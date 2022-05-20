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Türkiye'nin en pahalı Tofaşı 250 bin TL'ye satıldı
Türkiye'nin en pahalı Tofaşı 250 bin TL'ye satıldı
Türkiye'nin en pahalı Tofaş arabası Kırıkkale'de satıldı. Fabrikadan çıktığı gibi orijinalliğini koruyan 1991 model 7 bin kilometredeki otomobil, 250 bin lira... 20.05.2022, Sputnik Türkiye
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Türkiye'nin en pahalı Tofaşı 250 bin TL'ye satıldı

09:51 20.05.2022
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Türkiye'nin en pahalı Tofaş arabası Kırıkkale'de satıldı. Fabrikadan çıktığı gibi orijinalliğini koruyan 1991 model 7 bin kilometredeki otomobil, 250 bin lira satış bedeliyle yeni sahibini buldu.
© İHA / HASAN AY

Türkiye'nin en çok tercih edilen araçlarından biri olan Tofaş'ın Doğan L model otomobili rekor fiyattan satıldı. Dış görünümü, iç tasarımı ve motoru adeta fabrikadan çıktığı gibi duran otomobil, 250 bin lira satış bedeliyle yeni sahibini buldu. Araç piyasasına bir dönem damgasını vurmuş ve günümüzde ise eşine nadir rastlanan 7 bin 779 kilometredeki 1991 model otomobil, 24 yıldır trafiğe çıkartılmıyor. Lastiklerinin yere değmemesi için de sehpa üzerinde tutuldu.

Türkiye&#x27;nin en çok tercih edilen araçlarından biri olan Tofaş&#x27;ın Doğan L model otomobili rekor fiyattan satıldı. Dış görünümü, iç tasarımı ve motoru adeta fabrikadan çıktığı gibi duran otomobil, 250 bin lira satış bedeliyle yeni sahibini buldu. Araç piyasasına bir dönem damgasını vurmuş ve günümüzde ise eşine nadir rastlanan 7 bin 779 kilometredeki 1991 model otomobil, 24 yıldır trafiğe çıkartılmıyor. Lastiklerinin yere değmemesi için de sehpa üzerinde tutuldu. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA / HASAN AY

Türkiye'nin en çok tercih edilen araçlarından biri olan Tofaş'ın Doğan L model otomobili rekor fiyattan satıldı. Dış görünümü, iç tasarımı ve motoru adeta fabrikadan çıktığı gibi duran otomobil, 250 bin lira satış bedeliyle yeni sahibini buldu. Araç piyasasına bir dönem damgasını vurmuş ve günümüzde ise eşine nadir rastlanan 7 bin 779 kilometredeki 1991 model otomobil, 24 yıldır trafiğe çıkartılmıyor. Lastiklerinin yere değmemesi için de sehpa üzerinde tutuldu.

© İHA / HASAN AY

Ankara’da galericilik yapan Sedat Oymak, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 250 bin liradan satın aldığı otomobilini koleksiyonunda sergileyeceğini söyledi.

Ankara’da galericilik yapan Sedat Oymak, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 250 bin liradan satın aldığı otomobilini koleksiyonunda sergileyeceğini söyledi. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA / HASAN AY

Ankara’da galericilik yapan Sedat Oymak, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 250 bin liradan satın aldığı otomobilini koleksiyonunda sergileyeceğini söyledi.

© İHA / HASAN AY

Eski araba meraklısı olduğunu belirten Oymak, “Aynı araçların Murat 131 Murat 124 serisi var bizde. Onların yanına da bunları almaya karar verdik. Sağ olsun Fatih kardeşimiz de bizi kırmadı. Koleksiyonumuza bir araç daha kattık. Biz eskiden beri bu arabaların sevdalısıyız. Bu arabanın da sıfır olması bizi çok cezbetti. Fiyat olarak bu arabayı 250 bin liraya aldık. Araba fiyatlarının baya bir yükselmesinden dolayı gönül istiyor ki daha ucuz almak ama emsali ve benzeri olmadığı için Türkiye’deki tek sıfır araç olduğu için o parayı verdik” dedi.

