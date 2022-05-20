https://tr.sputniknews.com/20220520/antrenor-19-mayis-turnuvasinda-genc-kadin-sporcuya-tokat-atti-1056528709.html
Antrenör, 19 Mayıs turnuvasında genç kadın sporcuya tokat attı
Antrenör, 19 Mayıs turnuvasında genç kadın sporcuya tokat attı
Diyarbakır'da, Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmelerinde, antrenör O.B., müsabakayı kaybeden sporcusu, genç kıza tokat attı. O anlar, cep telefonu kamerasına... 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T11:33+0300
2022-05-20T11:33+0300
2022-05-20T11:33+0300
spor
antrenör
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlandığı dün, Kayapınar ilçesindeki bir salonda Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmeleri yapıldı.DHA'da yer alan habere göre seçmelere katılan kız sporcu, rakibine yenilip elendi. Antrenör O.B., kazanan rakip sporcuyu tebrik etti.Hemen ardından da seyircilerin gözü önünde elenen sporcusuna tokat attı. Geriye doğru savrulan genç kız hiçbir şey yapmadan beklerken, O.B. de minderi terk etti.İnsanın kanını donduran o anlar bir seyircinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
antrenör
Antrenör, 19 Mayıs turnuvasında genç kadın sporcuya tokat attı
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Diyarbakır'da, Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmelerinde, antrenör O.B., müsabakayı kaybeden sporcusu, genç kıza tokat attı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlandığı dün, Kayapınar ilçesindeki bir salonda Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmeleri yapıldı.
DHA'da yer alan habere göre seçmelere katılan kız sporcu, rakibine yenilip elendi. Antrenör O.B., kazanan rakip sporcuyu tebrik etti.
Hemen ardından da seyircilerin gözü önünde elenen sporcusuna tokat attı. Geriye doğru savrulan genç kız hiçbir şey yapmadan beklerken, O.B. de minderi terk etti.
İnsanın kanını donduran o anlar bir seyircinin cep telefonu kamerasına yansıdı.