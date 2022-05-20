https://tr.sputniknews.com/20220520/8-ilde-organize-suc-operasyonu-56-gozalti-karari-1056524976.html
8 ilde organize suç operasyonu: 56 gözaltı kararı
8 ilde organize suç operasyonu: 56 gözaltı kararı
Mersin merkezli 8 ilde 56 organize suç örgütü şüphelisinin yakalanmasına yönelik şafak operasyonu düzenlendi. 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T09:40+0300
2022-05-20T09:40+0300
2022-05-20T09:40+0300
türkiye
operasyon
mersin
polis
rüşvet
dolandırıcılık
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Mersin'de polis ekipleri, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet suçlarına karıştığı iddia edilen zanlılara yönelik çalışma başlattı.Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmada, kimliği belirlenen 56 şüpheliye yönelik Mersin, İstanbul, Ankara, Konya, Adıyaman, Muş, Şırnak, Kahramanmaraş'ta eş zamanlı şafak operasyonu yapıldı.Mersin'deki operasyona yaklaşık 300 polis katılıyor.Bazı şüphelilerin gözaltına alındığı operasyonda, polisin adreslerdeki aramaları devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220520/kadikoyun-ardindan-maltepe-belediyesine-operasyon--1056524071.html
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operasyon, mersin, polis, rüşvet, dolandırıcılık
8 ilde organize suç operasyonu: 56 gözaltı kararı
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Mersin merkezli 8 ilde 56 organize suç örgütü şüphelisinin yakalanmasına yönelik şafak operasyonu düzenlendi.
Mersin'de polis ekipleri, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet suçlarına karıştığı iddia edilen zanlılara yönelik çalışma başlattı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmada, kimliği belirlenen 56 şüpheliye yönelik Mersin, İstanbul, Ankara, Konya, Adıyaman, Muş, Şırnak, Kahramanmaraş'ta eş zamanlı şafak operasyonu yapıldı.
Mersin'deki operasyona yaklaşık 300 polis katılıyor.
Bazı şüphelilerin gözaltına alındığı operasyonda, polisin adreslerdeki aramaları devam ediyor.