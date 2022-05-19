https://tr.sputniknews.com/20220519/sivi-yag-hirsizlari-sucustu-yakalandi-1056492829.html

Sıvı yağ hırsızları suçüstü yakalandı

Sıvı yağ hırsızları suçüstü yakalandı

Esenler'de bir marketten piyasa değeri yaklaşık 5 bin lira olan sıvı yağ çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin marketten... 19.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-19T10:04+0300

2022-05-19T10:04+0300

2022-05-19T10:04+0300

türkiye

hırsız

istanbul

yağ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1056492701_0:0:661:372_1920x0_80_0_0_da7b682e79634ea3f31ef8e99881a598.jpg

İstanbul Esenler’de polise başvuran bir marketin yetkilileri, çalışanlarının da yardımıyla mağazalarından hırsızlık yapıldığı yönünde ihbarda bulundu. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ihbar yapılan marketin önünde beklemeye başladı Kısa bir beklemenin ardından şüpheli iki kişinin, alıveriş arabasının içine koydukları 5 litrelik sıvı yağlarla uzaklaştığı görüldü.Kasadan geçirilmeden dışarı çıkarıldığı anlaşılan sıvı yağları taşıyan kişileri takip eden polis onları park ettikleri minibüslerine kadar izledi. Sıvı yağları minibüse koymak üzere olan şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalandı. O anlar ise güvenlik ve polis kameraları tarafından görüntülendi.Şüphelilerin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliğinde yapıldı. Sıvı yağlarla birlikte yakalanan D.B.(22) ile A.B.(22) ve daha sonra gözaltına alınan M.B(18) adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220514/hirsiz-ihtiyacim-olani-aldim-notu-biraktigi-evde-kiymali-yumurta-yapip-dus-almis-1056367491.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hırsız, istanbul, yağ