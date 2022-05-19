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Yanan doğal gaz borusuna pet şişedeki su ile müdahale etmeye çalıştı
Yanan doğal gaz borusuna pet şişedeki su ile müdahale etmeye çalıştı
Beylikdüzü’nde, altyapı çalışmaları sırasında hasar alan doğal gaz borusu tutuştu. Bir işçi, alevlere pet şişeye doldurduğu su ile müdahale etmeye çalıştı. 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T09:36+0300
2022-05-19T09:36+0300
türkiye
istanbul
doğalgaz boru hattı
beylikdüzü
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İstanbul Beylikdüzü'nde Adnan Kahveci Mahallesi Kuştepe Caddesi’nde yaşandı. Cadde üzerinde yapılan altyapı çalışmalarında, bilinmeyen bir nedenle hasar alan doğalgaz borusu aniden tutuştu. Alevler yükselmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olaya müdahale ederken, İGDAŞ ekipleri doğalgazı kesti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yaşanan panik anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
https://tr.sputniknews.com/20220517/arnavutkoyde-fabrika-yangini-1056429559.html
türkiye
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istanbul, doğalgaz boru hattı, beylikdüzü

Yanan doğal gaz borusuna pet şişedeki su ile müdahale etmeye çalıştı

09:36 19.05.2022
© DHAYanan doğal gaz borusuna pet şişedeki su ile müdahale etmeye çalıştı
Yanan doğal gaz borusuna pet şişedeki su ile müdahale etmeye çalıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2022
© DHA
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Beylikdüzü’nde, altyapı çalışmaları sırasında hasar alan doğal gaz borusu tutuştu. Bir işçi, alevlere pet şişeye doldurduğu su ile müdahale etmeye çalıştı.
İstanbul Beylikdüzü'nde Adnan Kahveci Mahallesi Kuştepe Caddesi’nde yaşandı. Cadde üzerinde yapılan altyapı çalışmalarında, bilinmeyen bir nedenle hasar alan doğalgaz borusu aniden tutuştu.
Alevler yükselmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olaya müdahale ederken, İGDAŞ ekipleri doğalgazı kesti.
Yangın kısa sürede kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yaşanan panik anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
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