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İzmir'de doktora 5 kişi birden saldırdı
İzmir'de doktora 5 kişi birden saldırdı
İzmir'de bir doktor, sokak ortasında 5 kişi tarafından dövüldü. Köprücük kemiği kırılan doktor, kliniğinin üst tarafında bulunan ve kumar oynatıldığını ileri... 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T11:59+0300
2022-05-19T11:59+0300
türkiye
izmir
doktor
darp
saldırı
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İzmir'in Bornova ilçesinde, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Canberk Gül, yaklaşık 10 gün önce açmış olduğu kliniğinin önünde 5 kişilik grup tarafından darp edildi. Vatandaşların ayırmaya çalıştığı saldırıda ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.Köprücük kemiği kırıldıDoktor Gül’ün kaldırıldığı hastanede köprücük kemiğinin kırıldığı tespit edildi. Şüphelilerden 4’ü yakalanırken, 1’i kaçtı. Hastanenin ardından karakola giden Gül, lokal sahibinden şikayetçi olmadı. Doktorun şikayetçi olması üzerine diğer 3 kişi gözaltına alınırken, saldırı sonrası kaçan 1 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.'Akıllı ol yoksa ayağını kaydırırız’Köprücük kemiğinin kırılması sonucu 1 ay çalışamaz raporu alan Gül, yaşadığı korku dolu anları anlattı.Saldırıdan 1 hafta önce yaklaşık 2 yıldır lokal adı altında kumar oynatıldığını ileri sürdüğü işletme sahibinden ve yanındaki Sedat Ö. isimli kişiden kliniğin üst tarafından bulunan ve lokale ait olan güvenlik kameralarının kaldırılmasını rica ettiğini söyleyen Gül, “Bunun üzerine Sedat Ö, beni ‘akıllı ol yoksa ayağını kaydırırız’ diye tehdit etti. Sonrasında ismini bilmediğim mekan sahibi yanıma gelince ondan ‘kliniğimdeki hastalar rahatsız olduğundan dolayı kliniğimin tarafına geçmemelerini ve içeride bulunan kadın hastalarıma bakmamalarını, hastalarımın bakışlarından rahatsız olduklarını söyledim’" dedi.Kendisini tehdit eden Sedat Ö’nün dün akşam saatlerinde kliniğin önünden geçmesi üzerine kendisine, ‘patronun ile anlaşma yapmıştık, sen bu anlaşmayı bozuyorsun’ ikazında bulunduğunu söyleyen Gül, “Bunun üzerine Sedat Ö, ‘gel bakalım sen buraya’ diyerek beni kameraların olmadığı alana çekmeye çalıştı. Benim gitmemem üzerine aralarında Sedat Ö, Suat Ö. ve Bülent A. ile ismini bilmediğim iki kişinin de dahil olduğu 5 kişilik grubun saldırısına uğradım” ifadelerini kullandı.Öldürmekle tehdit ettiOlay esnasında ‘seni öldüreceğim, soyunu kurutacağım’ diyerek kendisini tehdit eden şahsın polisler gelmeden önce kaçtığını kendisinin ise kliniğe girerek kapıları kilitlediğini söyleyen Gül, “Hastanedeki muayeneden sonra karakola gittiğimde Sedat Ö.’nün beraberindeki şahıslara, ‘Yeşilova’dan bir iki kişiyi arayıp mekanın camlarını indirelim, buna da sıkalım’ dediğini duydum. Başıma bir şey gelirse bu kişiler sorumludur” diye konuştu.
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izmir, doktor, darp, saldırı

İzmir'de doktora 5 kişi birden saldırdı

11:59 19.05.2022
© İHA / İzmir'de doktora 5 kişi birden saldırdı
İzmir'de doktora 5 kişi birden saldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2022
© İHA /
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İzmir'de bir doktor, sokak ortasında 5 kişi tarafından dövüldü. Köprücük kemiği kırılan doktor, kliniğinin üst tarafında bulunan ve kumar oynatıldığını ileri sürdüğü lokale ait kameraların kaldırılması yönünde ricada bulunduktan sonra olayın gerçekleştiğini söyledi ve şikayetçi oldu.
İzmir'in Bornova ilçesinde, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Canberk Gül, yaklaşık 10 gün önce açmış olduğu kliniğinin önünde 5 kişilik grup tarafından darp edildi.
Vatandaşların ayırmaya çalıştığı saldırıda ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Köprücük kemiği kırıldı

Doktor Gül’ün kaldırıldığı hastanede köprücük kemiğinin kırıldığı tespit edildi. Şüphelilerden 4’ü yakalanırken, 1’i kaçtı. Hastanenin ardından karakola giden Gül, lokal sahibinden şikayetçi olmadı. Doktorun şikayetçi olması üzerine diğer 3 kişi gözaltına alınırken, saldırı sonrası kaçan 1 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

'Akıllı ol yoksa ayağını kaydırırız’

Köprücük kemiğinin kırılması sonucu 1 ay çalışamaz raporu alan Gül, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Saldırıdan 1 hafta önce yaklaşık 2 yıldır lokal adı altında kumar oynatıldığını ileri sürdüğü işletme sahibinden ve yanındaki Sedat Ö. isimli kişiden kliniğin üst tarafından bulunan ve lokale ait olan güvenlik kameralarının kaldırılmasını rica ettiğini söyleyen Gül, “Bunun üzerine Sedat Ö, beni ‘akıllı ol yoksa ayağını kaydırırız’ diye tehdit etti. Sonrasında ismini bilmediğim mekan sahibi yanıma gelince ondan ‘kliniğimdeki hastalar rahatsız olduğundan dolayı kliniğimin tarafına geçmemelerini ve içeride bulunan kadın hastalarıma bakmamalarını, hastalarımın bakışlarından rahatsız olduklarını söyledim’" dedi.
Kendisini tehdit eden Sedat Ö’nün dün akşam saatlerinde kliniğin önünden geçmesi üzerine kendisine, ‘patronun ile anlaşma yapmıştık, sen bu anlaşmayı bozuyorsun’ ikazında bulunduğunu söyleyen Gül, “Bunun üzerine Sedat Ö, ‘gel bakalım sen buraya’ diyerek beni kameraların olmadığı alana çekmeye çalıştı. Benim gitmemem üzerine aralarında Sedat Ö, Suat Ö. ve Bülent A. ile ismini bilmediğim iki kişinin de dahil olduğu 5 kişilik grubun saldırısına uğradım” ifadelerini kullandı.

Öldürmekle tehdit etti

Olay esnasında ‘seni öldüreceğim, soyunu kurutacağım’ diyerek kendisini tehdit eden şahsın polisler gelmeden önce kaçtığını kendisinin ise kliniğe girerek kapıları kilitlediğini söyleyen Gül, “Hastanedeki muayeneden sonra karakola gittiğimde Sedat Ö.’nün beraberindeki şahıslara, ‘Yeşilova’dan bir iki kişiyi arayıp mekanın camlarını indirelim, buna da sıkalım’ dediğini duydum. Başıma bir şey gelirse bu kişiler sorumludur” diye konuştu.
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