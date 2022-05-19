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Rus Büyükelçiliği'nden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
Rus Büyükelçiliği'nden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajında "Sovyet Rusya’nın, Türkiye'nin yanında yer aldığı Kurtuluş... 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T12:00+0300
2022-05-19T12:01+0300
dünya
rusya
rus büyükelçiliği
19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı
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Rus Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sovyet Rusya’nın, Türkiye'nin yanında yer aldığı Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcının 103. yıldönümünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" denildi.Büyükelçilik paylaşımında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dönemin Sovyetler Birliği’nin Ankara Büyükelçisi Yakov Zaharoviç Suriç’e hediye ettiği imzalı Atatürk fotoğrafına yer verdi. Büyükelçi Suriç, 1923 ile 1934 yılları arasında Sovyet Rusya'nın kesintisiz olarak Ankara Büyükelçiliği görevini sürdürmüştü.
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rusya, rus büyükelçiliği, 19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı

Rus Büyükelçiliği'nden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

12:00 19.05.2022 (güncellendi: 12:01 19.05.2022)
© TwitterMustafa Kemal Atatürk
Mustafa Kemal Atatürk - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2022
© Twitter
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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajında "Sovyet Rusya’nın, Türkiye'nin yanında yer aldığı Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcının 103. yıldönümünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz" denildi.
Rus Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sovyet Rusya’nın, Türkiye'nin yanında yer aldığı Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcının 103. yıldönümünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" denildi.
Büyükelçilik paylaşımında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dönemin Sovyetler Birliği’nin Ankara Büyükelçisi Yakov Zaharoviç Suriç’e hediye ettiği imzalı Atatürk fotoğrafına yer verdi.
Büyükelçi Suriç, 1923 ile 1934 yılları arasında Sovyet Rusya'nın kesintisiz olarak Ankara Büyükelçiliği görevini sürdürmüştü.
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