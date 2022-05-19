https://tr.sputniknews.com/20220519/kinder-surpriz-baglantili-salmonella-salgininda-vaka-sayisi-324e-yukseldi---1056497072.html

Kinder Sürpriz bağlantılı Salmonella salgınında vaka sayısı 324'e yükseldi

Kinder Sürpriz bağlantılı Salmonella salgınında vaka sayısı 324'e yükseldi

Salmonella vakalarında sayı 324'e yükseldi. Vakaların tamamının Belçika Arlon'daki Ferrero fabrikası kaynaklı olduğu tespit edildi. Kinder Sürpriz çikolatalı... 19.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-19T12:29+0300

2022-05-19T12:29+0300

2022-05-19T12:33+0300

dünya

salmonella

salmonella bakterisi

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belçika

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Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'ne (ECDC) göre, 18 Mayıs itibarıyla Avrupa Birliği ve İngiltere'deki toplam 324 Salmonella vakasının Belçika'daki Ferrero çikolata fabrikasıyla bağlantılı olduğu ortaya çıktı.Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı (FASFC) geçen hafta Belçika'da 62 vaka tespit edildiğini duyurdu. Almanya ve İrlanda'da da doğrulanmış 15'er vakaya rastlandı.İlk salmonella vakası İngiltere'de 7 Ocak'ta tespit edilirken Nisan ayı ortasına kadar bu vakayı birçok ülkede görülen onlarca vaka takip etti. Son rakamlar, 266'sı doğrulanmış ve 58'i olası olmak üzere dünya genelinde 324 vakaya ulaşıldığını gösteriyor. Bulaşının en fazla görüldüğü ülke ise 102 doğrulanmış vaka ile İngiltere oldu.Salmonella'nın tespit edildiği ülkeler arasında Belçika, Danimarka, Almanya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Avusturya, İspanya, İsveç, İngiltere, İsviçre, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri bulunuyor. Enfeksiyonlar, çocuklar arasında popüler olarak tüketilen Kinder Sürpriz çikolatalı yumurtalarıyla bağlantılı olduğu için vakaların yüzden 86'sından fazlası 10 yaş ve altı çocuklardan oluşuyor. Bu süreçte her 10 çocuktan dördünün hastaneye kaldırıldığı, can kaybının ise yaşanmadığı bildirildi.Bir basın açıklamasına göre, iki Salmonella varyantının çok dirençli olduğu ancak bunların da belirli antibiyotiklere yanıt verdiği belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20220427/dso-belcikadaki-cikolata-urunlerine-bagli-dunyada-151-salmonella-vakasi-var-1055899733.html

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