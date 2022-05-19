https://tr.sputniknews.com/20220519/letonya-vatandaslarinin-turkiyede-vizesiz-kalis-suresi-uzatildi-1056489563.html

Letonya vatandaşlarının Türkiye'de vizesiz kalış süresi uzatıldı

Letonya vatandaşlarının Türkiye'de vizesiz kalış süresi uzatıldı

Letonya vatandaşları Türkiye'ye yapacakları seyahatlerde 180 gün içinde 90 gün vizesiz kalabilecek. 19.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-19T02:13+0300

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türkiye

letonya

vize

ab

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Letonya Cumhuriyeti'nin umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde, 6 aylık bir dönemde toplam 30 gün olan vizesiz kalış süresi her 180 gün içinde 90 güne çıkarıldı.Karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince verildi.

https://tr.sputniknews.com/20220419/turkiyeden-polonyaya-vize-muafiyeti--1055663281.html

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