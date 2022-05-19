https://tr.sputniknews.com/20220519/turkiyenin-dorduncu-sondaj-gemisi-mersine-ulasti-1056491529.html

Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Mersin'e ulaştı

Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Mersin'e ulaştı

Türkiye'nin denizlerde hidrokarbon arayan filosuna katılacak dördüncü sondaj gemisi, Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaştı. 19.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-19T08:05+0300

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türkiye

sondaj

gemi

mersin

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Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan 7 Mart'ta yola çıkan gemi, sabah saatlerinde Silifke ilçesindeki limanın açığına geldi.Yedinci nesil üstün teknolojiye sahip 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğinde olan gemi, işlemlerin ardından limana yanaşacak.Kule yüksekliği 104 metre olan ve aktif konumlandırma sistemi bulunan 200 mürettebat kapasiteli gemi, kontroller ve boyama çalışması gibi sondaja hazırlık süreci için yaklaşık 2 ay limanda kalacak.12 bin 200 metre derinlikte sondaj yapabilen gemi, işlemlerin ardından Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından hidrokarbon arayan filoya katılan dördüncü gemi olacak.Şu anda "Cobalt Explorer" adını kullanan geminin ilk görev yerinin Doğu Akdeniz olması bekleniyor.

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sondaj, gemi, mersin