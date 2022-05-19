https://tr.sputniknews.com/20220519/sehirlerarasi-otobuste-islanmamak-icin-semsiye-actilar-1056496257.html

Şehirlerarası otobüste ıslanmamak için şemsiye açtılar

Şehirlerarası otobüste ıslanmamak için şemsiye açtılar

İstanbul’dan Bursa’ya otobüs ile yolculuk yapmak isteyen yolcular, tavandan akan su nedeniyle şemsiye ile yolculuk yaptı. 19.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-19T11:42+0300

2022-05-19T11:42+0300

2022-05-19T11:42+0300

yaşam

türkiye

istanbul

otobüs

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Dün akşam İstanbul ve çevresinde sağanak yağış etkili oldu. İstanbul-Bursa seferini yapan bir otobüsün yolcuları ise, tavanın delinmesi sonucu otobüste ıslandılar.Bir süre sonra otobüsteki koltuklarında şemsiye açan yolcular, seyahate bu şekilde devam ettiler.

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türkiye, istanbul, otobüs