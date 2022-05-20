https://tr.sputniknews.com/20220520/almanya-ukraynanin-yeniden-insasi-icin-abnin-ortak-borclanmasi-onerisini-reddetti-1056540771.html

Almanya, Ukrayna'nın yeniden inşası için AB'nin ortak borçlanması önerisini reddetti

Almanya, Ukrayna'nın yeniden inşası için AB'nin ortak borçlanması önerisini reddetti

G7 toplantısının ardından açıklama yapan Almanya Maliye Bakanı, AB'nin ortak borçlanmayla finanse ettiği pandemi dönemi ekonomik kurtarma fonunun Ukrayna'nın... 20.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-20T15:46+0300

2022-05-20T15:46+0300

2022-05-20T16:03+0300

ukrayna krizi

almanya

ab

ukrayna

christian lindner

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G7 maliye bakanları toplantısına evsahipliği yapan Alman bakan Christian Lindner, Ukrayna'yı yeniden inşa etmenin büyük maliyetini karşılamaya yardımcı olmak için AB'nin ortak borçlanması önerisine kırmızı kart çıkardı.AB üyelerinin Kovid pandemisinden ekonomik toparlanmasına yardımcı olmayı amaçlayan 800 milyar euroluk teşvik programına atıf yapan Lindner, "Tekrardan 'Yeni Nesil AB' gibi bir şey yapmayı düşünenler varsa, yanıt hayır olmak zorundadır. O tek seferlik bir fırsattı" dedi.

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almanya, ab, ukrayna, christian lindner