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Şehirlerarası otobüste ıslanmamak için şemsiye açtılar
Şehirlerarası otobüste ıslanmamak için şemsiye açtılar
İstanbul’dan Bursa’ya otobüs ile yolculuk yapmak isteyen yolcular, tavandan akan su nedeniyle şemsiye ile yolculuk yaptı. 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T11:42+0300
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yaşam
türkiye
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otobüs
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Dün akşam İstanbul ve çevresinde sağanak yağış etkili oldu. İstanbul-Bursa seferini yapan bir otobüsün yolcuları ise, tavanın delinmesi sonucu otobüste ıslandılar.Bir süre sonra otobüsteki koltuklarında şemsiye açan yolcular, seyahate bu şekilde devam ettiler.
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türkiye, istanbul, otobüs

Şehirlerarası otobüste ıslanmamak için şemsiye açtılar

11:42 19.05.2022
© İHAŞehirlerarası otobüste ıslanmamak için şemsiye ile yolculuk yaptılar
Şehirlerarası otobüste ıslanmamak için şemsiye ile yolculuk yaptılar - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2022
© İHA
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İstanbul’dan Bursa’ya otobüs ile yolculuk yapmak isteyen yolcular, tavandan akan su nedeniyle şemsiye ile yolculuk yaptı.
Dün akşam İstanbul ve çevresinde sağanak yağış etkili oldu. İstanbul-Bursa seferini yapan bir otobüsün yolcuları ise, tavanın delinmesi sonucu otobüste ıslandılar.
Bir süre sonra otobüsteki koltuklarında şemsiye açan yolcular, seyahate bu şekilde devam ettiler.
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5 Mayıs, 17:53
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