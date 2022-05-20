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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220520/abd-disisleri-bakani-blinken-ukraynaya-100-milyon-dolarlik-ek-askeri-yardimi-onayladi-1056523100.html
CANLI | ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık ek askeri yardımı onayladı
CANLI | ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık ek askeri yardımı onayladı
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Amerikan ordusunun envanterinden Ukrayna'ya 100 milyon dolar değerinde 10. paket askeri yardımı onayladığını açıkladı. 20.05.2022, Sputnik Türkiye
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Antony Blinken - Sputnik Türkiye

CANLI | ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık ek askeri yardımı onayladı

06:18 20.05.2022 (güncellendi: 06:23 20.05.2022)
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Amerikan ordusunun envanterinden Ukrayna'ya 100 milyon dolar değerinde 10. paket askeri yardımı onayladığını açıkladı.
Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
Rusya - Ukrayna - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2022
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Yazılı açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı, Rusya Ukrayna'da operasyonuna devam ederken, ABD'nin 40'tan fazla müttefiki ile Ukrayna'nın ihtiyacı olan silah ve teçhizat sevkiyatını hızlandırmaya çalıştığını kaydetti
Blinken, "Başkan (Joe Biden'ın) talimatı gereğince Ukrayna'nın savunması için ABD Savunma Bakanlığı envanterinden 100 milyon dolara kadar olan 10'uncu ek silah ve teçhizat tedakirine onay verdim. Bu, Rusya'nın 24 Şubat'ta zalimce ve sebepsiz yere Ukrayna işgalini başlatmasından bu yana, Ukrayna'ya toplam ABD askeri yardımını silah ve teçhizat olarak yaklaşık 3,9 milyar dolara çıkarmış oldu" ifadelerini kullandı.
ABD'nin Ukrayna'ya doğrudan mali ve askeri yardımın yanı sıra Rusya'nın Ukrayna'da sivillere karşı işlediği ihlallerin kanıtlarını belgelemeye destek verdiğini iddia eden Blinken, "Birlikte ele alındığında, bu çabalar Ukrayna'nın müzakere masasındaki konumunu güçlendirirken, Rusya'yı Ukrayna'ya karşı anlamsız ve acımasız keyfi savaşına son verene kadar dünyadan tecrit etmeye devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.
Pentagon paketin detaylarını açıkladı
Günlük basın toplantısında Pentagon Sözcüsü John Kirby, söz konusu 100 milyon dolarlık askeri yardım paketinde 18 adet 155mm obüs topları, bunları çekecek 18 taktiksel araç ve 3 adet AN/TPQ-36 topçu ateşi tespit radarları ve diğer saha ekipmanı ile yedek parçalar olduğunu bildirdi.
Kirby, "Bu malzemeler çok yakın zamanda bölgeye nakledilecek ama bunların ne zaman Ukrayna'da olacağına dair kesin bir tarih veremem." dedi.
Bu yardımla birlikte ABD'nin savaş başladığından beri 3,9 milyar dolar silah ve teçhizat tedarik ettiğini aktaran Kirby, Biden yönetiminin görevi devraldığından bu yana Ukrayna'ya 4,6 milyar dolar güvenlik yardımında bulunduğunu belirtti.
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