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Sri Lanka, tarihinde ilk kez temerrüde düştü
Sri Lanka, tarihinde ilk kez temerrüde düştü
Tarihinin en ağır ekonomik kriziyle mücadele eden Sri Lanka, ilk kez vadesi gelen borcunu ödeyemeyerek temerrüde düştü. 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T16:55+0300
2022-05-19T16:56+0300
dünya
sri lanka
enflasyon
temerrüt
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Sri Lanka Merkez Bankası Başkanı Nandalal Weerasinghe, karşı karşıya olunan ekonomik krize dair yaptığı basın açıklamasında, 78 milyon dolarlık vadesi dolmuş borcun faizinin ödenmesi için tanınan 30 günlük mühletin de dün dolmasına karşın borçların ödenememesiyle temerrüde düşüldüğünü söyledi. Weerasinghe, "Pozisyonumuz çok açık, onlar (alacaklılar) yeniden yapılanmaya gidene kadar ödeme yapamayacağımızı söyledik. Yani buna önleyici temerrüt deniliyor. Konumumuz çok net, yapılandırma olana kadar borçları geri ödeyemeyiz" ifadelerini kullandı. Weerasinghe, ayrıca Sri Lanka'da yüksek olan enflasyon oranının daha da artacağı uyarısında bulunarak, "Enflasyon yüzde 30 civarında. Daha da yükselecek, manşet enflasyon önümüzdeki birkaç ay içinde yüzde 40 civarında olacak" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220517/ekonomik-kriz-ile-bogusan-sri-lanka-basbakani-sadece-bir-gunluk-petrolumuz-kaldi-1056427896.html
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sri lanka, enflasyon, temerrüt

Sri Lanka, tarihinde ilk kez temerrüde düştü

16:55 19.05.2022 (güncellendi: 16:56 19.05.2022)
© AP Photo / Eranga JayawardenaSri Lanka
Sri Lanka - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2022
© AP Photo / Eranga Jayawardena
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Tarihinin en ağır ekonomik kriziyle mücadele eden Sri Lanka, ilk kez vadesi gelen borcunu ödeyemeyerek temerrüde düştü.
Sri Lanka Merkez Bankası Başkanı Nandalal Weerasinghe, karşı karşıya olunan ekonomik krize dair yaptığı basın açıklamasında, 78 milyon dolarlık vadesi dolmuş borcun faizinin ödenmesi için tanınan 30 günlük mühletin de dün dolmasına karşın borçların ödenememesiyle temerrüde düşüldüğünü söyledi.
Weerasinghe, "Pozisyonumuz çok açık, onlar (alacaklılar) yeniden yapılanmaya gidene kadar ödeme yapamayacağımızı söyledik. Yani buna önleyici temerrüt deniliyor. Konumumuz çok net, yapılandırma olana kadar borçları geri ödeyemeyiz" ifadelerini kullandı.
Weerasinghe, ayrıca Sri Lanka'da yüksek olan enflasyon oranının daha da artacağı uyarısında bulunarak, "Enflasyon yüzde 30 civarında. Daha da yükselecek, manşet enflasyon önümüzdeki birkaç ay içinde yüzde 40 civarında olacak" dedi.
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