https://tr.sputniknews.com/20220520/avrupanin-rusya-yaptirimlari-menzile-giren-schroder-rosneft-denetleme-kurulu-baskanligini-birakti-1056537331.html

Avrupa'nın Rusya yaptırımları menzile giren Schröder, Rosneft Denetleme Kurulu Başkanlığını bıraktı

Avrupa'nın Rusya yaptırımları menzile giren Schröder, Rosneft Denetleme Kurulu Başkanlığını bıraktı

Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, Denetleme Kurulu Başkanlığı görevini devam ettiremeyeceğini Rusya devletinin petrol ve doğalgaz şirketi Rosneft'e... 20.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-20T14:18+0300

2022-05-20T14:18+0300

2022-05-20T14:29+0300

ukrayna krizi

gerhard schröder

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Almanya'nın Rusya ile ilişkilerini güçlendirmesinin mimarı olan Sosyal Demokrat Partili (SPD) eski başbakanı Gerhard Schröder'in Ukrayna krizinden beri uğradığı cadı avı, Rosneft Denetleme Kurulu Başkanlığını bırakmasına yol açtı. SPD, Yeşiller, Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan Alman koalisyon hükümetinin tüm eski başbakanlara olduğu gibi kendisine de tanınan imtiyazları iptal etme kararına maruz kalmasının yanısıra Avrupa Parlamentosu'nun AB yaptırım listesine almakla tehdit ettiği Schröder, ayrılma kararını Rusya devletinin petrol-gaz şirketine bildirdi.

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2022

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gerhard schröder