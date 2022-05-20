https://tr.sputniknews.com/20220520/almanya-ukraynanin-yeniden-insasi-icin-abnin-ortak-borclanmasi-onerisini-reddetti-1056540771.html
Almanya, Ukrayna'nın yeniden inşası için AB'nin ortak borçlanması önerisini reddetti
Almanya, Ukrayna'nın yeniden inşası için AB'nin ortak borçlanması önerisini reddetti
G7 toplantısının ardından açıklama yapan Almanya Maliye Bakanı, AB'nin ortak borçlanmayla finanse ettiği pandemi dönemi ekonomik kurtarma fonunun Ukrayna'nın... 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T15:46+0300
2022-05-20T15:46+0300
2022-05-20T16:03+0300
ukrayna krizi
almanya
ab
ukrayna
christian lindner
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103029/73/1030297328_0:70:1200:745_1920x0_80_0_0_4c1fbd8bb71148ce852426424a45dc00.jpg
G7 maliye bakanları toplantısına evsahipliği yapan Alman bakan Christian Lindner, Ukrayna'yı yeniden inşa etmenin büyük maliyetini karşılamaya yardımcı olmak için AB'nin ortak borçlanması önerisine kırmızı kart çıkardı.AB üyelerinin Kovid pandemisinden ekonomik toparlanmasına yardımcı olmayı amaçlayan 800 milyar euroluk teşvik programına atıf yapan Lindner, "Tekrardan 'Yeni Nesil AB' gibi bir şey yapmayı düşünenler varsa, yanıt hayır olmak zorundadır. O tek seferlik bir fırsattı" dedi.
almanya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103029/73/1030297328_58:0:1143:814_1920x0_80_0_0_0f0b7c958cfcee6d711161f9c38c1377.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
almanya, ab, ukrayna, christian lindner
Almanya, Ukrayna'nın yeniden inşası için AB'nin ortak borçlanması önerisini reddetti
15:46 20.05.2022 (güncellendi: 16:03 20.05.2022) Abone ol
G7 toplantısının ardından açıklama yapan Almanya Maliye Bakanı, AB'nin ortak borçlanmayla finanse ettiği pandemi dönemi ekonomik kurtarma fonunun Ukrayna'nın yeniden inşası için tekrarlanması önerisini reddettiklerini duyurdu.
G7 maliye bakanları toplantısına evsahipliği yapan Alman bakan Christian Lindner, Ukrayna'yı yeniden inşa etmenin büyük maliyetini karşılamaya yardımcı olmak için AB'nin ortak borçlanması önerisine kırmızı kart çıkardı.
AB üyelerinin Kovid pandemisinden ekonomik toparlanmasına yardımcı olmayı amaçlayan 800 milyar euroluk teşvik programına atıf yapan Lindner, "Tekrardan 'Yeni Nesil AB' gibi bir şey yapmayı düşünenler varsa, yanıt hayır olmak zorundadır. O tek seferlik bir fırsattı" dedi.