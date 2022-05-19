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https://tr.sputniknews.com/20220519/talibanin-icisleri-bakani-vekili-hakkani-yaramaz-kadinlari-evde-tutuyoruz-1056515668.html
Taliban'ın İçişleri Bakanı Vekili Hakkani: Yaramaz kadınları evde tutuyoruz
Taliban'ın İçişleri Bakanı Vekili Hakkani: Yaramaz kadınları evde tutuyoruz
Taliban'ın yönettiği Afganistan'da içişleri bakanı vekili Siraceddin Hakkani, CNN'e yaptığı açıklamada, okula gitmeyi bekleyen Afgan kızlar için 'müjdeli... 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T20:29+0300
2022-05-19T20:51+0300
dünya
taliban
hakkani
hakkani örgütü
siraceddin hakkani
kadın
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Afganistan'da içişleri bakanlığı görevini vekaleten yürüten Hakkani Ağı Örgütü lideri Siraceddin Hakkani, CNN International'dan Christiane Amanpour'un sorularını yanıtladığı röportajda “Yaramaz’ kadınları evde tutuyoruz” ifadesini kullandı.Bu açıklamasını netleştirmesi istenen Hakkani, şaka yaptığını öne sürerek, “’Yaramaz kadın’ derken, mevcut hükümeti sorgulatmak isteyen kesimler tarafından kontrol edilen yaramaz kadınlara yönelik bir şakaydı" diye yanıt verdi.İslami kurallarına uyduğu sürece, Taliban'ın geçmişte kadın haklarını çalışma hayatında ve eğitimde koruma taahhütlerini yineleyen Hakkani, ülkede kızların altıncı sınıfa kadar okula gitmelerine izin verildiğini söyledi.'ABD ve uluslararası toplumla iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz'ABD’de FBI’ın arananlar listesinde ve ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından “küresel terörist” olarak tanımlanan Hakkani, “Gelecekte ABD ve uluslararası toplumla iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz” dedi.Taliban'dan kadın TV sunucularına peçe zorunluluğuÖte yandan, Taliban'ın ülkedeki televizyon kanallarındaki tüm kadın sunucuların televizyona çıkarken yüzlerini kapatmalarını içeren genelge yayınladı.Afganistan'ın en büyük medya kuruluşu TOLOnews kanalının aktardığı habere göre, genelge "nihai ve müzakere edilemez" olarak adlandırıldı.
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taliban, hakkani, hakkani örgütü, siraceddin hakkani, kadın, eğitim, çalışma

Taliban'ın İçişleri Bakanı Vekili Hakkani: Yaramaz kadınları evde tutuyoruz

20:29 19.05.2022 (güncellendi: 20:51 19.05.2022)
© AFP 2022 / MOHD RASFANAfganistan'da yaşayan kadınlar
Afganistan'da yaşayan kadınlar - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2022
© AFP 2022 / MOHD RASFAN
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Taliban'ın yönettiği Afganistan'da içişleri bakanı vekili Siraceddin Hakkani, CNN'e yaptığı açıklamada, okula gitmeyi bekleyen Afgan kızlar için 'müjdeli haber'in gelmek üzere olduğunu belirtirken, 'yaramaz kadınların' evde kalması gerektiğini söyledi.
Afganistan'da içişleri bakanlığı görevini vekaleten yürüten Hakkani Ağı Örgütü lideri Siraceddin Hakkani, CNN International'dan Christiane Amanpour'un sorularını yanıtladığı röportajda “Yaramaz’ kadınları evde tutuyoruz” ifadesini kullandı.
Bu açıklamasını netleştirmesi istenen Hakkani, şaka yaptığını öne sürerek, “’Yaramaz kadın’ derken, mevcut hükümeti sorgulatmak isteyen kesimler tarafından kontrol edilen yaramaz kadınlara yönelik bir şakaydı" diye yanıt verdi.
İslami kurallarına uyduğu sürece, Taliban'ın geçmişte kadın haklarını çalışma hayatında ve eğitimde koruma taahhütlerini yineleyen Hakkani, ülkede kızların altıncı sınıfa kadar okula gitmelerine izin verildiğini söyledi.

'ABD ve uluslararası toplumla iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz'

ABD’de FBI’ın arananlar listesinde ve ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından “küresel terörist” olarak tanımlanan Hakkani, “Gelecekte ABD ve uluslararası toplumla iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz” dedi.

Taliban'dan kadın TV sunucularına peçe zorunluluğu

Öte yandan, Taliban'ın ülkedeki televizyon kanallarındaki tüm kadın sunucuların televizyona çıkarken yüzlerini kapatmalarını içeren genelge yayınladı.
Afganistan'ın en büyük medya kuruluşu TOLOnews kanalının aktardığı habere göre, genelge "nihai ve müzakere edilemez" olarak adlandırıldı.
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