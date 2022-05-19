https://tr.sputniknews.com/20220519/meksikada-5-gocmen-yuk-treni-vagonunda-havasizlik-sonucu-oldu-1056489999.html
Meksika'da 5 göçmen, yük treni vagonunda havasızlık sonucu öldü
Meksika'da 5 göçmen, yük treni vagonunda havasızlık sonucu öldü
Meksika'nın kuzeydoğusundaki Coahuila eyaletinde, yük treni vagonunda havasızlık sonucu ölen 5 göçmen bulundu. 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T03:41+0300
2022-05-19T03:41+0300
2022-05-19T03:41+0300
dünya
meksika
sığınmacı
göçmen
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103989/48/1039894899_0:277:3148:2048_1920x0_80_0_0_b2f4bf569f5bfc6892d31e59ccf43acb.jpg
Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Piedras Negras istasyonunda duran yük treni vagonunda 5 ceset bulundu.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, göçmenlerin havasızlığa bağlı olarak hayatını kaybettiğini açıkladı.Coahuila Kamu Güvenliği Sekreterliği (SSP), göçmenlerin 12 saat boyunca 100 dereceye aşkın bir sıcaklığa maruz kaldığını bildirdi.Eyalet Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.
meksika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103989/48/1039894899_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_0d59f71978e50ab00a67e9b2f3e0cd56.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
meksika, sığınmacı, göçmen
Meksika'da 5 göçmen, yük treni vagonunda havasızlık sonucu öldü
Abone ol
Meksika'nın kuzeydoğusundaki Coahuila eyaletinde, yük treni vagonunda havasızlık sonucu ölen 5 göçmen bulundu.
Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Piedras Negras istasyonunda duran yük treni vagonunda 5 ceset bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, göçmenlerin havasızlığa bağlı olarak hayatını kaybettiğini açıkladı.
Coahuila Kamu Güvenliği Sekreterliği (SSP), göçmenlerin 12 saat boyunca 100 dereceye aşkın bir sıcaklığa maruz kaldığını bildirdi.
Eyalet Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.