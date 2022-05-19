https://tr.sputniknews.com/20220519/lukasenko-rusyadan-gereken-miktarda-s-400-ve-iskender-sistemleri-aldik-1056514000.html
Lukaşenko: Rusya'dan gereken miktarda S-400 ve İskender sistemleri aldık
Lukaşenko: Rusya'dan gereken miktarda S-400 ve İskender sistemleri aldık
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Rusya'dan gereken miktarda S-400 füze savunma sistemleri ve İskender füzeleri aldıklarını ve Belarus'un artık tamamen farklı... 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T19:20+0300
2022-05-19T19:20+0300
2022-05-19T19:20+0300
ukrayna krizi
rusya
s-400
nijegorod
vali
gleb nikitin
görüşme
vladimir
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'nın Nijegorod Bölge Valisi Gleb Nikitin'le bir görüşme gerçekleştirdi.Görüşme sırasında konuşan Lukaşenko, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le anlaştık ve sizden gereken miktarda İskender, S-400 satın aldık, ordumuzu donattık. Artık bu silahların yer aldığı tamamen farklı bir orduya sahibiz. Bu silahlar, istenmedik, devasa boyutta hasar verebilir" dedi.
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nijegorod
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rusya, s-400, nijegorod , vali, gleb nikitin, görüşme, vladimir
Lukaşenko: Rusya'dan gereken miktarda S-400 ve İskender sistemleri aldık
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Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Rusya'dan gereken miktarda S-400 füze savunma sistemleri ve İskender füzeleri aldıklarını ve Belarus'un artık tamamen farklı bir orduya sahip olduğunu ifade etti.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'nın Nijegorod Bölge Valisi Gleb Nikitin'le bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşme sırasında konuşan Lukaşenko, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le anlaştık ve sizden gereken miktarda İskender, S-400 satın aldık, ordumuzu donattık. Artık bu silahların yer aldığı tamamen farklı bir orduya sahibiz. Bu silahlar, istenmedik, devasa boyutta hasar verebilir" dedi.