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Kuzey Kore'de şüpheli Kovid-19 vakaları 2 milyona yaklaştı
Kuzey Kore'de şüpheli Kovid-19 vakaları 2 milyona yaklaştı
Kuzey Kore'de yüksek ateş belirtisiyle kendini gösteren şüpheli Kovid-19 vakalarının sayısı 262 bin 270 artarak 1 milyon 978 bin 230'a yükselirken, ülkede 1... 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T11:34+0300
2022-05-19T11:34+0300
koronavirüs
kuzey kore
koronavirüs
kovid-19
vaka
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un devletin Kovid-19 salgınıyla mücadele kapasitesindeki yetersizliği eleştirmesinin ardından sağlık otoriteleri harekete geçti. Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) ülkede, dezenfektanlar ve termometreler dahil olmak üzere ilaç ve tıbbi malzeme üretiminin artırıldığını açıkladı.Ülke çapında sokağa çıkma yasağı uygulayan Kuzey Kore'nin geleneksel ilaçların üretimini artırmak için de çalışmalar yürüttüğü öğrenilirken, söz konusu ilaçlar 'hastalığın tedavisinde etkili' olarak nitelendirildi. KCNA tarafından yapılan açıklamada, Pyongyang ve yakınındaki bölgelerde bulunan fabrikaların tıbbi malzemeleri 'yıldırım hızıyla ürettiği' belirtilirken, dezenfeksiyon çalışmalarının da yoğunlaştırıldığı kaydedildi. KCNA ayrıca, 'antiseptik solüsyon üretmek için Pyongyang'a acilen binlerce ton tuzun sevk edildiğini' duyurdu.Açıklamasında, Kuzey Kore’deki şüpheli Kovid-19 vakalarındaki artışa değinen KCNA, 262 bin 270 kişinin daha yüksek ateş belirtisi gösterdiğini belirtti. Elde edilen son veriler ile birlikte toplam vaka sayısı 1 milyon 978 bin 230'a ulaşırken, 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 şüpheli ölümlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 63'e yükseldiği bildirildi. Kovid-19 hasta sayısına dair net bir bilgi ise henüz paylaşılmadı.Kuzey Kore yaklaşık 2 yıllık sürenin ardından ilk Kovid-19 vakasını resmi olarak geçtiğimiz perşembe günü doğrulamış, tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle Kuzey Kore'nin insani bir krizle karşı karşıya kalabileceği yorumları yapılmıştı. Son olarak Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un, "Zaman hayattır prensibinin geçerli olduğu salgın döneminde, devletin krizle başa çıkma kapasitesindeki yetersizlik zorlukları artırdı" sözleriyle hükümet kurmaylarını eleştirdiği kamuoyuna yansımıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220517/bm-kuzey-kore-kovid-19a-karsi-asilama-icin-hicbir-caba-gostermedi-1056456354.html
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kuzey kore, koronavirüs, kovid-19, vaka

Kuzey Kore'de şüpheli Kovid-19 vakaları 2 milyona yaklaştı

11:34 19.05.2022
© AP Photo / Chsa Song HoKuzey Kore-koronavirüs
Kuzey Kore-koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2022
© AP Photo / Chsa Song Ho
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Kuzey Kore'de yüksek ateş belirtisiyle kendini gösteren şüpheli Kovid-19 vakalarının sayısı 262 bin 270 artarak 1 milyon 978 bin 230'a yükselirken, ülkede 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 şüpheli ölümlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 63’e ulaştı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un devletin Kovid-19 salgınıyla mücadele kapasitesindeki yetersizliği eleştirmesinin ardından sağlık otoriteleri harekete geçti. Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) ülkede, dezenfektanlar ve termometreler dahil olmak üzere ilaç ve tıbbi malzeme üretiminin artırıldığını açıkladı.
Ülke çapında sokağa çıkma yasağı uygulayan Kuzey Kore'nin geleneksel ilaçların üretimini artırmak için de çalışmalar yürüttüğü öğrenilirken, söz konusu ilaçlar 'hastalığın tedavisinde etkili' olarak nitelendirildi. KCNA tarafından yapılan açıklamada, Pyongyang ve yakınındaki bölgelerde bulunan fabrikaların tıbbi malzemeleri 'yıldırım hızıyla ürettiği' belirtilirken, dezenfeksiyon çalışmalarının da yoğunlaştırıldığı kaydedildi. KCNA ayrıca, 'antiseptik solüsyon üretmek için Pyongyang'a acilen binlerce ton tuzun sevk edildiğini' duyurdu.
Açıklamasında, Kuzey Kore’deki şüpheli Kovid-19 vakalarındaki artışa değinen KCNA, 262 bin 270 kişinin daha yüksek ateş belirtisi gösterdiğini belirtti. Elde edilen son veriler ile birlikte toplam vaka sayısı 1 milyon 978 bin 230'a ulaşırken, 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 şüpheli ölümlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 63'e yükseldiği bildirildi. Kovid-19 hasta sayısına dair net bir bilgi ise henüz paylaşılmadı.
Kuzey Kore yaklaşık 2 yıllık sürenin ardından ilk Kovid-19 vakasını resmi olarak geçtiğimiz perşembe günü doğrulamış, tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle Kuzey Kore'nin insani bir krizle karşı karşıya kalabileceği yorumları yapılmıştı. Son olarak Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un, "Zaman hayattır prensibinin geçerli olduğu salgın döneminde, devletin krizle başa çıkma kapasitesindeki yetersizlik zorlukları artırdı" sözleriyle hükümet kurmaylarını eleştirdiği kamuoyuna yansımıştı.
Kim Jong-un- Kuzey Kore- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2022
KORONAVİRÜS
BM: Kuzey Kore, Kovid-19’a karşı aşılama için hiçbir çaba göstermedi
17 Mayıs, 22:34
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