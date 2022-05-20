https://tr.sputniknews.com/20220520/avrupanin-rusya-yaptirimlari-menzile-giren-schroder-rosneft-denetleme-kurulu-baskanligini-birakti-1056537331.html
Avrupa'nın Rusya yaptırımları menzile giren Schröder, Rosneft Denetleme Kurulu Başkanlığını bıraktı
Avrupa'nın Rusya yaptırımları menzile giren Schröder, Rosneft Denetleme Kurulu Başkanlığını bıraktı
Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, Denetleme Kurulu Başkanlığı görevini devam ettiremeyeceğini Rusya devletinin petrol ve doğalgaz şirketi Rosneft'e... 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T14:18+0300
2022-05-20T14:18+0300
2022-05-20T14:29+0300
ukrayna krizi
gerhard schröder
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Almanya'nın Rusya ile ilişkilerini güçlendirmesinin mimarı olan Sosyal Demokrat Partili (SPD) eski başbakanı Gerhard Schröder'in Ukrayna krizinden beri uğradığı cadı avı, Rosneft Denetleme Kurulu Başkanlığını bırakmasına yol açtı. SPD, Yeşiller, Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan Alman koalisyon hükümetinin tüm eski başbakanlara olduğu gibi kendisine de tanınan imtiyazları iptal etme kararına maruz kalmasının yanısıra Avrupa Parlamentosu'nun AB yaptırım listesine almakla tehdit ettiği Schröder, ayrılma kararını Rusya devletinin petrol-gaz şirketine bildirdi.
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gerhard schröder
Avrupa'nın Rusya yaptırımları menzile giren Schröder, Rosneft Denetleme Kurulu Başkanlığını bıraktı
14:18 20.05.2022 (güncellendi: 14:29 20.05.2022) Abone ol
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Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, Denetleme Kurulu Başkanlığı görevini devam ettiremeyeceğini Rusya devletinin petrol ve doğalgaz şirketi Rosneft'e bildirdi.
Almanya'nın Rusya ile ilişkilerini güçlendirmesinin mimarı olan Sosyal Demokrat Partili (SPD) eski başbakanı Gerhard Schröder'in Ukrayna krizinden beri uğradığı cadı avı, Rosneft Denetleme Kurulu Başkanlığını bırakmasına yol açtı.
SPD, Yeşiller, Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan Alman koalisyon hükümetinin tüm eski başbakanlara olduğu gibi kendisine de tanınan imtiyazları iptal etme kararına maruz kalmasının yanısıra Avrupa Parlamentosu'nun AB yaptırım listesine almakla tehdit ettiği Schröder, ayrılma kararını Rusya devletinin petrol-gaz şirketine bildirdi.