https://tr.sputniknews.com/20220519/tanju-ozcan-kaldirilan-ilanlari-savundu-bu-nefret-sucunu-islemeye-devam-edecegim-1056513279.html

Tanju Özcan kaldırılan ilanları savundu: Bu nefret suçunu işlemeye devam edeceğim

Tanju Özcan kaldırılan ilanları savundu: Bu nefret suçunu işlemeye devam edeceğim

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, göçmenlere yönelik ayrımcı ilanı savcılık kararıyla kaldırıldı. Özcan "Ben bu nefret suçunu işlemeye devam edeceğim. Alın... 19.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-19T18:47+0300

2022-05-19T18:47+0300

2022-05-19T18:51+0300

sığınmacı

bolu belediyesi

tanju özcan

türkiye

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, sığınmacılara yönelik Arapça ve Türkçe, "Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize" ilanı, Cumhuriyet Savcılığı kararıyla 'nefret ve ayrımcılık' suçlamasıyla dün gece saatlerinde kaldırıldı. Özcan, kararla ilgili, "Türk milletini çok sevmek nefret suçu oluşturuyorsa, ben bu nefret suçunu, ayrımcılık suçunu işlemeye devam edeceğim" dedi.Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentin en işlek caddelerindeki bilboardlara Arapça ve Türkçe yazılı ilanlar astırdı. Özcan, kentte yaşayan sığınmacılara evlerine dönmeleri çağrısında bulundu.İlanlarda, "Geçici sığınmacılara sesleniyorum. 11 yıl önce ülkemize misafir olarak geldiğinizi söylediniz. Türk milleti de kıt kaynaklarıyla size yıllardır sahip çıkıyor. Artık bu misafirlik fazla uzadı. Ülkemizdeki ekonomik buhranı görüyorsunuz. Gençlerimiz işsiz, aileler açlık sınırının altında yaşıyor. Bu şartlarda artık sizinle paylaşacak ekmeğimiz ve suyumuz kalmadı. Geldiğiniz gibi gitme zamanınız geldi. Artık istenmiyorsunuz. Dönün ülkenize" ifadelerine yer verildi.İlanlar kaldırıldıTanju Özcan'ın talimatıyla belediye ekipleri tarafından asılan ilanlar, tepkilere neden oldu. Bir yurttaş, savcılığa ilanlarla ilgili suç duyurusunda bulundu. İlanların savcılık kararıyla kaldırılmasına karar verildi. İlanlar dün gece saatlerinde, polis ekipleri tarafından kaldırıldı.Özcan, ilanların kaldırılmasıyla ilgili olarak şunları söyledi:'Alın beni bu suçtan hapse atın'Özcan, Cumhuriyet Savcılığı'nın 'nefret ve ayrımcılık' suçlamasıyla ilanları kaldırmasıyla ilgili, "Türk milletinin menfaatini korumak, korumaya çalışmak, gençlerimizin sorunlarını dile getirmek nefret suçu oluşturuyorsa, Türk milletini çok sevmek nefret suçu oluşturuyorsa, ben bu nefret suçunu, ayrımcılık suçunu işlemeye devam edeceğim. Bir hukukçu olarak söylüyorum. Alın beni bu suçtan hapse atın" diye konuştu.Nikah ve su tarifesine 40 bin lira cezaBolu'da, kasım ayı belediye meclis toplantısı ikinci oturumunda Türk vatandaşlarının metreküp fiyatı 2,5 liradan aldıkları su ücretlerinin yabancılara dolar kuru üzerinden uygulanması ve yabancıların birbirleriyle evlenme ücretlerinin 100 bin lira olması oy çokluğuyla kabul edildi.Bolu Belediyesi'nin kararının ardından avukatlar Abdurrahim Çakır, Muhammed Emin Başbük ve Sümeyye Gökçe tarafından Bolu İdare Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma davası açıldı. Dosyayı inceleyen Bolu İdare Mahkemesi, her 2 konunun da yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Bolu Belediye Başkanlığı'nın kentte yaşayan yabancılara yönelik su ve nikah ücretlerinde farklı tarife uygulanmasına ilişkin kararında ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığına hükmetti. Bolu Belediyesi hakkında 40 bin TL idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.'Yaptıklarımdan ve söylediklerimden pişman değilim'Ceza kararıyla ilgili de cevap veren Özcan, şöyle konuştu:

https://tr.sputniknews.com/20220519/tihektten-bolu-belediyesine-40-bin-tl-ayrimcilik-cezasi-1056500159.html

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