https://tr.sputniknews.com/20220519/sri-lanka-tarihinde-ilk-kez-vadesi-gelen-borcunu-odeyemeyerek-temerrude-dustu-1056508494.html

Sri Lanka, tarihinde ilk kez temerrüde düştü

Sri Lanka, tarihinde ilk kez temerrüde düştü

Tarihinin en ağır ekonomik kriziyle mücadele eden Sri Lanka, ilk kez vadesi gelen borcunu ödeyemeyerek temerrüde düştü. 19.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-19T16:55+0300

2022-05-19T16:55+0300

2022-05-19T16:56+0300

dünya

sri lanka

enflasyon

temerrüt

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Sri Lanka Merkez Bankası Başkanı Nandalal Weerasinghe, karşı karşıya olunan ekonomik krize dair yaptığı basın açıklamasında, 78 milyon dolarlık vadesi dolmuş borcun faizinin ödenmesi için tanınan 30 günlük mühletin de dün dolmasına karşın borçların ödenememesiyle temerrüde düşüldüğünü söyledi. Weerasinghe, "Pozisyonumuz çok açık, onlar (alacaklılar) yeniden yapılanmaya gidene kadar ödeme yapamayacağımızı söyledik. Yani buna önleyici temerrüt deniliyor. Konumumuz çok net, yapılandırma olana kadar borçları geri ödeyemeyiz" ifadelerini kullandı. Weerasinghe, ayrıca Sri Lanka'da yüksek olan enflasyon oranının daha da artacağı uyarısında bulunarak, "Enflasyon yüzde 30 civarında. Daha da yükselecek, manşet enflasyon önümüzdeki birkaç ay içinde yüzde 40 civarında olacak" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220517/ekonomik-kriz-ile-bogusan-sri-lanka-basbakani-sadece-bir-gunluk-petrolumuz-kaldi-1056427896.html

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sri lanka, enflasyon, temerrüt