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https://tr.sputniknews.com/20220519/yiyecek-calanlarin-tutuklanmamasini-isteyen-polis-mufettisine-bakandan-itiraz-sakin-birakmayin-1056500481.html
Yiyecek çalanların tutuklanmamasını isteyen polis müfettişine bakandan itiraz: Sakın bırakmayın
Yiyecek çalanların tutuklanmamasını isteyen polis müfettişine bakandan itiraz: Sakın bırakmayın
Britanya'da yüzde 9'a çıkan enflasyon son 40 yılın rekorunu kırarken, The Guardian'a verdiği demeçte aç kalmamak için çalan insanları kovuşturup kovuşturmamaya... 19.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-19T14:14+0300
2022-05-19T14:50+0300
dünya
britanya
ingiltere
galler
polis
boris johnson
kit malthouse
yoksulluk
hayat pahalılığı
yiyecek
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Boris Johnson'ın başbakanlığındaki Muhafazakar Parti hükümetinin polis güçlerinden sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı Kit Malthouse, Polis Teşkilatı Baş Müfettişi Andy Cooke'un çaresizlikten yiyecek çalanların tutuklanmaması çağrısına karşı çıktı. 'Parasızlık suça yöneltecek diye bir kaide yok'ITV kanalının 'Good Morning Britain' programına konuşan Malthouse, Cooke'un hayat pahalılığının suçu artırdığı görüşünün 'eski kafalı' olduğunu söyleyerek “İnsanların mali açıdan zor durumda olmaları mutlaka suça yönelecekleri anlamına gelmez" dedi. Başbakan Johnson'ın sıkı müttefiki, polislere hayat pahalılığı krizi nedeniyle çaresizlikten marketlerden, dükkanlardan yiyecek çalanları 'serbest bırakmamaları' çağrısı yaptı.'Bir yıl önce emniyet müdürlerine tembihlemiştim'LBC radyosuna demecinde de 'bakanların polisin yiyecek çalanlara göz yummamasını sağlayacağından' söz eden Malthouse, "Aslında bir yıl kadar önce emniyet müdürlerine küçük gibi görünen suçları görmezden gelmemelerini yazmıştım" dedi.Mahkemelere de telkinMalthouse, Times Radio'ya da şöyle konuştu: “Genel kural, adaletin kör olması gerektiğidir ve umarım ve inanıyorum ki, sadece polisin değil, mahkemelerin işleyişinin de arkasında duran ilke budur."“Yoksulluk ile suç arasındaki bu bağlantıya meydan okumak zorundayım. Geçmişte de ve şimdi giderek artan şekilde bulduğumuz kanıtlar, aslında suçun yoksulluğa katkıda bulunduğu yönündedir. Şiddeti ve suçu insanların hayatlarından çıkarırsanız, genelde, aksi takdirde olduğundan daha fazla refaha ererler." 'Suçta artışa yol açıyor, başka izahı yok'Eski Merseyside Emniyet Müdürü Cooke, Britanya'nın İngiltere ve Galler bölgelerindeki polis kuvvetlerinin baş bağımsız denetçisi pozisyonundaki Polis Teşkilatı Baş Müfettişliği görevini geçen ay devraldı.The Guardian'a "Yoksulluğun ve fırsat yoksunluğunun insanlara yaptığı etki, suçta artışa yol açıyor. Bunun başka izahatı yok" diye konuşan Cooke, 'polisin umursamaz bir devletin kolu olarak görülmekten nasıl kaçınabileceği' sorulduğunda, 'İngiltere ve Galler'deki polisin toplumun gerilimleri ve dinamikleriyle başa çıkma konusunda becerikli olduğunu' söyleyerek ekledi: "Bu sorunlarla başa çıkmaya çalışırken, akılda tutmaları gereken şey, hem topluluk hem de o birey için en iyi şeyin ne olduğu. Polis memurlarının takdir yetkisini kullanmasına kesinlikle tam destek veriyorum ve onların takdir yetkisini daha sık kullanmaları gerekiyor."
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britanya, ingiltere, galler, polis, boris johnson, kit malthouse, yoksulluk, hayat pahalılığı, yiyecek, çalmak, hırsızlık

