıl olacağına Ukrayna karar verecek, Ukrayna'sız bir barış kabul edilemez" dedi.İtalya ile Türkiye arasında hükümetlerarası zirvenin 10 yıldır yapılamadığını hatırlatan Draghi, "Temmuz başında Türkiye ile ikili zirve için Ankara'da olacağım. Bu görüşmede çatışma bağlamındaki diplomatik ve müzakere perspektiflerini ve İtalya ile Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesini ele alacağız" ifadelerini kullandı

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mario draghi, italya, türkiye, ziyaret