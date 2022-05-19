https://tr.sputniknews.com/20220519/kommersant-rusya-ile-turkiye-arasindaki-ucuslarin-ucte-ikisini-turk-sirketler-gerceklestirecek-1056498838.html

Kommersant: Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşların üçte ikisini Türk şirketler gerçekleştirecek

Kommersant: Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşların üçte ikisini Türk şirketler gerçekleştirecek

Rusya hükümetinin, turistlere verilen taahhütlerin yerine getirilebilmesi için Türk havayolu şirketlerine iki ülke arasındaki seferlerin üçte ikisini... 19.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-19T12:55+0300

2022-05-19T12:55+0300

2022-05-19T13:03+0300

türk hava yolları (thy)

dünya

rusya

kommersant

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1054568547_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_69f8385d8a890bce15c103dddcb65fbf.jpg

Kommersant gazetesine konuşan Rusya Ulaştırma Bakanlığı'ndan bir kaynak, Ankara ve Moskova'nın Türk havayolu şirketlerinin haftada 428, Rus şirketlerin ise 237 sefer düzenlemesi konusunda anlaşmaya vardığını söyledi.Kaynak, Rus tarafının turistlere verilen taahhütlerin yerine getirilebilmesi için Türkiye'nin daha fazla sefer düzenlemesine izin vermek zorunda kaldığını, aksi takdirde iki ülke arasında sefer açığı doğma riskinin bulunduğunu belirtti.Kommersant, Rusya Ulaştırma Bakan Yardımcısı İgor Çalik'in Rusya Turizm Endüstrisi Birliği'nin Rus havayolu şirketlerinin Türkiye'ye düzenleneceği seferlerin sıklığı hakkındaki bilgi talebine verdiği yanıta da ulaştı.Buna göre bakanlık, Türk Hava Yolları'nın (THY) Rus kentlerine düzenlediği tüm uçuşlara ve Moskova yönünde talep edilen uçuşların yarısına ilişkin izinlerin süresini 30 Haziran'a kadar uzattı.Rus havacılık sektöründen temsilciler, yaptırımlar yüzünden yurtdışındaki havalimanlarında bulunan ulusal hava parklarının önemli bölümüne el konulma riski olması nedeniyle Rus havayolu şirketlerinin seferlerin sıklığını artıramadığının altını çizdi.Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) Başkanı Zarina Doguzova, Türkiye'ye 1 Temmuz'a kadar haftada ek 450 sefer düzenlenmesi yönünde anlaştıklarını söylemişti.

https://tr.sputniknews.com/20220518/rusyadan-turkiyeye-haftada-450-ek-sefer-uzerinde-anlasildi-1056469636.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türk hava yolları (thy), rusya, kommersant