https://tr.sputniknews.com/20220519/sehirlerarasi-otobuste-islanmamak-icin-semsiye-actilar-1056496257.html
Şehirlerarası otobüste ıslanmamak için şemsiye açtılar
Şehirlerarası otobüste ıslanmamak için şemsiye açtılar
İstanbul’dan Bursa’ya otobüs ile yolculuk yapmak isteyen yolcular, tavandan akan su nedeniyle şemsiye ile yolculuk yaptı. 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T11:42+0300
2022-05-19T11:42+0300
2022-05-19T11:42+0300
yaşam
türkiye
istanbul
otobüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1056496176_0:37:1239:734_1920x0_80_0_0_4da4027cf434acc3104d23ace8abdd5a.jpg
Dün akşam İstanbul ve çevresinde sağanak yağış etkili oldu. İstanbul-Bursa seferini yapan bir otobüsün yolcuları ise, tavanın delinmesi sonucu otobüste ıslandılar.Bir süre sonra otobüsteki koltuklarında şemsiye açan yolcular, seyahate bu şekilde devam ettiler.
https://tr.sputniknews.com/20220505/sanliurfada-saganak-sonrasi-olusan-hortum-goruntulendi-1056118740.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1056496176_0:0:1239:929_1920x0_80_0_0_5ba151c6343e23864303908059c9d7cf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, istanbul, otobüs
Şehirlerarası otobüste ıslanmamak için şemsiye açtılar
Abone ol
İstanbul’dan Bursa’ya otobüs ile yolculuk yapmak isteyen yolcular, tavandan akan su nedeniyle şemsiye ile yolculuk yaptı.
Dün akşam İstanbul ve çevresinde sağanak yağış etkili oldu. İstanbul-Bursa seferini yapan bir otobüsün yolcuları ise, tavanın delinmesi sonucu otobüste ıslandılar.
Bir süre sonra otobüsteki koltuklarında şemsiye açan yolcular, seyahate bu şekilde devam ettiler.