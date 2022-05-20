https://tr.sputniknews.com/20220520/antrenor-19-mayis-turnuvasinda-genc-kadin-sporcuya-tokat-atti-1056528709.html

Antrenör, 19 Mayıs turnuvasında genç kadın sporcuya tokat attı

Antrenör, 19 Mayıs turnuvasında genç kadın sporcuya tokat attı

Diyarbakır'da, Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmelerinde, antrenör O.B., müsabakayı kaybeden sporcusu, genç kıza tokat attı. O anlar, cep telefonu kamerasına... 20.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-20T11:33+0300

2022-05-20T11:33+0300

2022-05-20T11:33+0300

spor

antrenör

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlandığı dün, Kayapınar ilçesindeki bir salonda Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmeleri yapıldı.DHA'da yer alan habere göre seçmelere katılan kız sporcu, rakibine yenilip elendi. Antrenör O.B., kazanan rakip sporcuyu tebrik etti.Hemen ardından da seyircilerin gözü önünde elenen sporcusuna tokat attı. Geriye doğru savrulan genç kız hiçbir şey yapmadan beklerken, O.B. de minderi terk etti.İnsanın kanını donduran o anlar bir seyircinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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antrenör