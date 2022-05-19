Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220519/lukasenko-rusyadan-gereken-miktarda-s-400-ve-iskender-sistemleri-aldik-1056514000.html
Lukaşenko: Rusya'dan gereken miktarda S-400 ve İskender sistemleri aldık
Lukaşenko: Rusya'dan gereken miktarda S-400 ve İskender sistemleri aldık
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Rusya'dan gereken miktarda S-400 füze savunma sistemleri ve İskender füzeleri aldıklarını ve Belarus'un artık tamamen farklı... 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T19:20+0300
2022-05-19T19:20+0300
ukrayna krizi
rusya
s-400
nijegorod
vali
gleb nikitin
görüşme
vladimir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1055499287_0:0:2963:1668_1920x0_80_0_0_84479b1220e785cadf73153178c3cee0.jpg
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'nın Nijegorod Bölge Valisi Gleb Nikitin'le bir görüşme gerçekleştirdi.Görüşme sırasında konuşan Lukaşenko, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le anlaştık ve sizden gereken miktarda İskender, S-400 satın aldık, ordumuzu donattık. Artık bu silahların yer aldığı tamamen farklı bir orduya sahibiz. Bu silahlar, istenmedik, devasa boyutta hasar verebilir" dedi.
rusya
nijegorod
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1055499287_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_28ece39b09a4c9bf5be22907f192dfa6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, s-400, nijegorod , vali, gleb nikitin, görüşme, vladimir

Lukaşenko: Rusya'dan gereken miktarda S-400 ve İskender sistemleri aldık

19:20 19.05.2022
© SputnikAleksandr Lukaşenko
Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Rusya'dan gereken miktarda S-400 füze savunma sistemleri ve İskender füzeleri aldıklarını ve Belarus'un artık tamamen farklı bir orduya sahip olduğunu ifade etti.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'nın Nijegorod Bölge Valisi Gleb Nikitin'le bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sırasında konuşan Lukaşenko, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le anlaştık ve sizden gereken miktarda İskender, S-400 satın aldık, ordumuzu donattık. Artık bu silahların yer aldığı tamamen farklı bir orduya sahibiz. Bu silahlar, istenmedik, devasa boyutta hasar verebilir" dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала