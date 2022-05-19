‘Rusya ve Türkiye, tıbbi ürünler sanayisinde işbirliğini geliştirme konusunda anlaştı’

“Bilindiği gibi dünyada bir tedarik sıkıntısı var. Türk üreticileri olarak biz bu tedarik sıkıntısını Rusya ile giderebileceğimizi düşünüyoruz. Özellikle hastane mobilyalarında kullanılan paslanmaz çelik gibi maddeler ve yüksek teknolojili ürünler konusunda. Bunları biz Rusya ile çözeceğimizi umuyoruz. Aynı şekilde Rusya’nın ihtiyacı olduğu uluslararası kalite belgelerine sahip ve kendini kanıtlamış, ama fiyat olarak Avrupa, Japonya, Amerikan ürünlerine göre daha uygun olan Türk cihazlarını Rus sağlık sektörüne kazandırmak istiyoruz”.