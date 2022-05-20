https://tr.sputniknews.com/20220520/avusturyada-mahkemeden-sezgin-baran-korkmaz-karari-hukuksal-yonden-degil-siyasi-yonden-alinmali-1056521727.html
Avusturya’da mahkemeden Sezgin Baran Korkmaz kararı: Hukuksal yönden değil, siyasi yönden alınmalı
Avusturya’da mahkemeden Sezgin Baran Korkmaz kararı: Hukuksal yönden değil, siyasi yönden alınmalı
Avusturya’da Sezgin Baran Korkmaz’ın ABD’ye iadesiyle ilgili itirazı görüşen Linz Yüksek Eyalet Mahkemesi, 'Bu karar, hukuksal yönden değil, siyasi yönden... 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T01:49+0300
2022-05-20T01:49+0300
2022-05-20T01:49+0300
politika
sezgin baran korkmaz
avusturya
türkiye
abd
dolandırıcılık
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ABD'nin üç ayrı suçtan arama kararı çıkartıp geçen yıl Avusturya'da yakalattığı Sezgin Baran Korkmaz davası, bugün Avusturya'nın Linz Eyalet Mahkemesi'nde görüldü.Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, Wels Mahkemesi'nin mart ayı ortalarında verdiği kararı bozan Linz Eyalet Mahkemesi, “Bu bir iade davasıdır ve dosyanın içeriğini girilmeden karar verilmesi gerekirdi. Wels Mahkemesi'nin ABD'nin iade talepleri ile ilgili uygunluk denetimi yapması hukuka uygun değildir. Bu karar, hukuksal yönden değil, siyasi yönden alınmalı. Doğrudan dosyanın iade ilgili karar verilmek üzere Avusturya Adalet Bakanlığı'na iletilmesi gerekir” hükmünü getirdi.Wels Mahkemesi'nin, ‘evrakta sahtecilik’ veya ‘dolandırıcılık’ gibi suçlardan iadesine, ‘kara para aklamadan ise delil yetersizliğine’ ilişkin hükmü de üst mahkemenin ‘Esasa girilmemeliydi’ yorumu ile kaldırılmış oldu.Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'ye mi, Türkiye'ye mi iade edileceğine Adalet Bakanı Alma Zadic karar verecek.
https://tr.sputniknews.com/20211112/sezgin-baran-korkmaz-fezlekesinden-garipoglu-cikti-1050726255.html
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sezgin baran korkmaz, avusturya, türkiye, abd, dolandırıcılık
Avusturya’da mahkemeden Sezgin Baran Korkmaz kararı: Hukuksal yönden değil, siyasi yönden alınmalı
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Avusturya’da Sezgin Baran Korkmaz’ın ABD’ye iadesiyle ilgili itirazı görüşen Linz Yüksek Eyalet Mahkemesi, 'Bu karar, hukuksal yönden değil, siyasi yönden alınmalı' dedi.
ABD'nin üç ayrı suçtan arama kararı çıkartıp geçen yıl Avusturya'da yakalattığı Sezgin Baran Korkmaz davası, bugün Avusturya'nın Linz Eyalet Mahkemesi'nde görüldü.Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre
, Wels Mahkemesi'nin mart ayı ortalarında verdiği kararı bozan Linz Eyalet Mahkemesi, “Bu bir iade davasıdır ve dosyanın içeriğini girilmeden karar verilmesi gerekirdi. Wels Mahkemesi'nin ABD'nin iade talepleri ile ilgili uygunluk denetimi yapması hukuka uygun değildir. Bu karar, hukuksal yönden değil, siyasi yönden alınmalı. Doğrudan dosyanın iade ilgili karar verilmek üzere Avusturya Adalet Bakanlığı'na
iletilmesi gerekir” hükmünü getirdi.
Wels Mahkemesi'nin, ‘evrakta sahtecilik’ veya ‘dolandırıcılık’ gibi suçlardan iadesine, ‘kara para aklamadan ise delil yetersizliğine’ ilişkin hükmü de üst mahkemenin ‘Esasa girilmemeliydi’ yorumu ile kaldırılmış oldu.
Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'ye mi, Türkiye'ye mi iade edileceğine Adalet Bakanı Alma Zadic karar verecek.