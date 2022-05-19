https://tr.sputniknews.com/20220519/tihektten-bolu-belediyesine-40-bin-tl-ayrimcilik-cezasi-1056500159.html
TİHEK'ten Bolu Belediyesi'ne 40 bin TL 'ayrımcılık' cezası
TİHEK'ten Bolu Belediyesi'ne 40 bin TL 'ayrımcılık' cezası
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Bolu Belediye Başkanlığı’nın kentte yaşayan yabancılara yönelik ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığına hükmetti. 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T13:40+0300
2022-05-19T13:40+0300
2022-05-19T13:43+0300
politika
tanju özcan
türkiye insan hakları ve eşitlik kurumu (tihek)
ayrımcılık
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TİHEK, Bolu Belediye Başkanlığı’nın kentte yaşayan yabancılara yönelik su ve nikah ücretlerinde farklı tarife uygulanmasına ilişkin kararında ayrımcılık yasağı ihlali tespit edildiğini bildirdi. Bolu Belediyesi hakkında 40 bin TL idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yabancılardan su ücretlerinin dolar kuru üzerinden alınacağını ve nikah ücretlerinin 100 bin TL olduğunu açıklamıştı.Özcan ayrıca dün, kentin sokaklarındaki bilboardlara “Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize” yazılı Türkçe ve Arapça ilanlar astırdı.İlanların fotoğrafını Twitter'dan da paylaşan Özcan, "'Türkçe defalarca yazdık söyledik. Anlamadılar. Biz de hem iktidarın hem istilacıların anlayacağı dilden yazdık. Yeter Artık" ifadelerini kullandı.
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tanju özcan, türkiye insan hakları ve eşitlik kurumu (tihek), ayrımcılık
TİHEK'ten Bolu Belediyesi'ne 40 bin TL 'ayrımcılık' cezası
13:40 19.05.2022 (güncellendi: 13:43 19.05.2022) Abone ol
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Bolu Belediye Başkanlığı’nın kentte yaşayan yabancılara yönelik ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığına hükmetti.
TİHEK, Bolu Belediye Başkanlığı’nın kentte yaşayan yabancılara yönelik su ve nikah ücretlerinde farklı tarife uygulanmasına ilişkin kararında ayrımcılık yasağı ihlali tespit edildiğini bildirdi.
Bolu Belediyesi hakkında 40 bin TL idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yabancılardan su ücretlerinin dolar kuru üzerinden alınacağını ve nikah ücretlerinin 100 bin TL olduğunu açıklamıştı.
Özcan ayrıca dün, kentin sokaklarındaki bilboardlara “Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize” yazılı Türkçe ve Arapça ilanlar astırdı.
İlanların fotoğrafını Twitter'dan da paylaşan Özcan, "'Türkçe defalarca yazdık söyledik. Anlamadılar. Biz de hem iktidarın hem istilacıların anlayacağı dilden yazdık. Yeter Artık" ifadelerini kullandı.