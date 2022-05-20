https://tr.sputniknews.com/20220520/almanyada-ulasima-hukumet-destegi-tum-sehirlerarasi-biletler-9-euro--1056541604.html
Almanya'da toplu taşımada 3 ay geçerli aylık 9 euro'luk karta onay
Almanya'da toplu taşımada 3 ay geçerli aylık 9 euro'luk karta onay
Almanya parlamentosu, insanların ülke genelinde ulaşımı bu yaz ayda sadece 9 euro karşılığında kullanmalarını sağlayacak plana onay verdi. Karara göre... 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T16:38+0300
2022-05-20T16:38+0300
2022-05-20T16:59+0300
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16 eyalet hükümetini temsil eden Almanya parlamentosunun üst kanadı, artan enerji ve ulaşım maliyetlerinin tüketiciye etkilerini hafifletmek için hazırlanan önlem paketinin bir parçası olan 9 euro'luk bilet planını imzaladı.Ülke genelinde tren ve otobüslerde geçerli olan indirimli biletler Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında satışa sunulacak.Plana göre Almanya'nın her bölgesindeki toplu taşıma araçları için aylık bilet fiyatında azami sınır 9 euro (9.5 dolar) olacak. Yani, yolcular ayda 9 euro vererek şehir içi veya şehirlerarası fark etmeksizin tüm toplu taşıma araçlarını kullanabilecek. Federal hükümetten eyaletlere 2.5 milyar euro'luk sübvansiyonTasarı, federal hükümet ve eyalet hükümetlerinin finansman konusunda tartışması nedeniyle bugüne kadar belirsizliğini koruyordu. Ancak eyalet hükümetlerinin Berlin'den alacağı 2.5 milyar euro'luk subvansiyonun eyalet hükümetlerini rahatlatacağı düşünülüyor.Hükümet yetkilileri, biletlerin sık seyahat edenlerin maliyetlerini düşürmenin yanı sıra daha fazla insanı toplu taşıma araçlarına yönlendireceğini umuyor. Sendikalar endişeli: 'Seferlerde gecikmelere yol açabilir'Ancak bir demiryolu sendikaları, uygulamanın aşırı kalabalık tren yolculuklarına sebebiyet vererek seferlerde gecikmelere ve hüsrana yol açacağı konusunda endişelerini dile getiriyor. Ulaştırma Bakanı Volker Wissing parlamentoda verdiği demeçte, "Şimdiye kadar toplu taşımaya daha az ilgi duyan birçok kişi, önümüzdeki 3 ay içinde toplu taşımaya bir şans vermek istiyor" dedi. Bakan Wissing, Planın bazı bölgelerde aşırı yoğun tren ve otobüs seferlerine yol açmasının muhtemel olduğunu ve bunun 'sabır ve güçlü sinirler' gerektireceğini kabul etti.Benzinin litresinde 30 sent indirimAkaryakıt vergilerindeki indirim de aynı 3 aylık dönem için geçerli olacak ve bir litre benzinde yaklaşık 30 sent ve bir litre dizelde 14 sentin üzerinde vergi indirimi yapılacak.Ekonomistler ise akaryakıt sübvansiyonunun insanların daha temiz ulaşım araçlarına olan toplu taşımalara geçme olasılığını azaltabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.
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almanya, ulaşım, seyahat, vergi, indirim, yaz
Almanya'da toplu taşımada 3 ay geçerli aylık 9 euro'luk karta onay
16:38 20.05.2022 (güncellendi: 16:59 20.05.2022) Abone ol
Almanya parlamentosu, insanların ülke genelinde ulaşımı bu yaz ayda sadece 9 euro karşılığında kullanmalarını sağlayacak plana onay verdi. Karara göre yolcular, ayda 9 euro vererek şehir içi veya şehirlerarası tüm toplu taşıma araçlarına binebilecek. Hükümet ayrıca akaryakıt vergilerinde 3 aylık bir vergi indirimini de uygulamaya sokacak.
16 eyalet hükümetini temsil eden Almanya parlamentosunun üst kanadı, artan enerji ve ulaşım maliyetlerinin tüketiciye etkilerini hafifletmek için hazırlanan önlem paketinin bir parçası olan 9 euro'luk bilet planını imzaladı.
Ülke genelinde tren ve otobüslerde geçerli olan indirimli biletler Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında satışa sunulacak.
Plana göre Almanya'nın her bölgesindeki toplu taşıma araçları için aylık bilet fiyatında azami sınır 9 euro (9.5 dolar) olacak. Yani, yolcular ayda 9 euro vererek şehir içi veya şehirlerarası fark etmeksizin tüm toplu taşıma araçlarını kullanabilecek.
Federal hükümetten eyaletlere 2.5 milyar euro'luk sübvansiyon
Tasarı, federal hükümet ve eyalet hükümetlerinin finansman konusunda tartışması nedeniyle bugüne kadar belirsizliğini koruyordu. Ancak eyalet hükümetlerinin Berlin'den alacağı 2.5 milyar euro'luk subvansiyonun eyalet hükümetlerini rahatlatacağı düşünülüyor.
Hükümet yetkilileri, biletlerin sık seyahat edenlerin maliyetlerini düşürmenin yanı sıra daha fazla insanı toplu taşıma araçlarına yönlendireceğini umuyor.
Sendikalar endişeli: 'Seferlerde gecikmelere yol açabilir'
Ancak bir demiryolu sendikaları, uygulamanın aşırı kalabalık tren yolculuklarına sebebiyet vererek seferlerde gecikmelere ve hüsrana yol açacağı konusunda endişelerini dile getiriyor.
Ulaştırma Bakanı Volker Wissing parlamentoda verdiği demeçte, "Şimdiye kadar toplu taşımaya daha az ilgi duyan birçok kişi, önümüzdeki 3 ay içinde toplu taşımaya bir şans vermek istiyor" dedi.
Bakan Wissing, Planın bazı bölgelerde aşırı yoğun tren ve otobüs seferlerine yol açmasının muhtemel olduğunu ve bunun 'sabır ve güçlü sinirler' gerektireceğini kabul etti.
Benzinin litresinde 30 sent indirim
Akaryakıt vergilerindeki indirim de aynı 3 aylık dönem için geçerli olacak ve bir litre benzinde yaklaşık 30 sent ve bir litre dizelde 14 sentin üzerinde vergi indirimi yapılacak.
Ekonomistler ise akaryakıt sübvansiyonunun insanların daha temiz ulaşım araçlarına olan toplu taşımalara geçme olasılığını azaltabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.