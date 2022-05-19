'Rusya, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımından sonra da ulusal güvenliğini sağlayacaktır'

07:19 19.05.2022
Ukrayna'nın Rusya'nın Kursk bölgesindeki köye saldırısında en az bir kişi öldü
Rusya'nın Kursk Bölgesi Valisi Roman Starovoit, Ukrayna'nın Tyotkino köyüne düzenlediği hava saldırılarında en az bir kişinin öldüğünü söyledi:
"Tyotkino'ya şafak vakti gerçekleştirilen bir diğer düşman saldırısı maalesef trajediyle sonuçlandı. Şu anda en az bir sivilin öldüğü biliniyor. Ön verilere göre bu, bir içki fabrikasına hammadde getiren bir kamyon şoförüydü."
Starovoit, Telegram'da "Düşman bu tesisi birkaç kez vurdu. Bazı insanlar da yaralandı. Onlara ilk yardım yapılıyor" dedi.
06:45 19.05.2022
ABD Senatosu, Bridget Brink'in Amerika'nın Ukrayna büyükelçisi olmasını oybirliğiyle onayladı
Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer Çarşamba günü meclis katından yaptığı açıklamada, "Bridget A. Brink'in Ukrayna'nın büyükelçisi olacağını onayladık." dedi.
ABD'nin Ukrayna büyükelçisinin pozisyonu, bir önceki elçi Marie Yovanovitch'in, Kiev'i Biden ailesini soruşturmaya zorlama çabalarını baltaladığı iddiasıyla Mayıs 2019'da eski Başkan Donald Trump tarafından görevinden alınmasından bu yana boştu.
Brink, şu anda ABD'nin Slovakya Büyükelçisi.
06:40 19.05.2022
'Ukrayna, ABD'nin Çok Namlulu Roketatar Sistemi (MLRS) tedarik etmedeki isteksizliğinden dolayı hayal kırıklığına uğradı'
Politico dergisinin, Ukrayna'yı silahlandırma konusundaki son görüşmeler hakkında bilgi sahibi bir kongre görevlisine atıfta bulunduğu haberine göre, Ukraynalı yetkililer, ABD'nin MLRS ile silahlandırma çağrılarına Beyaz Saray tarafından karşı çıkış gelmesinden dolayı hüsrana uğradıklarını söyledi.
06:26 19.05.2022
ABD Senatosu, 40 milyar dolarlık Ukrayna Yardım Yasası'nı bugün oylayacak
06:23 19.05.2022
'Batı ile Diyalog Ukrayna operasyonunun tamamlanmasından sonra devam edebilir'
Üst meclis sözcüsü İzvestiya gazetesine verdiği röportajda, "Özel askeri harekatı tamamladığımızda diyaloğu yeniden başlatma şansımız olacağını düşünüyorum - ve başarıyla tamamlanacağından bir an olsun şüphem yok." dedi.
06:21 19.05.2022
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko: Rusya, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımından sonra da ulusal güvenliğini sağlayacak
Öncelikle, Rusya'nın askeri yanıtı, orada silahların konuşlandırılacağı bu ülkelerdeki NATO varlığıyla orantılı ve yeterli olacaktır. Rusya'nın güvenliğinin hiç şüphesiz sağlanacağına garanti verebilirim.
06:17 19.05.2022
Alman dpa ajansı ve Financial Times (FT) gazetesi, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımıyla ilgili müzakerelere engel olduğunu duyurdu.
Rusya, misilleme tedbirlerin parçası olarak Moskova'daki Fransız büyükelçiliğinden 34, İtalyan büyükelçiliğinden 24 ve İspyanyol büyükelçiliğinden 27 diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 2 hafta süre verildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Azovstal çelik fabrikasındaki Ukrayna güçlerinin dışarı çıkmalarının nasıl tanımlanması gerektiği sorusuna, “Bunun sadece bir tanımı olabilir: Azovstal topraklarında saklanan askerler silahlarını bırakıyorlar ve teslim oluyorlar” yanıtını verdi.
Öte yandan, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülke yasalarının Rusya'nın dondurulan mal varlıklarına el konulmasına ve Ukrayna'ya gönderilmesine izin vermediğini kaydetti.