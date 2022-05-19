https://tr.sputniknews.com/20220519/turkiye-abdden-talepleri-karsiliginda-natoda-evet-derim-diyorsa-bu-cok-yanlis-bir-politika-1056504344.html

‘Türkiye, ABD’den talepleri karşılığında NATO'da ‘evet’ derim diyorsa bu çok yanlış bir politika’

‘Türkiye, ABD’den talepleri karşılığında NATO'da ‘evet’ derim diyorsa bu çok yanlış bir politika’

Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine ‘hayır’ diyeceğini açıklaması üzerine Batı’da Türkiye’yi ikna çabaları sürüyor. ABD’li mevkidaşı ile görüşen... 19.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-19T15:22+0300

2022-05-19T15:22+0300

2022-05-19T15:22+0300

görüş

türkiye

abd

isveç

finlandiya

nato

recep tayyip erdoğan

mevlüt çavuşoğlu

antony blinken

cihat yaycı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1056504204_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_a5d5d016e0d9d4d611a31481e025a9bc.jpg

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyeliklerini Türkiye’nin veto edeceğini birçok kez dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son açıklamasında, “Biz de eğer 85 milyonluk Türkiye isek geçmişte bu ülke bu delikten bir kez sokuldu ama bu delikten tekrar bir daha sokulmayı kesinlikle istemiyoruz. Onun için de kararlı bir şekilde bu politikamızı sürdüreceğiz. NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine 'hayır' diyeceğimizi ilgili arkadaşlarımıza söyledik. Yolumuza bu şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Joe Biden da Türkiye’nin, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusundaki tutumuna ilişkin soruya, "Türkiye’ye gitmeyeceğim ama bence iyi olacağımızı düşünüyorum" yanıtını verdi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda "Türkiye’nin güvenlik endişelerinin karşılanabileceğini", ABD'nin de süreçte rol oynadığını belirtti.İsveç ve Finlandiya’dan ise Türkiye’yi ikna girişimleri sürüyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikna için Türkiye'ye heyet göndermeye hazırlanan bu ülkelere "Boşuna yorulmasınlar" mesajı verdi.Türkiye, ABD’ye beklentilerini ilettiTüm bu gelişmeler yaşanırken Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da ABD’ye gitti ve temasları kapsamında ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile uzun bir görüşme yaptı.Çavuşoğlu, Blinken ile Stratejik Mekanizma kapsamında "çok pozitif" bir görüşme yaptıklarını belirtti. Çavuşoğlu’nun açıkladığı ABD’ye iletilen beklentiler, ‘Türkiye’nin güvenlik endişelerinin giderilmesi, PKK/YPG’ye desteğe son verilmesi, CAATSA yaptırımlarının sonlandırılması, Kongre’ni de onayıyla F-16’ların Türkiye’ye verilmesi, Yunanistan konusunda ABD’nin dengeli tutum takınması’ oldu.ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın ikili görüşmede, "Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi için gerekli mesajları vereceklerini" söylediğini belirten Çavuşoğlu, bunu Berlin'de ve daha sonra da birçok müttefikten duyduklarını kaydetti.Biden yönetimini samimi bulup bulunmadığı sorulan Çavuşoğlu, "Ben kimsenin samimiyet testini yapmam ama sözlerinde durmadıklarında da açıkça söyleriz” ifadelerini kullandı.‘Türkiye için asla bir çözüm değildir’Bu süreç daha devam edecek gibi görünüyor. Sürecin sonuçlarının ne olabileceğini ve Türkiye’nin atması gereken adımları Sputnik’e değerlendiren uzmanlar ise Türkiye’nin ABD’ye PKK/YPG konusunda güvenmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, “Türkiye, ABD’den talepte bulunuyorsa ve bu taleplerin yerine getirilmesi karşılığında Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girişine onay veririm diyorsa bence çok yanlış bir politika izliyordur. Çünkü sadece ABD'den talepte bulunmak ve bu taleplerin yerine getirilmesini sağlamak Türkiye için asla bir çözüm değildir. Bunlar günlük taleplerdir. CAATSA yaptırımlarının kaldırılması ve Türkiye ile Yunanistan arasında bir denge güdülmesi çok ucu açık, yuvarlak, her tarafa çekilebilecek, somut bir protokolü, somut maddeleri olmayan sözler. Diğer taraftan ABD’nin PKK/YPG'ye desteğini çekmesini yerine getirmeleri konusunda ciddi endişelerin bulunuyor. ‘Biz PKK/YPG'ye Türkiye'ye karşı destek vermiyoruz’ diyerek işin içinden çıkabilecekleri bir durum gibi oluşabilir” değerlendirmesinde bulundu.‘Türkiye, stratejik, uzun vadeli ve kalıcı hususları talep etmelidir’“İsveç ve Finlandiya’nın Türk ve Türkiye düşmanlığı çok açıktır” diye devam eden Yaycı, şunları ekledi:‘KKTC’yi tanımaları şart koşulmalıdır’Yaycı, bu talepleri ise şöyle anlattı:Yaycı, “Yunanistan Makedonya’nın NATO’ya kabulü İçin senelerce hiçbir şartından taviz vermeden direnmiş, Makedonya’nın ismini dahi Kuzey Makedonya olarak değiştirtmiş, tüm şartları yerine geldikten sonra vetosunu kaldırmıştır. Biz de en az Yunanistan kadar kararlı bir duruş sergilemek zorundayız” diye de ekledi.‘Batı tarafından kısa süreli bir blöf olarak görülüyor’Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Köni ise Ukranya’daki durum nedeniyle Türkiye'nin jeopolitik önemi arttığını vurguladı ve şunları ekledi:‘Türkiye’nin ABD’den Suriye’de istedikleri yerine gelmeyecek’Prof. Dr. Köni, “Ortadoğu'daki gelişmeler ABD’de daha çok İsrail lobisi üzerinden dönüyor. İsrail'in de burada bir Kürt devleti kurmaktan vazgeçmesi mümkün değil çünkü Kürt devleti Arapları binlerce yıl oyalayacak bir yapı. Bu süreçte İsveç ve Finlandiya bazı adımlar atabilir. Fakat Türkiye’nin ABD’den Suriye’de istedikleri, Kıbrıs konusundaki istedikleri pek yerine gelmeyecek” diye de ekledi.

isveç

finlandiya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

türkiye, abd, isveç, finlandiya, nato, recep tayyip erdoğan, mevlüt çavuşoğlu, antony blinken, cihat yaycı