https://tr.sputniknews.com/20220519/msbden-yunanistanin-pontus-aciklamalarina-tepki-yunan-siyasilerin-bu-ahlaksiz-tavrini-kiniyoruz-1056510501.html
MSB'den Yunanistan'ın 'Pontus' açıklamalarına tepki: Yunan siyasilerin bu ahlaksız tavrını kınıyoruz
MSB'den Yunanistan'ın 'Pontus' açıklamalarına tepki: Yunan siyasilerin bu ahlaksız tavrını kınıyoruz
Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Yunanistan'ın "Pontus" açıklamalarına ilişkin yapılan açıklamada, "Hem kendi halkına hem de tüm dünyaya karşı açıkça yalan... 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T17:42+0300
2022-05-19T17:42+0300
2022-05-19T17:42+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
yunanistan
türkiye
pontus
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından Yunanistan'da bugün düzenlenen bazı etkinlikler ve yapılan açıklamalar hakkında yapılan yazılı açıklama yayımlandı.Açıklamada, şunlar kaydedildi:"Her türlü akıl ve mantık doğrularını reddeden, tarihî gerçekliği görmezden gelerek çarpıtma çabalarını ısrarla sürdüren Yunanistan makamlarının “Pontus” iddialarını tamamıyla reddediyoruz. Bu mesnetsiz iddiaları ortaya atarak hem kendi halkına hem de tüm dünyaya karşı açıkça yalan söyleyen Yunan siyasilerin bu ahlaksız tavrını kınıyoruz.Yunanistan geçmişe ait yüz karartıcı bir gerçeklik arıyorsa, vahşice Anadolu’yu istila ve işgale kalkışan atalarının kan donduran mezalimiyle yüzleşmelidir.Çocuk, kadın, yaşlı demeden Anadolu’da barbarca katliam yapan Yunanlıların işlediği bu insanlık suçu Müttefik Devletler Tahkikat Komisyonu Raporu’nda yer almış ve Lozan Barış Antlaşması’yla da tespit edilerek, kayıt altına alınmıştır.Her fırsatta Türkiye düşmanlığı gibi suni bir gündem oluşturmaya çalışanlar beyhude bir gayretin içindedirler, bu gerçek dışı söylemlerin Yunan halkına da zarar verdiğinin farkına varmalıdırlar..."
https://tr.sputniknews.com/20220519/disisleri-bakanligi-pontus-iddialarinin-yil-donumu-bahanesiyle-yapilan-aciklamalari-reddediyoruz-1056495689.html
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milli savunma bakanlığı (msb), yunanistan, türkiye, pontus
MSB'den Yunanistan'ın 'Pontus' açıklamalarına tepki: Yunan siyasilerin bu ahlaksız tavrını kınıyoruz
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Yunanistan'ın "Pontus" açıklamalarına ilişkin yapılan açıklamada, "Hem kendi halkına hem de tüm dünyaya karşı açıkça yalan söyleyen Yunan siyasilerin bu ahlaksız tavrını kınıyoruz" ifadeleri yer aldı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından Yunanistan'da bugün düzenlenen bazı etkinlikler ve yapılan açıklamalar hakkında yapılan yazılı açıklama yayımlandı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Her türlü akıl ve mantık doğrularını reddeden, tarihî gerçekliği görmezden gelerek çarpıtma çabalarını ısrarla sürdüren Yunanistan makamlarının “Pontus” iddialarını tamamıyla reddediyoruz. Bu mesnetsiz iddiaları ortaya atarak hem kendi halkına hem de tüm dünyaya karşı açıkça yalan söyleyen Yunan siyasilerin bu ahlaksız tavrını kınıyoruz.
Yunanistan geçmişe ait yüz karartıcı bir gerçeklik arıyorsa, vahşice Anadolu’yu istila ve işgale kalkışan atalarının kan donduran mezalimiyle yüzleşmelidir.
Çocuk, kadın, yaşlı demeden Anadolu’da barbarca katliam yapan Yunanlıların işlediği bu insanlık suçu Müttefik Devletler Tahkikat Komisyonu Raporu’nda yer almış ve Lozan Barış Antlaşması’yla da tespit edilerek, kayıt altına alınmıştır.
Her fırsatta Türkiye düşmanlığı gibi suni bir gündem oluşturmaya çalışanlar beyhude bir gayretin içindedirler, bu gerçek dışı söylemlerin Yunan halkına da zarar verdiğinin farkına varmalıdırlar..."