Yiyecek çalanların tutuklanmamasını isteyen polis müfettişine bakandan itiraz: Sakın bırakmayın

14:14 19.05.2022 (güncellendi: 14:50 19.05.2022)
© AAİngiltere - Polis
İngiltere - Polis - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2022
© AA
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Britanya'da yüzde 9'a çıkan enflasyon son 40 yılın rekorunu kırarken, The Guardian'a verdiği demeçte aç kalmamak için çalan insanları kovuşturup kovuşturmamaya karar verirken polisin sağduyusunu kullanmasını isteyen Polis Teşkilatı Baş Müfettişi Andy Cooke'a hükümetten itiraz geldi.
Boris Johnson'ın başbakanlığındaki Muhafazakar Parti hükümetinin polis güçlerinden sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı Kit Malthouse, Polis Teşkilatı Baş Müfettişi Andy Cooke'un çaresizlikten yiyecek çalanların tutuklanmaması çağrısına karşı çıktı.

'Parasızlık suça yöneltecek diye bir kaide yok'

ITV kanalının 'Good Morning Britain' programına konuşan Malthouse, Cooke'un hayat pahalılığının suçu artırdığı görüşünün 'eski kafalı' olduğunu söyleyerek “İnsanların mali açıdan zor durumda olmaları mutlaka suça yönelecekleri anlamına gelmez" dedi. Başbakan Johnson'ın sıkı müttefiki, polislere hayat pahalılığı krizi nedeniyle çaresizlikten marketlerden, dükkanlardan yiyecek çalanları 'serbest bırakmamaları' çağrısı yaptı.

'Bir yıl önce emniyet müdürlerine tembihlemiştim'

LBC radyosuna demecinde de 'bakanların polisin yiyecek çalanlara göz yummamasını sağlayacağından' söz eden Malthouse, "Aslında bir yıl kadar önce emniyet müdürlerine küçük gibi görünen suçları görmezden gelmemelerini yazmıştım" dedi.

Mahkemelere de telkin

Malthouse, Times Radio'ya da şöyle konuştu:
“Genel kural, adaletin kör olması gerektiğidir ve umarım ve inanıyorum ki, sadece polisin değil, mahkemelerin işleyişinin de arkasında duran ilke budur."
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“Yoksulluk ile suç arasındaki bu bağlantıya meydan okumak zorundayım. Geçmişte de ve şimdi giderek artan şekilde bulduğumuz kanıtlar, aslında suçun yoksulluğa katkıda bulunduğu yönündedir. Şiddeti ve suçu insanların hayatlarından çıkarırsanız, genelde, aksi takdirde olduğundan daha fazla refaha ererler."

'Suçta artışa yol açıyor, başka izahı yok'

Eski Merseyside Emniyet Müdürü Cooke, Britanya'nın İngiltere ve Galler bölgelerindeki polis kuvvetlerinin baş bağımsız denetçisi pozisyonundaki Polis Teşkilatı Baş Müfettişliği görevini geçen ay devraldı.
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The Guardian'a "Yoksulluğun ve fırsat yoksunluğunun insanlara yaptığı etki, suçta artışa yol açıyor. Bunun başka izahatı yok" diye konuşan Cooke, 'polisin umursamaz bir devletin kolu olarak görülmekten nasıl kaçınabileceği' sorulduğunda, 'İngiltere ve Galler'deki polisin toplumun gerilimleri ve dinamikleriyle başa çıkma konusunda becerikli olduğunu' söyleyerek ekledi:
"Bu sorunlarla başa çıkmaya çalışırken, akılda tutmaları gereken şey, hem topluluk hem de o birey için en iyi şeyin ne olduğu. Polis memurlarının takdir yetkisini kullanmasına kesinlikle tam destek veriyorum ve onların takdir yetkisini daha sık kullanmaları gerekiyor."
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