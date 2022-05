50 yıl boyunca her gün Big Mac yiyerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

https://tr.sputniknews.com/20220520/50-yil-boyunca-her-gun-big-mac-yiyerek-guinnes-rekorlar-kitabina-girdi--1056538414.html

ABD'li Donald Gorske, geçtiğimiz salı günü, her gün Big Mac yiyişinin 50. yıl dönümünü kutladı. Guinness Rekorlar Kitabı'na göre Gorske, son 50 yılda sadece 8 gün bu ritüeli es geçti ve bu süreçte bazen günde 2 Big Mac yedi."Bir şeyi sevdiğimde ona her zaman bağlı kalırım" diyen Gorske, 50. yıl dönümünü kutlamak Wisconsin'deki McDonald's şubesini gitti. Fond du Lac'taki bu şube, Gorske'nin 1972'de ilk kez Big Mac yediği McDonald's restoranıydı. Kendisiyle birlikte kutlamaya gelen Guinness ekibine demeç veren fast food hayranı, 1972'de hissettiklerine atıfta bulunarak, "O an 'Muhtemelen hayatımın geri kalanında da bunları yiyeceğim' dedim" ifadelerini kullandı.Daha önce verdiği bir röportajda "15 bininci Big Mac'inde kalp krizinden öleceğimi söylemişlerdi, şimdi 30 binin üzerindeyim" diyen Gorske, "Hâlâ hayattayım. Yediğiniz yemeklerle bir ilgisi yok. Bu, hayat tarzınızla ilgili. Eğer tembelseniz muhtemelen çok kilo alırsanız. Ben çok aktif olduğum için çok kalori yakıyorum" açıklamasında bulunmuştu.McDonal's da internet sitesinde Gorske için yaptığı paylaşıma "50 yıllık Mac'ler için Tebrikler Don" notunu düştü. 1999'da 15 bin 490 Big Mac yedikten sonra 'dünyanın en fazla Big Mac yiyen insanı' rekorunu kıran Gorske, 2021'de Guinness'in açıkladığı verilere göre bu sayıyı 32 bin 672'ye çıkardı.Gorkse'nin hikâyesi, 2004 yılında fast food'un zararlarını konu alan 'Super Size Me' belgeselinde yer almıştı.Gorske, salı günü Guinness'e verdiği röportajda da “Muhtemelen hayatımın geri kalanında her gün Big Mac yiyeceğim” dedi.

