https://tr.sputniknews.com/20220519/mcdonaldsin-restoranlari-temmuzda-rusyada-yeniden-calismaya-baslayacak-1056505436.html

‘McDonald’s’ın restoranları temmuzda Rusya’da yeniden çalışmaya başlayacak’

‘McDonald’s’ın restoranları temmuzda Rusya’da yeniden çalışmaya başlayacak’

İzvestiya’ya konuşan sektörden kaynaklar, Rusya pazarından çekilen fast food zinciri McDonald’s’ın restoranlarının temmuzda ülkede yeniden çalışmaya... 19.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-19T15:56+0300

2022-05-19T15:56+0300

2022-05-19T15:58+0300

ekonomi

mcdonalds

rusya

anlaşma

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Sektörden iki kaynak İzvestiya’ya verdiği demeçte McDonald’s’ın temmuzda yeniden açılacağını ve Rus varlıklarını satmak için anlaşma başlatmaya hazır olduğunu belirtti.Kaynaklar, şu anda restoran ağının satın alınmasıyla Rus ve Kazak iki iş adamının yanı sıra, zinciri Rusya’da geliştiren şirketin yönetiminin ilgilendiği bilgisini verdi.McDonald’s: Rus GiD şirketi ile anlaştıkÖte yandan McDonald’s Corp şirketi Rusya’daki iş ağını, ilişki içinde olduğu en büyük Rus franchise olan, Aleksandr Govor’a ait GiD şirketi ile anlaştıklarını duyurdu. Anlaşma çerçevesinde Govor şirketin tüm restoran portfolyosunun sahibi olup restoranları yeni bir marka adı altında işletecek. Govor, 2015’ten beri McDonald’s’ın imtiyaz sahibi ve Sibirya’da 25 restoran işletiyor.Alım satım anlaşması çalışanların en az iki yıl eşdeğer koşullarda tutulmasına olanak veriyor. Alıcı ayrıca kapanışa kadar ülkenin 45 bölgesindeki çalışanların maaşlarını ödemeyi de kabul etti.The Bell de sabah saatlerinde üç kaynağa dayandırdığı haberinde, McDonald's'ın Rus işletmesinin en büyük franchise sahiplerinden biri tarafından satın alınacağını bildirmişti. Kaynaklardan ikisi, potansiyel alıcının Kazakistan eski Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in akrabası Kairat Boranbayev'e ait SPP franchise’ı olduğunu söylemişti. Bir başka kaynak da Govor’la anlaşmaya varılabileceğini belirtmişti.Retscon danışmanlık şirketinin Genel Müdürü Yelena Perepelitsa, ülkedeki restoranların büyük kısmının (600-700 kadar) farklı tüzel kişilere ait olduğunu söyledi. Restoranlar tüm büyük şehirlerde şirketi Rusya’ya getiren Rus ekip tarafından geliştiriliyor. 120-130 kadar nokta da franchise altında faaliyet gösteriyor.16 Mayıs’ta da McDonald’s’a yakın bir kaynak İzvestiya’ya şirketin Rusya’daki iş ağını satmak için Rus partnerlerinden biri ile anlaştığı açıklamasını yapmıştı. Kaynağa göre, zincirdeki restoran sayısı azaltılmayacak, tüm restoranlar çalışacak.Ayrıca şirketin markasını ve menüsünü de değiştirmeyi planladığı aktarılmıştı.Rusya Ticaret Bakanlığı da iş ağının satılması konusunda görüşüldüğünü teyit etmişti. Konuyla ilgili kararın bakanlık bünyesinde gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde alındığı bilgisi verilmişti.Aynı gün bir başka İzvestiya kaynağı da restoran zincirinin yönetiminin Rusya’ya geri dönmeyi umduğunu söylemişti.McDonald’s 14 Mart’ta Ukrayna’daki özel operasyonu doğrultusunda Rusya’daki faaliyetlerini durduracağını duyurmuştu. Kararın, operasyonel, teknik ve lojistik zorluklar nedeniyle alındığı kaydedilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220513/rusyada-bu-yaz-yeni-turk-fast-food-markalari-faaliyete-gecebilir-1056353562.html

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