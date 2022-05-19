https://tr.sputniknews.com/20220519/rus-buyukelciliginden-19-mayis-ataturku-anma-genclik-ve-spor-bayrami-mesaji-1056496450.html

Rus Büyükelçiliği'nden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Rus Büyükelçiliği'nden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajında "Sovyet Rusya’nın, Türkiye'nin yanında yer aldığı Kurtuluş... 19.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-19T12:00+0300

2022-05-19T12:00+0300

2022-05-19T12:01+0300

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19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı

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Rus Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sovyet Rusya’nın, Türkiye'nin yanında yer aldığı Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcının 103. yıldönümünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" denildi.Büyükelçilik paylaşımında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dönemin Sovyetler Birliği’nin Ankara Büyükelçisi Yakov Zaharoviç Suriç’e hediye ettiği imzalı Atatürk fotoğrafına yer verdi. Büyükelçi Suriç, 1923 ile 1934 yılları arasında Sovyet Rusya'nın kesintisiz olarak Ankara Büyükelçiliği görevini sürdürmüştü.

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rusya, rus büyükelçiliği, 19 mayıs atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı