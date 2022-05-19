Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220519/kommersant-rusya-ile-turkiye-arasindaki-ucuslarin-ucte-ikisini-turk-sirketler-gerceklestirecek-1056498838.html
Kommersant: Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşların üçte ikisini Türk şirketler gerçekleştirecek
Kommersant: Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşların üçte ikisini Türk şirketler gerçekleştirecek
Rusya hükümetinin, turistlere verilen taahhütlerin yerine getirilebilmesi için Türk havayolu şirketlerine iki ülke arasındaki seferlerin üçte ikisini... 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T12:55+0300
2022-05-19T13:03+0300
türk hava yolları (thy)
dünya
rusya
kommersant
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1054568547_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_69f8385d8a890bce15c103dddcb65fbf.jpg
Kommersant gazetesine konuşan Rusya Ulaştırma Bakanlığı'ndan bir kaynak, Ankara ve Moskova'nın Türk havayolu şirketlerinin haftada 428, Rus şirketlerin ise 237 sefer düzenlemesi konusunda anlaşmaya vardığını söyledi.Kaynak, Rus tarafının turistlere verilen taahhütlerin yerine getirilebilmesi için Türkiye'nin daha fazla sefer düzenlemesine izin vermek zorunda kaldığını, aksi takdirde iki ülke arasında sefer açığı doğma riskinin bulunduğunu belirtti.Kommersant, Rusya Ulaştırma Bakan Yardımcısı İgor Çalik'in Rusya Turizm Endüstrisi Birliği'nin Rus havayolu şirketlerinin Türkiye'ye düzenleneceği seferlerin sıklığı hakkındaki bilgi talebine verdiği yanıta da ulaştı.Buna göre bakanlık, Türk Hava Yolları'nın (THY) Rus kentlerine düzenlediği tüm uçuşlara ve Moskova yönünde talep edilen uçuşların yarısına ilişkin izinlerin süresini 30 Haziran'a kadar uzattı.Rus havacılık sektöründen temsilciler, yaptırımlar yüzünden yurtdışındaki havalimanlarında bulunan ulusal hava parklarının önemli bölümüne el konulma riski olması nedeniyle Rus havayolu şirketlerinin seferlerin sıklığını artıramadığının altını çizdi.Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) Başkanı Zarina Doguzova, Türkiye'ye 1 Temmuz'a kadar haftada ek 450 sefer düzenlenmesi yönünde anlaştıklarını söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220518/rusyadan-turkiyeye-haftada-450-ek-sefer-uzerinde-anlasildi-1056469636.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1054568547_103:0:583:360_1920x0_80_0_0_fa24ffb657ed6da15980e754ca2d3801.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türk hava yolları (thy), rusya, kommersant

Kommersant: Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşların üçte ikisini Türk şirketler gerçekleştirecek

12:55 19.05.2022 (güncellendi: 13:03 19.05.2022)
© AATürk Hava Yolları (THY)
Türk Hava Yolları (THY) - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2022
© AA
Abone olTelegram
Rusya hükümetinin, turistlere verilen taahhütlerin yerine getirilebilmesi için Türk havayolu şirketlerine iki ülke arasındaki seferlerin üçte ikisini gerçekleştirme izni verdiği belirtildi.
Kommersant gazetesine konuşan Rusya Ulaştırma Bakanlığı'ndan bir kaynak, Ankara ve Moskova'nın Türk havayolu şirketlerinin haftada 428, Rus şirketlerin ise 237 sefer düzenlemesi konusunda anlaşmaya vardığını söyledi.
Kaynak, Rus tarafının turistlere verilen taahhütlerin yerine getirilebilmesi için Türkiye'nin daha fazla sefer düzenlemesine izin vermek zorunda kaldığını, aksi takdirde iki ülke arasında sefer açığı doğma riskinin bulunduğunu belirtti.
Kommersant, Rusya Ulaştırma Bakan Yardımcısı İgor Çalik'in Rusya Turizm Endüstrisi Birliği'nin Rus havayolu şirketlerinin Türkiye'ye düzenleneceği seferlerin sıklığı hakkındaki bilgi talebine verdiği yanıta da ulaştı.
Buna göre bakanlık, Türk Hava Yolları'nın (THY) Rus kentlerine düzenlediği tüm uçuşlara ve Moskova yönünde talep edilen uçuşların yarısına ilişkin izinlerin süresini 30 Haziran'a kadar uzattı.
Rus havacılık sektöründen temsilciler, yaptırımlar yüzünden yurtdışındaki havalimanlarında bulunan ulusal hava parklarının önemli bölümüne el konulma riski olması nedeniyle Rus havayolu şirketlerinin seferlerin sıklığını artıramadığının altını çizdi.
Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) Başkanı Zarina Doguzova, Türkiye'ye 1 Temmuz'a kadar haftada ek 450 sefer düzenlenmesi yönünde anlaştıklarını söylemişti.
Yolcu uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.05.2022
DÜNYA
Rusya’dan Türkiye’ye haftada 450 ek sefer üzerinde anlaşıldı
Dün, 12:58
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала