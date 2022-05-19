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Üzerinden cip geçen çocuk, kazadan yara almadan kurtuldu
Üzerinden cip geçen çocuk, kazadan yara almadan kurtuldu
İstanbul'da sokak başında arkadaşları ile oynamak için karşı yola geçen 4 yaşındaki küçük çocuğun üzerinden cip geçti. Çocuk, üzerinden geçen cipin altından... 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T16:52+0300
2022-05-19T16:52+0300
türkiye
trafik kazası
çocuk
istanbul
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İstanbul Sancaktepe'de 4 yaşındaki Halil Fener, sokak başında oyun oynayan arkadaşlarının yanına gitmeye çalıştığı sırada yavaş gelen bir cipin çarpmasıyla yere düştü. Araç şoförünün fark etmemesiyle 4 yaşındaki Halil Fener’in üstünden cip geçince de küçük çocuk, cipin altında kaldı. Küçük çocuk üzerinden geçen cipin altından yara almadan kurtuldu. O sırada ayağa kalkıp arkadaşlarının yanına ağlayarak giden çocuğu fark eden sürücü, panikleyerek küçük çocuğu kucaklayıp hastaneye götürdü. Yapılan tetkikler sonrası ölümün teğet geçtiği çocuğun herhangi bir hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.'Bir şey olmadı çok şükür'Cip altında kalan çocuğun dedesi Mehmet Fener, “Çocuk kapıda arkadaşlarıyla oynuyorken karşıdan karşıya geçtiği sırada araba üzerinden geçti. Torunum boşlukta kaldı. Bir şey olmadı çok şükür. Araba hızlı değildi, yavaş gidiyordu. Çok şükür ki hem çocuğumuza hem de çarpan kişiye bir şey olmadı” dedi.'Çocukların yanına geçmeye çalışırken araç çarpıyor'Amca Hüseyin Fener ise “Çocuk orada oynarken araç geliyor. Tabii çocuk farkında değil, bir anda karşıdan karşıya diğer çocukların yanına geçmeye çalışırken araç çarpıyor. Çok şükür çocuğa bir şey olmadı. Durumu iyi, görüntülerde de zaten kamera kayıtları da var. Çarpan arkadaşta inip çocuğu alıp hastaneye götürdüler. Her hangi bir şeyi yoktu.” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220506/trafik-kazasi-sonrasi-cikan-tartismada-kendisini-uyaran-2-kisiyi-silahla-vurdu-1056129106.html
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trafik kazası, çocuk, istanbul

Üzerinden cip geçen çocuk, kazadan yara almadan kurtuldu

16:52 19.05.2022
© İHA / AYKUT ZOR - DOĞAN CAN CESUR - SEVGİ CANPOLATÜzerinden cip geçen çocuk, kazadan yara almadan kurtuldu
Üzerinden cip geçen çocuk, kazadan yara almadan kurtuldu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2022
© İHA / AYKUT ZOR - DOĞAN CAN CESUR - SEVGİ CANPOLAT
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İstanbul'da sokak başında arkadaşları ile oynamak için karşı yola geçen 4 yaşındaki küçük çocuğun üzerinden cip geçti. Çocuk, üzerinden geçen cipin altından şans eseri yara almadan çıktı.
İstanbul Sancaktepe'de 4 yaşındaki Halil Fener, sokak başında oyun oynayan arkadaşlarının yanına gitmeye çalıştığı sırada yavaş gelen bir cipin çarpmasıyla yere düştü. Araç şoförünün fark etmemesiyle 4 yaşındaki Halil Fener’in üstünden cip geçince de küçük çocuk, cipin altında kaldı. Küçük çocuk üzerinden geçen cipin altından yara almadan kurtuldu.
O sırada ayağa kalkıp arkadaşlarının yanına ağlayarak giden çocuğu fark eden sürücü, panikleyerek küçük çocuğu kucaklayıp hastaneye götürdü. Yapılan tetkikler sonrası ölümün teğet geçtiği çocuğun herhangi bir hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

'Bir şey olmadı çok şükür'

Cip altında kalan çocuğun dedesi Mehmet Fener, “Çocuk kapıda arkadaşlarıyla oynuyorken karşıdan karşıya geçtiği sırada araba üzerinden geçti. Torunum boşlukta kaldı. Bir şey olmadı çok şükür. Araba hızlı değildi, yavaş gidiyordu. Çok şükür ki hem çocuğumuza hem de çarpan kişiye bir şey olmadı” dedi.

'Çocukların yanına geçmeye çalışırken araç çarpıyor'

Amca Hüseyin Fener ise “Çocuk orada oynarken araç geliyor. Tabii çocuk farkında değil, bir anda karşıdan karşıya diğer çocukların yanına geçmeye çalışırken araç çarpıyor. Çok şükür çocuğa bir şey olmadı. Durumu iyi, görüntülerde de zaten kamera kayıtları da var. Çarpan arkadaşta inip çocuğu alıp hastaneye götürdüler. Her hangi bir şeyi yoktu.” ifadelerini kullandı.
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