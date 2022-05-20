https://tr.sputniknews.com/20220520/aksener-sadatin-kamp-fotograflarini-gordum-1056523700.html

Akşener: SADAT'ın kamp fotoğraflarını gördüm

Akşener: SADAT'ın kamp fotoğraflarını gördüm

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, SADAT’ın Türkiye’deki kamp fotoğraflarını gördüğünü söyledi. 20.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-20T07:29+0300

2022-05-20T07:29+0300

2022-05-20T07:29+0300

politika

meral akşener

sadat a.ş

kemal kılıçdaroğlu

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Akşener, daha önce gündeme getirdiği SADAT kamplarına ilişkin yaptığı yeni açıklamada, eğitim kampı görüntülerini gördüğünü ifade etti.Halk TV’den İsmail Saymaz’a konuşan Akşener, ”İnsanların eğitildiği kamp görüntüleriydi. Hangi kurumdan olduğu belli olacağı için almadım ama gördüm. Savcıya söyledim. Bir süre bu konu kapandı. Türkiye için korku unsuru olmadı. Şimdi Kemal Bey ‘Elimde bilgiler var’ diyor. Ciddiye alınması gereken bir durum bu. Dikkatle takip ediyorum" dedi. Akşener, şu ifadeleri kullandı: Geçmişte SADAT kamplarından söz etmiştiniz. Kılıçdaroğlu, geçen SADAT'ın kapısında açıklama yaptı. Ne düşünüyorsunuz?SADAT'la ilgili fotoğraflar gelmişti Konya ve Tokat'ta var olan kamplara dair. Bunu ilan ettim. Suç duyurusunda bulunuldu. İfadeye gittim. Bir deşifreydi yaptığım, devletin kayıtlarına girecek şekilde. Daha sonra Kılıçdaroğlu'nun SADAT'a gidişi var. Kendisine gelen bilgiler var. Kemal Bey'le görüşmediğim için bilmiyorum o bilgi nedir, ne değildir. Ama bana gösterilen, fotoğraflardı. Fotoğrafları paylaştığınız zaman hangi kurumdan çıktığı belli olacağı için...Neydi o fotoğraflar?Kamplardaki çalışmalara dair fotoğraflar."Bunlar SADAT'ın kampı" diye mi ulaştırıldı?İnsanların eğitildiği kamp görüntüleriydi. Hangi kurumdan olduğu belli olacağı için almadım ama gördüm. Savcıya söyledim. Bir süre bu konu kapandı. Türkiye için korku unsuru olmadı. Şimdi Kemal Bey "Elimde bilgiler var" (diyor), ciddiye alınması gereken bir durum bu. Dikkatle takip ediyorum.SADAT seçim güvenliğini tehdit eden bir yapı mı?Benim fotoğraflarını gördüğüm kamplar kapandı. Ama Kemal Bey'in ortaya koyduğu endişe, bizzat kapısına gidişini ciddiye almak lazım geldiğini düşünüyorum. Ciddiye alması gerekenler de Türkiye'nin güvenliğinden sorumlu birimler. Birimlerin başındaki kim? Siyasiler. Türkiye'de tek adam sistemi olduğu için de cumhurbaşkanının etrafa çemkirmek yerine iddiaları ciddiye alması lazım. Ama asıl olan, İstanbul seçimi örnek, oturduğu yerden kalkmamak için, Anadolu'da 'cilleklik' denir, cilleklik yapan bir yapı burası. Maalesef AK Parti'nin iktidarında bunları yaşadık. Millet İttifakı açısından hadiseye bakıldığında, sandık güvenliğini o kadar önemsiyoruz ki, komisyon kurduk. SADAT'ı, KADAT'ı, MADAT'ı... Bunlar olabilir. Esas mesele, bizlerin hassasiyeti, ciddiyeti ve birbirimizle olan uyumudur. Cilleklik olur ama onu ortadan kaldıracak sandık koruma sisteminiz olması gerekir.Kılıçdaroğlu, SADAT’ı ‘paramiliter kuruluş‘ olarak tanımlamış, ‘seçim güvenliğini sarsacak bir durumdan’ SADAT ve cumhurbaşkanlığını sorumlu tutmuştu.SADAT, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski başdanışmanı, emekli general Adnan Tanrıverdi tarafından kurulmuştu.Akşener daha önce SADAT’ın Türkiye’de askeri kampları olduğu öne sürmüş ancak bu SADAT yetkilileri tarafından yalanlanmıştı.

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meral akşener, sadat a.ş, kemal kılıçdaroğlu