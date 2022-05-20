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Bakan Akar, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
Bakan Akar, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü. 20.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-20T17:42+0300
2022-05-20T17:42+0300
türkiye
hulusi akar
şahbaz şerif
pakistan
recep tayyip erdoğan
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Pakistan Başbakan Şahbaz Şerif, Karaçi Limanı’nda katıldıkları Pakistan MİLGEM Projesi'nin üçüncü gemisi Badr’ın denize indirme töreni sonrasında bir araya geldi.İkili, bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmede, savunma sanayinde iş birliği imkanlarına da değinildi.Görüşmede Akar, Türkiye ve Pakistan arasındaki derin bağlarla, iki ülke halklarının kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğuna vurgu yaparken, Türkiye’nin Keşmir konusundaki desteğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından her vesileyle dile getirildiğini aktardı. Akar, Türkiye ve Pakistan arasında askeri iş birliğinin daha da artırılmasının önemine değindi.Görüşmede, Pakistan Savunma Üretim Bakanı Muhammed Israr Tareen ile Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul da yer aldı.
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pakistan
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hulusi akar, şahbaz şerif, pakistan, recep tayyip erdoğan

Bakan Akar, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

17:42 20.05.2022
© İHAMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Karaçi Limanı’nda katıldıkları Pakistan MİLGEM Projesi'nin üçüncü gemisi Badr’ın denize indirme töreni sonrasında bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Karaçi Limanı’nda katıldıkları Pakistan MİLGEM Projesi'nin üçüncü gemisi Badr’ın denize indirme töreni sonrasında bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2022
© İHA
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Pakistan Başbakan Şahbaz Şerif, Karaçi Limanı’nda katıldıkları Pakistan MİLGEM Projesi'nin üçüncü gemisi Badr’ın denize indirme töreni sonrasında bir araya geldi.
İkili, bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmede, savunma sanayinde iş birliği imkanlarına da değinildi.
Görüşmede Akar, Türkiye ve Pakistan arasındaki derin bağlarla, iki ülke halklarının kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğuna vurgu yaparken, Türkiye’nin Keşmir konusundaki desteğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından her vesileyle dile getirildiğini aktardı. Akar, Türkiye ve Pakistan arasında askeri iş birliğinin daha da artırılmasının önemine değindi.
Görüşmede, Pakistan Savunma Üretim Bakanı Muhammed Israr Tareen ile Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul da yer aldı.
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