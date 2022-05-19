https://tr.sputniknews.com/20220519/yanan-dogal-gaz-borusuna-pet-sisedeki-su-ile-mudahale-etmeye-calisti-1056491984.html

Yanan doğal gaz borusuna pet şişedeki su ile müdahale etmeye çalıştı

Yanan doğal gaz borusuna pet şişedeki su ile müdahale etmeye çalıştı

Beylikdüzü’nde, altyapı çalışmaları sırasında hasar alan doğal gaz borusu tutuştu. Bir işçi, alevlere pet şişeye doldurduğu su ile müdahale etmeye çalıştı. 19.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-19T09:36+0300

2022-05-19T09:36+0300

2022-05-19T09:36+0300

türkiye

istanbul

doğalgaz boru hattı

beylikdüzü

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İstanbul Beylikdüzü'nde Adnan Kahveci Mahallesi Kuştepe Caddesi’nde yaşandı. Cadde üzerinde yapılan altyapı çalışmalarında, bilinmeyen bir nedenle hasar alan doğalgaz borusu aniden tutuştu. Alevler yükselmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olaya müdahale ederken, İGDAŞ ekipleri doğalgazı kesti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yaşanan panik anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

https://tr.sputniknews.com/20220517/arnavutkoyde-fabrika-yangini-1056429559.html

türkiye

istanbul

beylikdüzü

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istanbul, doğalgaz boru hattı, beylikdüzü