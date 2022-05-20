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ArtContact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı, 26 Mayıs'ta başlayacak
ArtContact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı, 26 Mayıs'ta başlayacak
ArtContact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı, 26-29 Mayıs'ta Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek. 20.05.2022, Sputnik Türkiye
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ATİS Fuarcılık tarafından bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek fuara İstanbul'un yanı sıra Ankara, İzmir, Bursa ve çeşitli illerden galeriler katılım gösterecek.Yüzden fazla galeri, müze ve üniversitenin stant açacağı fuarda, binden fazla sanatçının 4 bine yakın eseri, ziyaretçilerle buluşacak.Rusya, Kore, İspanya, Azerbaycan, İran, Kırgızistan'dan galeriler fuarda yerini alırken, Türkiye'deki galeriler aracılığıyla 30 farklı ülkeden sanatçıların eserleri de görücüye çıkacak. Resim, heykel, seramik, video, performans, dijital art gibi farklı sanat alanlarını barındıran fuar süresince söyleşiler gerçekleştirilecek.Müzik dinletileri ve atölye çalışmalarının yanı sıra Beşiktaş Belediyesinin kuracağı bir duvar, grafiti sanatçıları tarafından boyanacak ve ortaya çıkacak çalışma daha sonra Beşiktaş'taki parklarda sergilenecek.Fuar kapsamında Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Macsabal İpek Yolu Sempozyumu da düzenlenecek.
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galeri, sanat, istanbul, türkiye, rusya, ispanya, azerbaycan, kore, iran, kırgızistan

ArtContact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı, 26 Mayıs'ta başlayacak

00:06 20.05.2022 (güncellendi: 00:07 20.05.2022)
© AAArtContact İstanbul
ArtContact İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2022
© AA
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ArtContact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı, 26-29 Mayıs'ta Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek.
ATİS Fuarcılık tarafından bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek fuara İstanbul'un yanı sıra Ankara, İzmir, Bursa ve çeşitli illerden galeriler katılım gösterecek.
Yüzden fazla galeri, müze ve üniversitenin stant açacağı fuarda, binden fazla sanatçının 4 bine yakın eseri, ziyaretçilerle buluşacak.
Rusya, Kore, İspanya, Azerbaycan, İran, Kırgızistan'dan galeriler fuarda yerini alırken, Türkiye'deki galeriler aracılığıyla 30 farklı ülkeden sanatçıların eserleri de görücüye çıkacak. Resim, heykel, seramik, video, performans, dijital art gibi farklı sanat alanlarını barındıran fuar süresince söyleşiler gerçekleştirilecek.
Müzik dinletileri ve atölye çalışmalarının yanı sıra Beşiktaş Belediyesinin kuracağı bir duvar, grafiti sanatçıları tarafından boyanacak ve ortaya çıkacak çalışma daha sonra Beşiktaş'taki parklarda sergilenecek.
Fuar kapsamında Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Macsabal İpek Yolu Sempozyumu da düzenlenecek.
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