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Antrenör, 19 Mayıs turnuvasında genç kadın sporcuya tokat attı
Antrenör, 19 Mayıs turnuvasında genç kadın sporcuya tokat attı
Diyarbakır'da, Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmelerinde, antrenör O.B., müsabakayı kaybeden sporcusu, genç kıza tokat attı. O anlar, cep telefonu kamerasına... 20.05.2022, Sputnik Türkiye
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2022-05-20T11:33+0300
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlandığı dün, Kayapınar ilçesindeki bir salonda Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmeleri yapıldı.DHA'da yer alan habere göre seçmelere katılan kız sporcu, rakibine yenilip elendi. Antrenör O.B., kazanan rakip sporcuyu tebrik etti.Hemen ardından da seyircilerin gözü önünde elenen sporcusuna tokat attı. Geriye doğru savrulan genç kız hiçbir şey yapmadan beklerken, O.B. de minderi terk etti.İnsanın kanını donduran o anlar bir seyircinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Antrenör, 19 Mayıs turnuvasında genç kadın sporcuya tokat attı

11:33 20.05.2022
© DHAAntrenör, 19 Mayıs turnuvasında genç kadın sporcuya tokat attı
Antrenör, 19 Mayıs turnuvasında genç kadın sporcuya tokat attı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2022
© DHA
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Diyarbakır'da, Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmelerinde, antrenör O.B., müsabakayı kaybeden sporcusu, genç kıza tokat attı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlandığı dün, Kayapınar ilçesindeki bir salonda Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmeleri yapıldı.
DHA'da yer alan habere göre seçmelere katılan kız sporcu, rakibine yenilip elendi. Antrenör O.B., kazanan rakip sporcuyu tebrik etti.
Hemen ardından da seyircilerin gözü önünde elenen sporcusuna tokat attı. Geriye doğru savrulan genç kız hiçbir şey yapmadan beklerken, O.B. de minderi terk etti.
İnsanın kanını donduran o anlar bir seyircinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
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