Eski araba meraklısı olduğunu belirten Oymak, “Aynı araçların Murat 131 Murat 124 serisi var bizde. Onların yanına da bunları almaya karar verdik. Sağ olsun Fatih kardeşimiz de bizi kırmadı. Koleksiyonumuza bir araç daha kattık. Biz eskiden beri bu arabaların sevdalısıyız. Bu arabanın da sıfır olması bizi çok cezbetti. Fiyat olarak bu arabayı 250 bin liraya aldık. Araba fiyatlarının baya bir yükselmesinden dolayı gönül istiyor ki daha ucuz almak ama emsali ve benzeri olmadığı için Türkiye’deki tek sıfır araç olduğu için o parayı verdik” dedi. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA / HASAN AY

Eski araba meraklısı olduğunu belirten Oymak, “Aynı araçların Murat 131 Murat 124 serisi var bizde. Onların yanına da bunları almaya karar verdik. Sağ olsun Fatih kardeşimiz de bizi kırmadı. Koleksiyonumuza bir araç daha kattık. Biz eskiden beri bu arabaların sevdalısıyız. Bu arabanın da sıfır olması bizi çok cezbetti. Fiyat olarak bu arabayı 250 bin liraya aldık. Araba fiyatlarının baya bir yükselmesinden dolayı gönül istiyor ki daha ucuz almak ama emsali ve benzeri olmadığı için Türkiye’deki tek sıfır araç olduğu için o parayı verdik” dedi.

© İHA / HASAN AY

Fatih Yunus Güzel ise “Dostumuzu kıramadık. O da bizim gibi arabanın değerini bilen bir insan. Bizden daha önce arabacı ağabeyimiz. Otururken biran da ‘ben arabamı alacağım’ dedi. Bizde kıramadık güle güle hayrını görsün. 250 bin liraya verdik aracı dostane bir ticaret oldu. Yoksa değeri biçilecek bir araç değil ama değerini bilen bir insana gittiği için fiyat da ikinci planda kaldı. Dostane bir biçimde 250 bin liraya sattık. Ankara’ya gitti, Sedat Oymak ağabeyimize gitti. Kendi araba koleksiyonuna bunu da kattı. Onda da çok güzel değerli arabalar var. Allah yerine yakıştırsın” diye konuştu.

Fatih Yunus Güzel ise “Dostumuzu kıramadık. O da bizim gibi arabanın değerini bilen bir insan. Bizden daha önce arabacı ağabeyimiz. Otururken biran da ‘ben arabamı alacağım’ dedi. Bizde kıramadık güle güle hayrını görsün. 250 bin liraya verdik aracı dostane bir ticaret oldu. Yoksa değeri biçilecek bir araç değil ama değerini bilen bir insana gittiği için fiyat da ikinci planda kaldı. Dostane bir biçimde 250 bin liraya sattık. Ankara’ya gitti, Sedat Oymak ağabeyimize gitti. Kendi araba koleksiyonuna bunu da kattı. Onda da çok güzel değerli arabalar var. Allah yerine yakıştırsın” diye konuştu. - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA / HASAN AY

Fatih Yunus Güzel ise “Dostumuzu kıramadık. O da bizim gibi arabanın değerini bilen bir insan. Bizden daha önce arabacı ağabeyimiz. Otururken biran da ‘ben arabamı alacağım’ dedi. Bizde kıramadık güle güle hayrını görsün. 250 bin liraya verdik aracı dostane bir ticaret oldu. Yoksa değeri biçilecek bir araç değil ama değerini bilen bir insana gittiği için fiyat da ikinci planda kaldı. Dostane bir biçimde 250 bin liraya sattık. Ankara’ya gitti, Sedat Oymak ağabeyimize gitti. Kendi araba koleksiyonuna bunu da kattı. Onda da çok güzel değerli arabalar var. Allah yerine yakıştırsın” diye konuştu.

© İHA / HASAN AY

Doğan-L aracının 7 bin 779 kilometrede olduğunu anlatan Güzel, “Hata, boya, ezik, çizik yok. Fabrikadan çıktığı gibi bir araç yaklaşık bir buçuk yıldan beri de bendeydi. İçeride sehpanın üzerinde yatıyordu sıfır araç neyse o. Bir yerinde hata, kusur, deformasyon yok. Aracına a’dan z’ye kefilim” şeklinde konuştu.

Doğan-L aracının 7 bin 779 kilometrede olduğunu anlatan Güzel, “Hata, boya, ezik, çizik yok. Fabrikadan çıktığı gibi bir araç yaklaşık bir buçuk yıldan beri de bendeydi. İçeride sehpanın üzerinde yatıyordu sıfır araç neyse o. Bir yerinde hata, kusur, deformasyon yok. Aracına a’dan z’ye kefilim” şeklinde konuştu. - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA / HASAN AY

Doğan-L aracının 7 bin 779 kilometrede olduğunu anlatan Güzel, “Hata, boya, ezik, çizik yok. Fabrikadan çıktığı gibi bir araç yaklaşık bir buçuk yıldan beri de bendeydi. İçeride sehpanın üzerinde yatıyordu sıfır araç neyse o. Bir yerinde hata, kusur, deformasyon yok. Aracına a’dan z’ye kefilim” şeklinde konuştu.

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