https://tr.sputniknews.com/20220520/antalyadaki-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1056534839.html

Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye 1 yangın söndürme helikopteri, yaklaşık 200 orman işçisi ve 50 arazöz sevk edildi. Yangın, saatler süren... 20.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-20T13:27+0300

2022-05-20T13:27+0300

2022-05-20T13:27+0300

yaşam

antalya

orman yangını

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1056509923_0:81:1201:756_1920x0_80_0_0_cdfa2430dc6d0874d6d48f3c9c80ca18.jpg

Alanya'nın Dere Mahallesi Susuz mevkiinde dağlık ve ormanlık alanda dün öğle saatlerinde yangın çıktı.Bölgeye 1 yangın söndürme helikopteri, yaklaşık 200 orman işçisi ve 50 arazöz sevk edildi.Yangının sarp ve dağlık alanda çıkması ekiplerin karadan müdahalesini zorlaştırdı.Saatler süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

antalya, orman yangını