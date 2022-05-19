https://tr.sputniknews.com/20220519/lukasenko-rusyadan-gereken-miktarda-s-400-ve-iskender-sistemleri-aldik-1056514000.html

Lukaşenko: Rusya'dan gereken miktarda S-400 ve İskender sistemleri aldık

Lukaşenko: Rusya'dan gereken miktarda S-400 ve İskender sistemleri aldık

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Rusya'dan gereken miktarda S-400 füze savunma sistemleri ve İskender füzeleri aldıklarını ve Belarus'un artık tamamen farklı... 19.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-19T19:20+0300

2022-05-19T19:20+0300

2022-05-19T19:20+0300

ukrayna krizi

rusya

s-400

nijegorod

vali

gleb nikitin

görüşme

vladimir

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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'nın Nijegorod Bölge Valisi Gleb Nikitin'le bir görüşme gerçekleştirdi.Görüşme sırasında konuşan Lukaşenko, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le anlaştık ve sizden gereken miktarda İskender, S-400 satın aldık, ordumuzu donattık. Artık bu silahların yer aldığı tamamen farklı bir orduya sahibiz. Bu silahlar, istenmedik, devasa boyutta hasar verebilir" dedi.

rusya

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rusya, s-400, nijegorod , vali, gleb nikitin, görüşme, vladimir