https://tr.sputniknews.com/20220519/rusya-ekonomi-bakani-resetnikov-turkiye-2021de-rus-tahili-alan-ulkeler-arasinda-lider-oldu-1056513062.html
Rusya Ekonomi Bakanı Reşetnikov: Türkiye, 2021'de Rus tahılı alan ülkeler arasında lider oldu
Rusya Ekonomi Bakanı Reşetnikov: Türkiye, 2021'de Rus tahılı alan ülkeler arasında lider oldu
Tataristan’ın başkenti Kazan’da, İslam aleminin en önemli ekonomik olaylarından biri olan uluslararası Rusya-İslam Alemi: Kazan Summit 2022 forumu başladı... 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T18:41+0300
2022-05-19T18:41+0300
2022-05-19T18:43+0300
görüş
rusya
tahıl
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kazan
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Bu yılki programın iş programının ana konusu, işbirlikçi tüketim ekonomisi ve helal üretimin genel yararı oldu. Etkinlik kapsamında ayrıca Russia Halal Expo 2022 fuarı, Makine Yapımı Forumu, Dünya Helal Günü ve İdil Ön Bulgarları’nın İslam’ı kabulünün 1100. yıldönümüyle ilgili etkinlikler düzenleniyor.Rusya Başbakanı Mihail Mişustin’in forum katılımcılarına gönderdiği mesajda şunu kaydetti:Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov da şunu söyledi:“Kazan zirvesi sırasında en acil konular gündeme getiriliyor, tarafların pozisyonları birbirine yaklaştırılıyor ve ortak projelerin uygulanmasına ilişkin çözümler aranıyor. Bu tür eylem koordinasyonu ve ortaklıkların geliştirilmesine yönelik çalışmalar şu anda son derece önemli. Küresel ekonomi yeni zorluklarla, mekanizmaların ve tedarik zincirlerinin bozulması, büyüyen gıda ve enerji sorunları ve büyük ekonomilerde enflasyon tehdidiyle karşı karşıya. Rusya’ya uygulanan benzeri görülmemiş yaptırım baskısı durumu daha da zor hale getiriyor. Başlangıçta yaptırımlar, Rus ekonomisini istikrarsızlaştırmayı ve baltalamayı amaçlıyordu. Oysa aslında tüm dünya ekonomisini ve ticareti yıkıyor.Rusya, hem ikili bazda hem de İİT çerçevesinde ortaklıklar geliştirmeye hazır. Üstelik kaliteli büyüme için gereken temel hazır. Rusya ve İİT ülkeleri arasındaki ticaret son 3 yılda yüzde 25 oranında arttı. Halihazırda açılan yeni fırsatlardan yararlanacak projeleri geliştirmenin tam zamanı. Bu her şeyden önce lojistik konular ve uluslararası ‘Kuzey-Güney’ ulaşım koridorunu oluşturmaya yönelik projeleri ilgilendiriyor. Rusya pazarında oluşan boşluklar Müslüman ülkelerden ithalatla doldurulabilir. Üstelik Rusya, ithalat önündeki kısıtlamaları kaldırmaya yönelik çalışmalar başlattı. Geçen yıl, uluslararası pazarlara gıda arzındaki küresel düşüşe rağmen, Rusya en büyük tahıl ihracatçısı oldu. 100 ülkeye 30 milyon ton sevkiyat yaptık. En çok da Türkiye, Mısır, Güney Asya ülkelerine. Mevcut koşullarda güvenilir bir tedarikçi olmaya devam ediyoruz.”Etkinlik, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi ve Tataristan Hükümeti’nin desteğiyle her yıl düzenleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220518/rusya-yaptirimlar-turkiyeye-tahil-urunleri-ihracatini-engellemiyor-1056481431.html
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Amur Gadjiev
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rusya, tahıl, türkiye, kazan
Rusya Ekonomi Bakanı Reşetnikov: Türkiye, 2021'de Rus tahılı alan ülkeler arasında lider oldu
18:41 19.05.2022 (güncellendi: 18:43 19.05.2022) Abone ol
Tataristan’ın başkenti Kazan’da, İslam aleminin en önemli ekonomik olaylarından biri olan uluslararası Rusya-İslam Alemi: Kazan Summit 2022 forumu başladı. Kazan Zirvesi, Rusya ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üye ülkeleri arasındaki işbirliği ve ortak projelerin değerlendirildiği önde gelen uluslararası platform olarak hizmet veriyor.
