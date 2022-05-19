https://tr.sputniknews.com/20220519/kopege-alkol-icerip-iskence-yapanlar-adli-kontrolle-serbest-birakildi-cok-pismaniz-1056498621.html

Köpeğe alkol içirip işkence yapanlar adli kontrolle serbest bırakıldı: 'Çok pişmanız'

Köpeğe alkol içirip işkence yapanlar adli kontrolle serbest bırakıldı: 'Çok pişmanız'

Bursa'da köpeğe alkol içiren üç arkadaş, işkence anlarını kaydedip sosyal medyadan paylaştı. Tepkilere neden olan görüntülerin ardından harekete geçen polis... 19.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-19T12:50+0300

2022-05-19T12:50+0300

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yaşam

türkiye

işkence

köpek

bursa

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Bursa'da üç kişi, bir köpeğe zorla alkol içirdi.Olay Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşandı. Evlerinin bahçesinde eğlenen üç arkadaş, sahibi oldukları köpeğe zorla alkol içirmeye çalıştı.Üç arkadaş önce köpeğin ağzını zorla açtı sonra şişedeki alkolü döktü. Defalarca tekrarlayan işkence anlarını telefon ile kaydettiler. Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan üç arkadaşı Mustafakemalpaşa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tespit etti.Gözaltına alınan üç kişi ifadelerinde "Eğlence amaçlı yapıyorduk. İşkence etme niyetimiz yoktu. Görüntüyü paylaştıktan sonra hemen kaldırdık. Çok pişmanız" dedi.Gözaltı ardından adliyeye sevk edilen 3 arkadaş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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türkiye, işkence, köpek, bursa