https://tr.sputniknews.com/20220519/kralice-elizabethin-barbie-bebegi-karaborsaya-dustu-yaklasik-15-bin-liraya-satiliyor-1056502668.html

Kraliçe Elizabeth'in Barbie bebeği karaborsaya düştü: Yaklaşık 15 bin liraya satılıyor

Kraliçe Elizabeth'in Barbie bebeği karaborsaya düştü: Yaklaşık 15 bin liraya satılıyor

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in tahttaki 70’inci yılına özel üretilen Barbie bebeklerin 800 sterline yani 15 bin 845 liraya ulaşan fiyatlarla bir internet... 19.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-19T14:33+0300

2022-05-19T14:33+0300

2022-05-19T14:41+0300

kraliçe elizabeth

yaşam

karaborsa

barbie bebek

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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in tahttaki 70. yılına özel olarak sınırlı sayıda üretilen ve satışa çıktıktan üç saniye sonra tükenen Barbie bebekler kara borsaya düştü. Firma tarafından 94.99 sterline (bin 877 TL) piyasaya sürülen oyuncak bebekler, açık artırmayla satış yapılan alışveriş sitesinde ikinci el olarak satılmaya başlandı. Barbie bebekler internet sitesinde 800 sterline yani yaklaşık 15 bin 845 liraya ulaşan fiyatlarla satışa konuldu. Elizabeth'in bebeklerine sitede çoğunlukla 200 sterlin fiyat verilirken, bazı satıcılar da 700 sterlin civarında teklif verdi.ABD'li oyuncak firması Mattel tarafından Kraliçe'nin tahttaki 70.yılı dolayısıyla üretilen Barbie bebek John Lewis mağazalarında Kraliçe’nin 96. yaş gününde 21 Nisan'da satışa çıkartılmıştı. Fildişi renkte bir elbise giydirilen oyuncak bebeğin üzerinde Kraliçe’nin düğün gününde taktığı taç, babası VI. George'dan kalan pembe ve mavi kurdeleler gibi aksesuarlar yer alıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220421/1055735630.html

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kraliçe elizabeth, karaborsa, barbie bebek