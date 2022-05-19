'Rusya, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımından sonra da ulusal güvenliğini sağlayacaktır'

Ukrayna'nın Rusya'nın Kursk bölgesindeki köye saldırısında en az bir kişi öldü

Rusya'nın Kursk Bölgesi Valisi Roman Starovoit, Ukrayna'nın Tyotkino köyüne düzenlediği hava saldırılarında en az bir kişinin öldüğünü söyledi:

"Tyotkino'ya şafak vakti gerçekleştirilen bir diğer düşman saldırısı maalesef trajediyle sonuçlandı. Şu anda en az bir sivilin öldüğü biliniyor. Ön verilere göre bu, bir içki fabrikasına hammadde getiren bir kamyon şoförüydü."

Starovoit, Telegram'da "Düşman bu tesisi birkaç kez vurdu. Bazı insanlar da yaralandı. Onlara ilk yardım yapılıyor" dedi.