https://tr.sputniknews.com/20220519/sivi-yag-hirsizlari-sucustu-yakalandi-1056492829.html
Sıvı yağ hırsızları suçüstü yakalandı
Sıvı yağ hırsızları suçüstü yakalandı
Esenler'de bir marketten piyasa değeri yaklaşık 5 bin lira olan sıvı yağ çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin marketten... 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T10:04+0300
2022-05-19T10:04+0300
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türkiye
hırsız
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yağ
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İstanbul Esenler’de polise başvuran bir marketin yetkilileri, çalışanlarının da yardımıyla mağazalarından hırsızlık yapıldığı yönünde ihbarda bulundu. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ihbar yapılan marketin önünde beklemeye başladı Kısa bir beklemenin ardından şüpheli iki kişinin, alıveriş arabasının içine koydukları 5 litrelik sıvı yağlarla uzaklaştığı görüldü.Kasadan geçirilmeden dışarı çıkarıldığı anlaşılan sıvı yağları taşıyan kişileri takip eden polis onları park ettikleri minibüslerine kadar izledi. Sıvı yağları minibüse koymak üzere olan şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalandı. O anlar ise güvenlik ve polis kameraları tarafından görüntülendi.Şüphelilerin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliğinde yapıldı. Sıvı yağlarla birlikte yakalanan D.B.(22) ile A.B.(22) ve daha sonra gözaltına alınan M.B(18) adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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hırsız, istanbul, yağ
Sıvı yağ hırsızları suçüstü yakalandı
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Esenler'de bir marketten piyasa değeri yaklaşık 5 bin lira olan sıvı yağ çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin marketten yağ çıkarma anları ile yakalandıkları anlar kameralar tarafından görüntülendi.
İstanbul Esenler’de polise başvuran bir marketin yetkilileri, çalışanlarının da yardımıyla mağazalarından hırsızlık yapıldığı yönünde ihbarda bulundu.
Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ihbar yapılan marketin önünde beklemeye başladı Kısa bir beklemenin ardından şüpheli iki kişinin, alıveriş arabasının içine koydukları 5 litrelik sıvı yağlarla uzaklaştığı görüldü.
Kasadan geçirilmeden dışarı çıkarıldığı anlaşılan sıvı yağları taşıyan kişileri takip eden polis onları park ettikleri minibüslerine kadar izledi. Sıvı yağları minibüse koymak üzere olan şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalandı. O anlar ise güvenlik ve polis kameraları tarafından görüntülendi.
Şüphelilerin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliğinde yapıldı. Sıvı yağlarla birlikte yakalanan D.B.(22) ile A.B.(22) ve daha sonra gözaltına alınan M.B(18) adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.