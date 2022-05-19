https://tr.sputniknews.com/20220519/pasinyan-ve-aliyev-22-mayista-brukselde-tekrar-bir-araya-gelecek-1056514420.html

Paşinyan ve Aliyev, 22 Mayıs'ta Brüksel'de tekrar bir araya gelecek

Paşinyan ve Aliyev, 22 Mayıs'ta Brüksel'de tekrar bir araya gelecek

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in barış görüşmelerine 22 Mayıs'ta Brüksel'de devam edeceği belirtildi. 19.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-19T19:36+0300

2022-05-19T19:36+0300

2022-05-19T19:36+0300

dünya

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ermenistan

nikol paşinyan

ilham aliyev

brüksel

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Ermenistan Başbakanlığı, Paşinyan'ın 22 Mayıs'ta Brüksel'de Aliyev ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile üçlü toplantı yapacağını duyurdu.Paşinyan, Aliyev'le başbaşa bir görüşme de gerçekleştirecek.Paşinyan ve Aliyev, son olarak 6 Nisan'da yine Brüksel'de bir araya gelmişti.İkili, daha önce Rusya'nın Soçi kentinde Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üçlü görüşme de yapmıştı.

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brüksel

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azerbaycan, ermenistan, nikol paşinyan, ilham aliyev, brüksel