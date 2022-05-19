https://tr.sputniknews.com/20220519/kanadada-yatili-okul-bolgesinde-cocuklara-ait-oldugu-dusunulen-insan-kalintilari-bulundu-1056490101.html

Kanada'da yatılı okul bölgesinde çocuklara ait olduğu düşünülen insan kalıntıları bulundu

Kanada'da yatılı okul bölgesinde çocuklara ait olduğu düşünülen insan kalıntıları bulundu

Kanada'nın, Alberta eyaletindeki yatılı okul bölgesinde bulunan insan kalıntılarının kayıp 200'den fazla çocuğa ait olabileceği düşünülüyor. 19.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-19T04:05+0300

2022-05-19T04:05+0300

2022-05-19T04:06+0300

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Kanada’da bir yatılı okul bölgesinde daha insan kalıntıları bulundu. Alberta eyaletinde yaşayan yerli Saddle Lake Cree ulusu, yeni arşiv çalışmaları ile yatılı okul öğrencilerinin işaretlenmemiş mezarları olduğuna inandığı sayısız insan kalıntısı buldu.Yerli ulusu tarafından yapılan açıklamada, 2004 yılından bu yana, eski Blue Quills yatılı okul sahasının yakınında bulunan topluluk mezarlığında çok sayıda kısmi kalıntı keşfedildiği belirtildi.Saddle Lake Meclis Üyesi Jason Whiskeyjack dün düzenlediği basın toplantısında, "Kazı yapılan alanda çocuk boyutunda iskelet kalıntıları vardı. Bu iskelet kalıntılarının hiçbiri tabutta değildi" dedi.Large, 6-11 yaşları arasında ölen ve kalıntıları hala açıklanmayan 215 öğrenciye ait belgelerin bulduğuna inanıldığını belirterek, "Kayıp çocukların sayısı çok fazla. Kurum, şiddet, hastalık, açlık, istismar ve ölümle boğuşuyordu" dedi.2021 yılında olası mezar alanlarının araştırması için Acimowin Opaspiw Derneği'nin kurulmasıyla Baş araştırmacı Eric Large ve ekibi tarafından topluluk üyelerinden tanık ifadeleri derlendi ve aile üyelerini kaybetmiş insanlarla konuşularak okulla ilgili arşiv kayıtları incelendi.Piskopos Paul Terrio, mezar kayıtlarının özel olarak yatılı okul için değil, bölgede yaşayan topluluk için olduğunu ve okula ilişkin mezar kayıtlarının bulunmadığını söyledi.Araştırma ekibi, kilise kayıtlarındaki 215'den fazla kayıp çocuğun olduğuna inandıklarını ve geçmişte birçok aile, eve dönmeyen çocuklarının korktuklarından seslerini çıkaramadıklarını belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20220401/papa-kiliseye-bagli-yatili-okullarda-islenen-suclar-icin-kanadali-yerlilerden-ozur-diledi-1055236268.html

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