Türkiye'nin en pahalı Tofaşı 250 bin TL'ye satıldı

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Eski araba meraklısı olduğunu belirten Oymak, “Aynı araçların Murat 131 Murat 124 serisi var bizde. Onların yanına da bunları almaya karar verdik. Sağ olsun Fatih kardeşimiz de bizi kırmadı. Koleksiyonumuza bir araç daha kattık. Biz eskiden beri bu arabaların sevdalısıyız. Bu arabanın da sıfır olması bizi çok cezbetti. Fiyat olarak bu arabayı 250 bin liraya aldık. Araba fiyatlarının baya bir yükselmesinden dolayı gönül istiyor ki daha ucuz almak ama emsali ve benzeri olmadığı için Türkiye’deki tek sıfır araç olduğu için o parayı verdik” dedi.