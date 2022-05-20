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8 ilde organize suç operasyonu: 56 gözaltı kararı
8 ilde organize suç operasyonu: 56 gözaltı kararı
Mersin merkezli 8 ilde 56 organize suç örgütü şüphelisinin yakalanmasına yönelik şafak operasyonu düzenlendi. 20.05.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
operasyon
mersin
polis
rüşvet
dolandırıcılık
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Mersin'de polis ekipleri, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet suçlarına karıştığı iddia edilen zanlılara yönelik çalışma başlattı.Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmada, kimliği belirlenen 56 şüpheliye yönelik Mersin, İstanbul, Ankara, Konya, Adıyaman, Muş, Şırnak, Kahramanmaraş'ta eş zamanlı şafak operasyonu yapıldı.Mersin'deki operasyona yaklaşık 300 polis katılıyor.Bazı şüphelilerin gözaltına alındığı operasyonda, polisin adreslerdeki aramaları devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220520/kadikoyun-ardindan-maltepe-belediyesine-operasyon--1056524071.html
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operasyon, mersin, polis, rüşvet, dolandırıcılık

8 ilde organize suç operasyonu: 56 gözaltı kararı

09:40 20.05.2022
© AA8 ilde organize suç operasyonu: 56 gözaltı kararı
8 ilde organize suç operasyonu: 56 gözaltı kararı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2022
© AA
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Mersin merkezli 8 ilde 56 organize suç örgütü şüphelisinin yakalanmasına yönelik şafak operasyonu düzenlendi.
Mersin'de polis ekipleri, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet suçlarına karıştığı iddia edilen zanlılara yönelik çalışma başlattı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmada, kimliği belirlenen 56 şüpheliye yönelik Mersin, İstanbul, Ankara, Konya, Adıyaman, Muş, Şırnak, Kahramanmaraş'ta eş zamanlı şafak operasyonu yapıldı.
Mersin'deki operasyona yaklaşık 300 polis katılıyor.

Bazı şüphelilerin gözaltına alındığı operasyonda, polisin adreslerdeki aramaları devam ediyor.
Maltepe Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2022
POLİTİKA
Kadıköy'ün ardından Maltepe Belediyesi'ne rüşvet operasyonu
08:04
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