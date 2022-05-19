https://tr.sputniknews.com/20220519/sanghayda-yaklasik-12-milyon-nufus-icin-sokaga-cikma-yasagi-kaldirildi-1056493079.html
Şanghay'da yaklaşık 12 milyon nüfus için sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Şanghay'da yaklaşık 12 milyon nüfus için sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Çin'de Omicron varyantının tetiklediği Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan karantina tedbirlerinin aşamalı olarak kaldırıldığı Şanghay'da şu ana dek yaklaşık... 19.05.2022, Sputnik Türkiye
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Şanghay Sağlık Komisyonu Müfettişi Vu Ganyu, geçen hafta kısıtlamaların aşamalı şekilde kaldırılmaya başlanmasının ardından bu hafta başından itibaren yaklaşık 4 milyon kişinin yaşadığı bölgelerin 'kapalı' statüden 'kontrol' statüsüne geçtiğini duyurdu. Şehrin bir bölümünde salgının ilk kez 'etkin kontrol altına alındığını' ifade eden Vu, sokağa çıkma serbestisinin olduğu 'kontrol' ve 'önleme' bölgelerinde yaşayan nüfusun yaklaşık 12 milyona ulaştığını belirtti. Şanghay'da uygulanan 3 kademeli salgın koruma sistemine göre, son 7 günde pozitif vakaların tespit edildiği yerleşimler 'kapalı denetim bölgesi' olarak adlandırılıyor ve buralarda sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor. 'Kontrol bölgesi' olarak adlandırılan, son 7 günde vaka tespit edilmeyen yerleşimlerde yaşayanlar evlerinden çıkabiliyor fakat bölgelerinin dışında dolaşamıyor, buralarda toplu etkinliklere de izin verilmiyor. Son 14 günde vaka görülmeyen yerleşimler ise 'önleme bölgesi' olarak adlandırılıyor ve buralarda yaşayanlar evlerinden çıkıp düşük riskli bölgeler arasında dolaşabiliyor. Şanghay'da son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 82, göstermeyen 37 vaka tespit edildi, 1 kişi öldü. Şehirde karantina bölgeleri dışında yeni vakaya rastlanmadı.
https://tr.sputniknews.com/20220517/sanghayda-karantina-bolgeleri-disinda-sifir-kovid-hedefine-ulasildi-1056435416.html
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çin, şanghay, koronavirüs
Şanghay'da yaklaşık 12 milyon nüfus için sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
10:18 19.05.2022 (güncellendi: 10:19 19.05.2022) Abone ol
Çin'de Omicron varyantının tetiklediği Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan karantina tedbirlerinin aşamalı olarak kaldırıldığı Şanghay'da şu ana dek yaklaşık 12 milyon kişinin yaşadığı düşük riskli alanlarda sokağa çıkma kısıtlamasına son verildi.
Şanghay Sağlık Komisyonu Müfettişi Vu Ganyu, geçen hafta kısıtlamaların aşamalı şekilde kaldırılmaya başlanmasının ardından bu hafta başından itibaren yaklaşık 4 milyon kişinin yaşadığı bölgelerin 'kapalı' statüden 'kontrol' statüsüne geçtiğini duyurdu.
Şehrin bir bölümünde salgının ilk kez 'etkin kontrol altına alındığını' ifade eden Vu, sokağa çıkma serbestisinin olduğu 'kontrol' ve 'önleme' bölgelerinde yaşayan nüfusun yaklaşık 12 milyona ulaştığını belirtti.
Şanghay'da uygulanan 3 kademeli salgın koruma sistemine göre, son 7 günde pozitif vakaların tespit edildiği yerleşimler 'kapalı denetim bölgesi' olarak adlandırılıyor ve buralarda sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor.
'Kontrol bölgesi' olarak adlandırılan, son 7 günde vaka tespit edilmeyen yerleşimlerde yaşayanlar evlerinden çıkabiliyor fakat bölgelerinin dışında dolaşamıyor, buralarda toplu etkinliklere de izin verilmiyor.
Son 14 günde vaka görülmeyen yerleşimler ise 'önleme bölgesi' olarak adlandırılıyor ve buralarda yaşayanlar evlerinden çıkıp düşük riskli bölgeler arasında dolaşabiliyor.
Şanghay'da son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 82, göstermeyen 37 vaka tespit edildi, 1 kişi öldü. Şehirde karantina bölgeleri dışında yeni vakaya rastlanmadı.