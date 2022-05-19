https://tr.sputniknews.com/20220519/kommersant-rusya-ile-turkiye-arasindaki-ucuslarin-ucte-ikisini-turk-sirketler-gerceklestirecek-1056498838.html
Kommersant: Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşların üçte ikisini Türk şirketler gerçekleştirecek
Kommersant: Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşların üçte ikisini Türk şirketler gerçekleştirecek
Rusya hükümetinin, turistlere verilen taahhütlerin yerine getirilebilmesi için Türk havayolu şirketlerine iki ülke arasındaki seferlerin üçte ikisini... 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T12:55+0300
2022-05-19T12:55+0300
2022-05-19T13:03+0300
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Kommersant gazetesine konuşan Rusya Ulaştırma Bakanlığı'ndan bir kaynak, Ankara ve Moskova'nın Türk havayolu şirketlerinin haftada 428, Rus şirketlerin ise 237 sefer düzenlemesi konusunda anlaşmaya vardığını söyledi.Kaynak, Rus tarafının turistlere verilen taahhütlerin yerine getirilebilmesi için Türkiye'nin daha fazla sefer düzenlemesine izin vermek zorunda kaldığını, aksi takdirde iki ülke arasında sefer açığı doğma riskinin bulunduğunu belirtti.Kommersant, Rusya Ulaştırma Bakan Yardımcısı İgor Çalik'in Rusya Turizm Endüstrisi Birliği'nin Rus havayolu şirketlerinin Türkiye'ye düzenleneceği seferlerin sıklığı hakkındaki bilgi talebine verdiği yanıta da ulaştı.Buna göre bakanlık, Türk Hava Yolları'nın (THY) Rus kentlerine düzenlediği tüm uçuşlara ve Moskova yönünde talep edilen uçuşların yarısına ilişkin izinlerin süresini 30 Haziran'a kadar uzattı.Rus havacılık sektöründen temsilciler, yaptırımlar yüzünden yurtdışındaki havalimanlarında bulunan ulusal hava parklarının önemli bölümüne el konulma riski olması nedeniyle Rus havayolu şirketlerinin seferlerin sıklığını artıramadığının altını çizdi.Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) Başkanı Zarina Doguzova, Türkiye'ye 1 Temmuz'a kadar haftada ek 450 sefer düzenlenmesi yönünde anlaştıklarını söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220518/rusyadan-turkiyeye-haftada-450-ek-sefer-uzerinde-anlasildi-1056469636.html
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Kommersant: Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşların üçte ikisini Türk şirketler gerçekleştirecek
12:55 19.05.2022 (güncellendi: 13:03 19.05.2022) Abone ol
Rusya hükümetinin, turistlere verilen taahhütlerin yerine getirilebilmesi için Türk havayolu şirketlerine iki ülke arasındaki seferlerin üçte ikisini gerçekleştirme izni verdiği belirtildi.
Kommersant gazetesine konuşan Rusya Ulaştırma Bakanlığı'ndan bir kaynak, Ankara ve Moskova'nın Türk havayolu şirketlerinin haftada 428, Rus şirketlerin ise 237 sefer düzenlemesi konusunda anlaşmaya vardığını söyledi.
Kaynak, Rus tarafının turistlere verilen taahhütlerin yerine getirilebilmesi için Türkiye'nin daha fazla sefer düzenlemesine izin vermek zorunda kaldığını, aksi takdirde iki ülke arasında sefer açığı doğma riskinin bulunduğunu belirtti.
Kommersant, Rusya Ulaştırma Bakan Yardımcısı İgor Çalik'in Rusya Turizm Endüstrisi Birliği'nin Rus havayolu şirketlerinin Türkiye'ye düzenleneceği seferlerin sıklığı hakkındaki bilgi talebine verdiği yanıta da ulaştı.
Buna göre bakanlık, Türk Hava Yolları'nın (THY) Rus kentlerine düzenlediği tüm uçuşlara ve Moskova yönünde talep edilen uçuşların yarısına ilişkin izinlerin süresini 30 Haziran'a kadar uzattı.
Rus havacılık sektöründen temsilciler, yaptırımlar yüzünden yurtdışındaki havalimanlarında bulunan ulusal hava parklarının önemli bölümüne el konulma riski olması nedeniyle Rus havayolu şirketlerinin seferlerin sıklığını artıramadığının altını çizdi.
Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) Başkanı Zarina Doguzova, Türkiye'ye 1 Temmuz'a kadar haftada ek 450 sefer düzenlenmesi yönünde anlaştıklarını söylemişti.