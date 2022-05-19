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TEİAŞ, EÜAŞ ve Hazine'ye ait 243 taşınmaz özelleştirilecek
TEİAŞ, EÜAŞ ve Hazine'ye ait 243 taşınmaz özelleştirilecek
Mülkiyeti Maliye Hazinesi, Elektrik Üretim A.Ş.’ye (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’ye (TEİAŞ) ait araziler özelleştirme kapsamına alındı. 19.05.2022, Sputnik Türkiye
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2022-05-19T12:12+0300
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özelleştirme
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Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya ve Muğla olmak üzere 17 ilde toplam 243 araziyle ilgili özelleştirme kararı AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Kararı şöyle:Mülkiyeti Maliye Hazinesi, Elektrik Üretim A.Ş.’ye (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’ye (TEİAŞ) adına kayıtlı olan ve ekli listede yer alan taşınmazların ve hisselerin;1. Özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,2. Satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçının birlikte uygulanarak özelleştirilmesine,3. Özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlanmasına karar verilmiştir.
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TEİAŞ, EÜAŞ ve Hazine'ye ait 243 taşınmaz özelleştirilecek

12:12 19.05.2022
© AAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2022
© AA
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Mülkiyeti Maliye Hazinesi, Elektrik Üretim A.Ş.’ye (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’ye (TEİAŞ) ait araziler özelleştirme kapsamına alındı.
Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya ve Muğla olmak üzere 17 ilde toplam 243 araziyle ilgili özelleştirme kararı AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Kararı şöyle:
Mülkiyeti Maliye Hazinesi, Elektrik Üretim A.Ş.’ye (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’ye (TEİAŞ) adına kayıtlı olan ve ekli listede yer alan taşınmazların ve hisselerin;
1. Özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,
2. Satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçının birlikte uygulanarak özelleştirilmesine,
3. Özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlanmasına karar verilmiştir.
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