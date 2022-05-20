https://tr.sputniknews.com/20220520/antalyadaki-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1056534839.html
Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye 1 yangın söndürme helikopteri, yaklaşık 200 orman işçisi ve 50 arazöz sevk edildi. Yangın, saatler süren... 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T13:27+0300
2022-05-20T13:27+0300
2022-05-20T13:27+0300
yaşam
antalya
orman yangını
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Alanya'nın Dere Mahallesi Susuz mevkiinde dağlık ve ormanlık alanda dün öğle saatlerinde yangın çıktı.Bölgeye 1 yangın söndürme helikopteri, yaklaşık 200 orman işçisi ve 50 arazöz sevk edildi.Yangının sarp ve dağlık alanda çıkması ekiplerin karadan müdahalesini zorlaştırdı.Saatler süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
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antalya, orman yangını
Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı
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Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye 1 yangın söndürme helikopteri, yaklaşık 200 orman işçisi ve 50 arazöz sevk edildi. Yangın, saatler süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.
Alanya'nın Dere Mahallesi Susuz mevkiinde dağlık ve ormanlık alanda dün öğle saatlerinde yangın çıktı.
Bölgeye 1 yangın söndürme helikopteri, yaklaşık 200 orman işçisi ve 50 arazöz sevk edildi.
Yangının sarp ve dağlık alanda çıkması ekiplerin karadan müdahalesini zorlaştırdı.
Saatler süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.