https://tr.sputniknews.com/20220519/johnny-deppin-avukatinin-takipcileri-artiyor-amber-heardlerin-dunyasinda-camille-vasquez-olun-1056503567.html
Johnny Depp'in avukatının takipçileri artıyor: 'Amber Heard'lerin dünyasında Camille Vasquez olun'
Johnny Depp'in avukatının takipçileri artıyor: 'Amber Heard'lerin dünyasında Camille Vasquez olun'
Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki 50 milyon dolarlık iftira davası bu kez yeni bir iddia ile gündemde. ABD'li aktörün, sosyal medyada büyük bir... 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T15:40+0300
2022-05-19T15:40+0300
2022-05-19T15:47+0300
yaşam
johnny depp
amber heard
dava
avukat
takipçi
artış
dedikodu
mahkeme
camille vasquez
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1056504906_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_d4528a75810daf11d23568f0f3b38a0e.jpg
Pazartesi ve salı günleri görülen duruşmalarda Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard'e Depp hayranlarını tatmin eden sorular soran avukat Camille Vasquez'e ilgi artıyor. Savunmalardan sonra ünü giderek yayılan ve sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesi elde eden Vasquez'in Depp ile aşk yaşadığı iddiaları da gündemde. Salı günü Vasquez, adliye çıkışında bir basın mensubunun "İnsanlar bilmek istiyor, Johnny Depp ile çıkıyor musunuz? Bu sosyal medyada da konuşuluyor. 'Evet' ya da 'Hayır' diye net bir cevap verebilir misiniz?" sorusuna gülerek yanıt verdi. Avukat daha sonra dışarıda toplanan hayran kalabalığına el sallayarak alandan ayrıldı. Kolombiyalı bir ailenin kızı olan ABD doğumlu 37 yaşındaki Vasquez, mahkemedeki cesur tavırları ve sorularıyla dikkat çekiyor.ABD'den medyası da Vasquez'e ulaştı. Ancak avukatın, "Dava bitene kadar bu konuda yorum yapamayacağım" yanıtını verdiği bildirildi.Öte yandan sosyal medyada Depp ile Vasquez arasında bir aşk ilişkisinin imkansız olduğu, Vasquez'in zaten mevcut bir ilişkisinin bulunduğu da öne sürülüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220423/johnny-depp-ve-eski-esi-amber-heard-davasinda-gizli-kamera-goruntuleri-ortaya-cikti-1055795758.html
https://tr.sputniknews.com/20220506/johnny-deppten-gordugu-siddeti-anlatan-amber-heard-tek-cikis-yolun-olum-diyerek-beni-tehdit-etti-1056147855.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1056504906_204:0:1284:810_1920x0_80_0_0_02664ff702c9f88228f554dbac70939f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
johnny depp, amber heard, dava, avukat, takipçi, artış, dedikodu, mahkeme, camille vasquez
Johnny Depp'in avukatının takipçileri artıyor: 'Amber Heard'lerin dünyasında Camille Vasquez olun'
15:40 19.05.2022 (güncellendi: 15:47 19.05.2022) Abone ol
Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki 50 milyon dolarlık iftira davası bu kez yeni bir iddia ile gündemde. ABD'li aktörün, sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine ulaşan avukatı Camille Vasquez ile sevgili olduğu söylentileri internette hızla yayıldı.
Pazartesi ve salı günleri görülen duruşmalarda Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard'e Depp hayranlarını tatmin eden sorular soran avukat Camille Vasquez'e ilgi artıyor.
Savunmalardan sonra ünü giderek yayılan ve sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesi elde eden Vasquez'in Depp ile aşk yaşadığı iddiaları da gündemde.
Salı günü Vasquez, adliye çıkışında bir basın mensubunun "İnsanlar bilmek istiyor, Johnny Depp ile çıkıyor musunuz? Bu sosyal medyada da konuşuluyor. 'Evet' ya da 'Hayır' diye net bir cevap verebilir misiniz?" sorusuna gülerek yanıt verdi.
Avukat daha sonra dışarıda toplanan hayran kalabalığına el sallayarak alandan ayrıldı.
Kolombiyalı bir ailenin kızı olan ABD doğumlu 37 yaşındaki Vasquez, mahkemedeki cesur tavırları ve sorularıyla dikkat çekiyor.
ABD'den medyası da Vasquez'e ulaştı. Ancak avukatın, "Dava bitene kadar bu konuda yorum yapamayacağım" yanıtını verdiği bildirildi.
Öte yandan sosyal medyada Depp ile Vasquez arasında bir aşk ilişkisinin imkansız olduğu, Vasquez'in zaten mevcut bir ilişkisinin bulunduğu da öne sürülüyor.