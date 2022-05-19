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Putin’in yardımcısı Oreşkin: 2022’nin sonunda dünya küresel açlıkla karşı karşıya kalacak
Putin’in yardımcısı Oreşkin: 2022’nin sonunda dünya küresel açlıkla karşı karşıya kalacak
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Oreşkin, bu yılın sonunda ‘dolar basmanın’ etkisiyle dünyanın küresel açlıkla karşı karşıya kalacağını öngördü. 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T18:40+0300
2022-05-19T18:40+0300
ekonomi
maksim oreşkin
gıda
gıda krizi
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin, ‘Yeni Ufuklar’ etkinliğinde yaptığı konuşmada kontrolsüz dolar emisyonun neden olduğu buğday fiyatlarındaki artışa dikkat çekerek bu durumun yılın sonunda küresel açlığa yol açacağını söyledi.Rusya’nın daha geçtiğimiz yıl sonunda açlığa hazırlanmaya başladığına dikkat çeken Oreşkin, “Örneğin sonbaharda dünya genelinde meydana gelecek küresel açlık koşullarında Rusya'nın zarar görmemesi, yiyeceğin eksiksiz olarak sağlanmış olması önemli” diye konuştu.2020’nin ortalarında ABD’nin kontrolsüz dolar emisyonunun tetiklediği buğday fiyatında hızlı artışa dikkat çeken Oreşkin, “2020 yılına kadar dünya pazarında buğday fiyatları istikrarlıydı, ancak dolar basmanın ardından, yaklaşık olarak Temmuz 2020'den başlayarak oldukça hızlı bir artış dönemi başladı” ifadelerini kullandı.Daha önce Almanya Kalkınma Bakanı Svenja Schulze, Kovid-19 pandemisi sonuçlarının, kuraklığın ve Ukrayna’daki gelişmelerin dünya çapında bir insani felakete yol açabileceğini açıklamıştı.Avrupa pazarlarında bu ay buğday fiyatlarında mutlak rekor yükselişler meydana geldi. Hindistan'ın tahıl ihracatına ambargo uygulamasının ardından buğdayın piyasalardaki işlem fiyatı 438.25 euro/ton değerine ulaştı.
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maksim oreşkin, gıda, gıda krizi

Putin’in yardımcısı Oreşkin: 2022’nin sonunda dünya küresel açlıkla karşı karşıya kalacak

18:40 19.05.2022
© Sputnik / Katerina Şutkin / Fotoğraf bankasına girRusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2022
© Sputnik / Katerina Şutkin
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Oreşkin, bu yılın sonunda ‘dolar basmanın’ etkisiyle dünyanın küresel açlıkla karşı karşıya kalacağını öngördü.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin, ‘Yeni Ufuklar’ etkinliğinde yaptığı konuşmada kontrolsüz dolar emisyonun neden olduğu buğday fiyatlarındaki artışa dikkat çekerek bu durumun yılın sonunda küresel açlığa yol açacağını söyledi.
Rusya’nın daha geçtiğimiz yıl sonunda açlığa hazırlanmaya başladığına dikkat çeken Oreşkin, “Örneğin sonbaharda dünya genelinde meydana gelecek küresel açlık koşullarında Rusya'nın zarar görmemesi, yiyeceğin eksiksiz olarak sağlanmış olması önemli” diye konuştu.
2020’nin ortalarında ABD’nin kontrolsüz dolar emisyonunun tetiklediği buğday fiyatında hızlı artışa dikkat çeken Oreşkin, “2020 yılına kadar dünya pazarında buğday fiyatları istikrarlıydı, ancak dolar basmanın ardından, yaklaşık olarak Temmuz 2020'den başlayarak oldukça hızlı bir artış dönemi başladı” ifadelerini kullandı.
Daha önce Almanya Kalkınma Bakanı Svenja Schulze, Kovid-19 pandemisi sonuçlarının, kuraklığın ve Ukrayna’daki gelişmelerin dünya çapında bir insani felakete yol açabileceğini açıklamıştı.
Avrupa pazarlarında bu ay buğday fiyatlarında mutlak rekor yükselişler meydana geldi. Hindistan'ın tahıl ihracatına ambargo uygulamasının ardından buğdayın piyasalardaki işlem fiyatı 438.25 euro/ton değerine ulaştı.
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