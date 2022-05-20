Türkiye
SON DAKİKA| Erdoğan: Teröre destek verenlerin NATO'ya alınmasına evet diyemeyiz
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220520/antalyadaki-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1056534839.html
Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye 1 yangın söndürme helikopteri, yaklaşık 200 orman işçisi ve 50 arazöz sevk edildi. Yangın, saatler süren... 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T13:27+0300
2022-05-20T13:27+0300
yaşam
antalya
orman yangını
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1056509923_0:81:1201:756_1920x0_80_0_0_cdfa2430dc6d0874d6d48f3c9c80ca18.jpg
Alanya'nın Dere Mahallesi Susuz mevkiinde dağlık ve ormanlık alanda dün öğle saatlerinde yangın çıktı.Bölgeye 1 yangın söndürme helikopteri, yaklaşık 200 orman işçisi ve 50 arazöz sevk edildi.Yangının sarp ve dağlık alanda çıkması ekiplerin karadan müdahalesini zorlaştırdı.Saatler süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1056509923_42:0:1157:836_1920x0_80_0_0_9a611f2bab6db38a0691c6193a17e330.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
antalya, orman yangını

Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı

13:27 20.05.2022
© AAAlanya'da orman yangını
Alanya'da orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2022
© AA
Abone olTelegram
Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye 1 yangın söndürme helikopteri, yaklaşık 200 orman işçisi ve 50 arazöz sevk edildi. Yangın, saatler süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.
Alanya'nın Dere Mahallesi Susuz mevkiinde dağlık ve ormanlık alanda dün öğle saatlerinde yangın çıktı.
Bölgeye 1 yangın söndürme helikopteri, yaklaşık 200 orman işçisi ve 50 arazöz sevk edildi.
Yangının sarp ve dağlık alanda çıkması ekiplerin karadan müdahalesini zorlaştırdı.
Saatler süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала