https://tr.sputniknews.com/20220519/pasinyan-ve-aliyev-22-mayista-brukselde-tekrar-bir-araya-gelecek-1056514420.html
Paşinyan ve Aliyev, 22 Mayıs'ta Brüksel'de tekrar bir araya gelecek
Paşinyan ve Aliyev, 22 Mayıs'ta Brüksel'de tekrar bir araya gelecek
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in barış görüşmelerine 22 Mayıs'ta Brüksel'de devam edeceği belirtildi. 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T19:36+0300
2022-05-19T19:36+0300
2022-05-19T19:36+0300
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azerbaycan
ermenistan
nikol paşinyan
ilham aliyev
brüksel
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Ermenistan Başbakanlığı, Paşinyan'ın 22 Mayıs'ta Brüksel'de Aliyev ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile üçlü toplantı yapacağını duyurdu.Paşinyan, Aliyev'le başbaşa bir görüşme de gerçekleştirecek.Paşinyan ve Aliyev, son olarak 6 Nisan'da yine Brüksel'de bir araya gelmişti.İkili, daha önce Rusya'nın Soçi kentinde Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üçlü görüşme de yapmıştı.
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azerbaycan, ermenistan, nikol paşinyan, ilham aliyev, brüksel
Paşinyan ve Aliyev, 22 Mayıs'ta Brüksel'de tekrar bir araya gelecek
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in barış görüşmelerine 22 Mayıs'ta Brüksel'de devam edeceği belirtildi.
Ermenistan Başbakanlığı, Paşinyan'ın 22 Mayıs'ta Brüksel'de Aliyev ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile üçlü toplantı yapacağını duyurdu.
Paşinyan, Aliyev'le başbaşa bir görüşme de gerçekleştirecek.
Paşinyan ve Aliyev, son olarak 6 Nisan'da yine Brüksel'de bir araya gelmişti.
İkili, daha önce Rusya'nın Soçi kentinde Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üçlü görüşme de yapmıştı.