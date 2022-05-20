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Bakan Akar, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

Bakan Akar, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü. 20.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-20T17:42+0300

2022-05-20T17:42+0300

2022-05-20T17:42+0300

türkiye

hulusi akar

şahbaz şerif

pakistan

recep tayyip erdoğan

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Pakistan Başbakan Şahbaz Şerif, Karaçi Limanı’nda katıldıkları Pakistan MİLGEM Projesi'nin üçüncü gemisi Badr’ın denize indirme töreni sonrasında bir araya geldi.İkili, bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmede, savunma sanayinde iş birliği imkanlarına da değinildi.Görüşmede Akar, Türkiye ve Pakistan arasındaki derin bağlarla, iki ülke halklarının kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğuna vurgu yaparken, Türkiye’nin Keşmir konusundaki desteğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından her vesileyle dile getirildiğini aktardı. Akar, Türkiye ve Pakistan arasında askeri iş birliğinin daha da artırılmasının önemine değindi.Görüşmede, Pakistan Savunma Üretim Bakanı Muhammed Israr Tareen ile Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul da yer aldı.

türkiye

pakistan

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hulusi akar, şahbaz şerif, pakistan, recep tayyip erdoğan