Taliban'ın İçişleri Bakanı Vekili Hakkani: Yaramaz kadınları evde tutuyoruz
20:29 19.05.2022 (güncellendi: 20:51 19.05.2022)
© AFP 2022 / MOHD RASFANAfganistan'da yaşayan kadınlar
© AFP 2022 / MOHD RASFAN
Taliban'ın yönettiği Afganistan'da içişleri bakanı vekili Siraceddin Hakkani, CNN'e yaptığı açıklamada, okula gitmeyi bekleyen Afgan kızlar için 'müjdeli haber'in gelmek üzere olduğunu belirtirken, 'yaramaz kadınların' evde kalması gerektiğini söyledi.
Afganistan'da içişleri bakanlığı görevini vekaleten yürüten Hakkani Ağı Örgütü lideri Siraceddin Hakkani, CNN International'dan Christiane Amanpour'un sorularını yanıtladığı röportajda “Yaramaz’ kadınları evde tutuyoruz” ifadesini kullandı.
'Naughty women' should stay home, says secretive Taliban official while also pledging improvements for women's rights https://t.co/BmAdXYSlnM— Insider News (@InsiderNews) May 19, 2022
Bu açıklamasını netleştirmesi istenen Hakkani, şaka yaptığını öne sürerek, “’Yaramaz kadın’ derken, mevcut hükümeti sorgulatmak isteyen kesimler tarafından kontrol edilen yaramaz kadınlara yönelik bir şakaydı" diye yanıt verdi.
İslami kurallarına uyduğu sürece, Taliban'ın geçmişte kadın haklarını çalışma hayatında ve eğitimde koruma taahhütlerini yineleyen Hakkani, ülkede kızların altıncı sınıfa kadar okula gitmelerine izin verildiğini söyledi.
'ABD ve uluslararası toplumla iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz'
ABD’de FBI’ın arananlar listesinde ve ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından “küresel terörist” olarak tanımlanan Hakkani, “Gelecekte ABD ve uluslararası toplumla iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz” dedi.
Leader of the Haqqani Network and acting Interior Minister of Afghanistan Sirajuddin Haqqani is one of the most powerful figures in the country. The US has a $10 million reward for his arrest. Today, I spoke with him, in his first ever on-camera interview showing his face. pic.twitter.com/mTeFhnhbrF— Christiane Amanpour (@amanpour) May 16, 2022
Taliban'dan kadın TV sunucularına peçe zorunluluğu
Öte yandan, Taliban'ın ülkedeki televizyon kanallarındaki tüm kadın sunucuların televizyona çıkarken yüzlerini kapatmalarını içeren genelge yayınladı.
Afganistan'ın en büyük medya kuruluşu TOLOnews kanalının aktardığı habere göre, genelge "nihai ve müzakere edilemez" olarak adlandırıldı.
Afghanistan's Taliban rulers ordered all female presenters on TV channels to cover their faces on air, the country's biggest media outlet said Thursday. https://t.co/bFRchTmFCU— Yahoo News (@YahooNews) May 19, 2022