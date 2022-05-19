https://tr.sputniknews.com/20220519/kadikoyde-siddetli-ruzgara-dayanamayan-agac-binanin-ustune-devrildi-1056505345.html

Kadıköy'de şiddetli rüzgara dayanamayan ağaç binanın üstüne devrildi

Kadıköy'de şiddetli rüzgara dayanamayan ağaç binanın üstüne devrildi

Kadıköy’de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi. Bir binanın üzerine devrilen ağaç, olay yerine gelen Kadıköy Park ve Bahçe Müdürlüğü’ne bağlı... 19.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-19T15:56+0300

2022-05-19T15:56+0300

2022-05-19T16:04+0300

kadıköy

ağaç

türkiye

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İstanbul Kadıköy’de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi. Devrilen ağaç, karşı binaya dayanarak durabildi. Gürültüyü duyan çevre esnafı itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak önlem aldı. Duyarsız bazı sürücüler ve vatandaşların aldırış etmeden devrilen ağacın altından geçmeye çalıştığı görüldü.Sokağın boş olması nedeniyle herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, devrilen ağaç, Kadıköy Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ile itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kesilerek kaldırıldı. Kapatılan yol, kesilen ağaçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.Çevre esnafından Ceren Zaimoğlu, "Sabah dükkanı açtım. Müşterilerimle oturuyorduk. Sonra sesi duydum. Komşum seslendi 'ağaç devrildi' diye. Sonra buraları boşalttık. Dün rüzgar çok fazlaydı, fırtına çıktı. Zaten ağaçların kökleri de dışarıdaydı. Aslında tahmin ediyorduk böyle olacağını. Biraz daha dayanır diye düşünüyorduk. Kimse yaralanmadı, erken fark ettik. Ağaç da zaten binaya dayandı" şeklinde konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220224/hatayda-firtina-agaclar-devrildi-bir-ilcede-okullar-tatil-edildi-1054203430.html

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kadıköy, ağaç