https://tr.sputniknews.com/20220519/kambocyada-bakanliktan-uyari-koruma-altindaki-penis-bitkisini-koparmayin-1056511330.html

Kamboçya'da bakanlıktan uyarı: Koruma altındaki 'penis bitkisi'ni koparmayın

Kamboçya'da bakanlıktan uyarı: Koruma altındaki 'penis bitkisi'ni koparmayın

Kamboçya’da çevre bakanlığı tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan koruma altındaki etçil bitki türünün koparılmaması için uyarda bulundu. 19.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-19T18:07+0300

2022-05-19T18:07+0300

2022-05-19T18:09+0300

penis

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bitki

koruma

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Nepenthes gracilis isimli bitki türü şekliyle erkek cinsel organını andırdığından ‘penis bitkisi’ olarak anılıyor. Ucundaki kapak sayesinde böcekleri hapsedebiliyor.Şekli nedeniyle ilgi gören çiçek yasayla korunuyor.Diken’in aktardığına göre, son olarak üç kadının çiçekleri koparıp kıkırdayarak çektikleri video üzerine Çevre Bakanlığı uyarı paylaştı.Videoda kadınlar çiçeğin şeklinin ‘bir şeyi’ anımsattığını söyleyerek gülüşüyor:Bakanlığın Facebook sayfasından videodan fotoğraflar paylaşılarak “Yaptıkları yanlıştı. Bir daha yapmayın. Doğal kaynaklarımızı seven ve koruyan herkese teşekkürler. Ama Nepenthes bitkinisi koparmayın, zarar veriyorsunuz“ denildi.Bakanlığın sözcüsü Neth Pheaktre Kamboçya’da beş tür Nepenthes bitkisi olduğunu ve hepsinin koruma altında olduğunu söyledi.Nadir bir tür olduğundan korunması gerektiğinin altını çizen sözcü, son zamanlarda başlayan koparma trendinin internette yayılarak başkalarına da kötü örnek olduğunu anlattı.

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penis, kamboçya, bitki, koruma