Bu yılki programın iş programının ana konusu, işbirlikçi tüketim ekonomisi ve helal üretimin genel yararı oldu. Etkinlik kapsamında ayrıca Russia Halal Expo 2022 fuarı, Makine Yapımı Forumu, Dünya Helal Günü ve İdil Ön Bulgarları’nın İslam’ı kabulünün 1100. yıldönümüyle ilgili etkinlikler düzenleniyor.
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin’in forum katılımcılarına gönderdiği mesajda şunu kaydetti:
“Forum, faaliyeti süresince itibar sahibi oldu ve uluslararası tanınırlık kazandı. Bugün yine Tataristan’ın başkentinde devlet yetkilileri, finans kurumları, Rus ve yabancı iş dünyasının liderlerini bir araya getirdi. Rusya ve Müslüman ülkeleri birbirine güçlü dostluk ve derin saygı bağlarıyla bağlı. Ticari, ekonomik, bilimsel, teknik ve insani alanlardaki işbirliğimizi aktif olarak geliştiriyoruz. Büyük ortak projeleri hayata geçiriyoruz. Kazan zirvesi, çok yönlü işbirliğimize ek bir ivme kazandırmak, deneyim ve en iyi uygulamaların değişimini genişletmek, yeni iş bağlantıları kurmak, anlaşmalar yapmak, ülkelerin ve bölgelerin yatırım projelerinin tanıtımını yapmak için eşsiz bir fırsat.”
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov da şunu söyledi:
“Kazan zirvesi sırasında en acil konular gündeme getiriliyor, tarafların pozisyonları birbirine yaklaştırılıyor ve ortak projelerin uygulanmasına ilişkin çözümler aranıyor. Bu tür eylem koordinasyonu ve ortaklıkların geliştirilmesine yönelik çalışmalar şu anda son derece önemli. Küresel ekonomi yeni zorluklarla, mekanizmaların ve tedarik zincirlerinin bozulması, büyüyen gıda ve enerji sorunları ve büyük ekonomilerde enflasyon tehdidiyle karşı karşıya. Rusya’ya uygulanan benzeri görülmemiş yaptırım baskısı durumu daha da zor hale getiriyor. Başlangıçta yaptırımlar, Rus ekonomisini istikrarsızlaştırmayı ve baltalamayı amaçlıyordu. Oysa aslında tüm dünya ekonomisini ve ticareti yıkıyor.
Rusya, hem ikili bazda hem de İİT çerçevesinde ortaklıklar geliştirmeye hazır. Üstelik kaliteli büyüme için gereken temel hazır. Rusya ve İİT ülkeleri arasındaki ticaret son 3 yılda yüzde 25 oranında arttı. Halihazırda açılan yeni fırsatlardan yararlanacak projeleri geliştirmenin tam zamanı. Bu her şeyden önce lojistik konular ve uluslararası ‘Kuzey-Güney’ ulaşım koridorunu oluşturmaya yönelik projeleri ilgilendiriyor. Rusya pazarında oluşan boşluklar Müslüman ülkelerden ithalatla doldurulabilir. Üstelik Rusya, ithalat önündeki kısıtlamaları kaldırmaya yönelik çalışmalar başlattı. Geçen yıl, uluslararası pazarlara gıda arzındaki küresel düşüşe rağmen, Rusya en büyük tahıl ihracatçısı oldu. 100 ülkeye 30 milyon ton sevkiyat yaptık. En çok da Türkiye, Mısır, Güney Asya ülkelerine. Mevcut koşullarda güvenilir bir tedarikçi olmaya devam ediyoruz.”
Etkinlik, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi ve Tataristan Hükümeti’nin desteğiyle her yıl düzenleniyor.