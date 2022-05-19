Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220519/sivi-yag-hirsizlari-sucustu-yakalandi-1056492829.html
Sıvı yağ hırsızları suçüstü yakalandı
Sıvı yağ hırsızları suçüstü yakalandı
Esenler'de bir marketten piyasa değeri yaklaşık 5 bin lira olan sıvı yağ çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin marketten... 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T10:04+0300
2022-05-19T10:04+0300
türkiye
hırsız
istanbul
yağ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1056492701_0:0:661:372_1920x0_80_0_0_da7b682e79634ea3f31ef8e99881a598.jpg
İstanbul Esenler’de polise başvuran bir marketin yetkilileri, çalışanlarının da yardımıyla mağazalarından hırsızlık yapıldığı yönünde ihbarda bulundu. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ihbar yapılan marketin önünde beklemeye başladı Kısa bir beklemenin ardından şüpheli iki kişinin, alıveriş arabasının içine koydukları 5 litrelik sıvı yağlarla uzaklaştığı görüldü.Kasadan geçirilmeden dışarı çıkarıldığı anlaşılan sıvı yağları taşıyan kişileri takip eden polis onları park ettikleri minibüslerine kadar izledi. Sıvı yağları minibüse koymak üzere olan şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalandı. O anlar ise güvenlik ve polis kameraları tarafından görüntülendi.Şüphelilerin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliğinde yapıldı. Sıvı yağlarla birlikte yakalanan D.B.(22) ile A.B.(22) ve daha sonra gözaltına alınan M.B(18) adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220514/hirsiz-ihtiyacim-olani-aldim-notu-biraktigi-evde-kiymali-yumurta-yapip-dus-almis-1056367491.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1056492701_0:0:499:374_1920x0_80_0_0_b38fb2e38363f00dd6733484220468b7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hırsız, istanbul, yağ

Sıvı yağ hırsızları suçüstü yakalandı

10:04 19.05.2022
© DHASıvı yağ hırsızları suçüstü yakalandı
Sıvı yağ hırsızları suçüstü yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2022
© DHA
Abone olTelegram
Esenler'de bir marketten piyasa değeri yaklaşık 5 bin lira olan sıvı yağ çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin marketten yağ çıkarma anları ile yakalandıkları anlar kameralar tarafından görüntülendi.
İstanbul Esenler’de polise başvuran bir marketin yetkilileri, çalışanlarının da yardımıyla mağazalarından hırsızlık yapıldığı yönünde ihbarda bulundu.
Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ihbar yapılan marketin önünde beklemeye başladı Kısa bir beklemenin ardından şüpheli iki kişinin, alıveriş arabasının içine koydukları 5 litrelik sıvı yağlarla uzaklaştığı görüldü.
Kasadan geçirilmeden dışarı çıkarıldığı anlaşılan sıvı yağları taşıyan kişileri takip eden polis onları park ettikleri minibüslerine kadar izledi. Sıvı yağları minibüse koymak üzere olan şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalandı. O anlar ise güvenlik ve polis kameraları tarafından görüntülendi.
Şüphelilerin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliğinde yapıldı. Sıvı yağlarla birlikte yakalanan D.B.(22) ile A.B.(22) ve daha sonra gözaltına alınan M.B(18) adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hırsız, 'ihtiyacım olanı aldım' notu bıraktığı evde, kıymalı yumurta yapıp, duş almış - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2022
YAŞAM
Hırsız, 'ihtiyacım olanı aldım' notu bıraktığı evde, kıymalı yumurta yapıp, duş almış
14 Mayıs, 14:26
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала