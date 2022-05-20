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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220520/almanya-ukraynanin-yeniden-insasi-icin-abnin-ortak-borclanmasi-onerisini-reddetti-1056540771.html
Almanya, Ukrayna'nın yeniden inşası için AB'nin ortak borçlanması önerisini reddetti
Almanya, Ukrayna'nın yeniden inşası için AB'nin ortak borçlanması önerisini reddetti
G7 toplantısının ardından açıklama yapan Almanya Maliye Bakanı, AB'nin ortak borçlanmayla finanse ettiği pandemi dönemi ekonomik kurtarma fonunun Ukrayna'nın... 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T15:46+0300
2022-05-20T16:03+0300
ukrayna krizi
almanya
ab
ukrayna
christian lindner
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G7 maliye bakanları toplantısına evsahipliği yapan Alman bakan Christian Lindner, Ukrayna'yı yeniden inşa etmenin büyük maliyetini karşılamaya yardımcı olmak için AB'nin ortak borçlanması önerisine kırmızı kart çıkardı.AB üyelerinin Kovid pandemisinden ekonomik toparlanmasına yardımcı olmayı amaçlayan 800 milyar euroluk teşvik programına atıf yapan Lindner, "Tekrardan 'Yeni Nesil AB' gibi bir şey yapmayı düşünenler varsa, yanıt hayır olmak zorundadır. O tek seferlik bir fırsattı" dedi.
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almanya, ab, ukrayna, christian lindner

Almanya, Ukrayna'nın yeniden inşası için AB'nin ortak borçlanması önerisini reddetti

15:46 20.05.2022 (güncellendi: 16:03 20.05.2022)
© AA / Cüneyt KaradağFDP Genel Başkanı Christian Lindner
FDP Genel Başkanı Christian Lindner - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2022
© AA / Cüneyt Karadağ
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G7 toplantısının ardından açıklama yapan Almanya Maliye Bakanı, AB'nin ortak borçlanmayla finanse ettiği pandemi dönemi ekonomik kurtarma fonunun Ukrayna'nın yeniden inşası için tekrarlanması önerisini reddettiklerini duyurdu.
G7 maliye bakanları toplantısına evsahipliği yapan Alman bakan Christian Lindner, Ukrayna'yı yeniden inşa etmenin büyük maliyetini karşılamaya yardımcı olmak için AB'nin ortak borçlanması önerisine kırmızı kart çıkardı.
AB üyelerinin Kovid pandemisinden ekonomik toparlanmasına yardımcı olmayı amaçlayan 800 milyar euroluk teşvik programına atıf yapan Lindner, "Tekrardan 'Yeni Nesil AB' gibi bir şey yapmayı düşünenler varsa, yanıt hayır olmak zorundadır. O tek seferlik bir fırsattı" dedi.
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