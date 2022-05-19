https://tr.sputniknews.com/20220519/letonya-vatandaslarinin-turkiyede-vizesiz-kalis-suresi-uzatildi-1056489563.html
Letonya vatandaşlarının Türkiye'de vizesiz kalış süresi uzatıldı
Letonya vatandaşlarının Türkiye'de vizesiz kalış süresi uzatıldı
Letonya vatandaşları Türkiye'ye yapacakları seyahatlerde 180 gün içinde 90 gün vizesiz kalabilecek. 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T02:13+0300
2022-05-19T02:13+0300
2022-05-19T02:13+0300
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Letonya Cumhuriyeti'nin umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde, 6 aylık bir dönemde toplam 30 gün olan vizesiz kalış süresi her 180 gün içinde 90 güne çıkarıldı.Karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220419/turkiyeden-polonyaya-vize-muafiyeti--1055663281.html
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letonya, vize, ab
Letonya vatandaşlarının Türkiye'de vizesiz kalış süresi uzatıldı
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Letonya vatandaşları Türkiye'ye yapacakları seyahatlerde 180 gün içinde 90 gün vizesiz kalabilecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Letonya Cumhuriyeti'nin umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde, 6 aylık bir dönemde toplam 30 gün olan vizesiz kalış süresi her 180 gün içinde 90 güne çıkarıldı.
Karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildi.