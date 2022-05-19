Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220519/meksikada-5-gocmen-yuk-treni-vagonunda-havasizlik-sonucu-oldu-1056489999.html
Meksika'da 5 göçmen, yük treni vagonunda havasızlık sonucu öldü
Meksika'da 5 göçmen, yük treni vagonunda havasızlık sonucu öldü
Meksika'nın kuzeydoğusundaki Coahuila eyaletinde, yük treni vagonunda havasızlık sonucu ölen 5 göçmen bulundu. 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T03:41+0300
2022-05-19T03:41+0300
dünya
meksika
sığınmacı
göçmen
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103989/48/1039894899_0:277:3148:2048_1920x0_80_0_0_b2f4bf569f5bfc6892d31e59ccf43acb.jpg
Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Piedras Negras istasyonunda duran yük treni vagonunda 5 ceset bulundu.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, göçmenlerin havasızlığa bağlı olarak hayatını kaybettiğini açıkladı.Coahuila Kamu Güvenliği Sekreterliği (SSP), göçmenlerin 12 saat boyunca 100 dereceye aşkın bir sıcaklığa maruz kaldığını bildirdi.Eyalet Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.
meksika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103989/48/1039894899_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_0d59f71978e50ab00a67e9b2f3e0cd56.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
meksika, sığınmacı, göçmen

Meksika'da 5 göçmen, yük treni vagonunda havasızlık sonucu öldü

03:41 19.05.2022
© AFP 2022 / Elizabeth RuizMeksika, polis
Meksika, polis - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2022
© AFP 2022 / Elizabeth Ruiz
Abone olTelegram
Meksika'nın kuzeydoğusundaki Coahuila eyaletinde, yük treni vagonunda havasızlık sonucu ölen 5 göçmen bulundu.
Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Piedras Negras istasyonunda duran yük treni vagonunda 5 ceset bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, göçmenlerin havasızlığa bağlı olarak hayatını kaybettiğini açıkladı.
Coahuila Kamu Güvenliği Sekreterliği (SSP), göçmenlerin 12 saat boyunca 100 dereceye aşkın bir sıcaklığa maruz kaldığını bildirdi.
Eyalet Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала